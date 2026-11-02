Mitsubishi Pajero : le retour triomphal du 4x4 légendaire séduit 80% de nouveaux clients
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
Sommaire
- Un démarrage fulgurant qui dépasse les objectifs
- 80% de clients conquis sur la concurrence
- Des clients venus d'horizons variés
- Le luxe plébiscité : 70% choisissent le haut de gamme
- Un équipement premium pour concurrencer les références
- Une conception 100% Mitsubishi
- L'avenir de la gamme Pajero
- Et le Lancer Evolution dans tout ça ?
Le retour du Mitsubishi Pajero provoque un véritable raz-de-marée sur le marché japonais. Avant même son lancement officiel prévu le 17 décembre, le légendaire tout-terrain enregistre des chiffres qui dépassent toutes les prévisions du constructeur.
Un démarrage fulgurant qui dépasse les objectifs
Les précommandes ont ouvert le 1er octobre, et le compteur affichait déjà environ 5 500 commandes au 28 octobre. Un chiffre remarquable qui surpasse l'objectif de vente de Mitsubishi pour l'ensemble de l'année fiscale se terminant en mars 2027. Cette performance démontre que l'attente autour du retour de ce modèle emblématique était bien réelle.
Mais l'élément le plus significatif ne réside pas uniquement dans le volume de commandes. C'est la provenance de ces acheteurs qui révèle le véritable succès de cette renaissance.
80% de clients conquis sur la concurrence
Selon les données de Mitsubishi relayées par Automotive News, près de 80% des acheteurs proviennent d'autres marques. Un taux de conquête exceptionnel pour un constructeur qui cherche à renforcer sa position sur le marché ultra-concurrentiel des SUV.
Cette stratégie de reconquête fonctionne sur plusieurs fronts. D'une part, d'anciens propriétaires de Pajero ou d'autres modèles Mitsubishi, partis vers la concurrence, reviennent aujourd'hui grâce à ce nouveau fleuron. D'autre part, certains acheteurs entretiennent un lien familial avec la marque, leurs parents ayant possédé un Pajero par le passé.
Des clients venus d'horizons variés
Le nouveau Pajero attire une clientèle diversifiée : propriétaires d'autres tout-terrains robustes, conducteurs de SUV conventionnels et même possesseurs de grands monospaces. Parmi les clients Mitsubishi existants, les véhicules les plus échangés sont le Delica D:5, l'Outlander et les anciennes générations de Pajero.
Le luxe plébiscité : 70% choisissent le haut de gamme
Autre révélation intéressante : les acheteurs ne se contentent pas des versions d'entrée de gamme. Environ 70% des commandes concernent la finition Super Exceed, au sommet de la hiérarchie, affichée à 7 950 800 yens (approximativement 51 400 dollars).
La gamme comprend quatre niveaux : GLS, GSR, Exceed et Super Exceed, avec des prix démarrant à 6 193 000 yens (environ 40 000 dollars).
Un équipement premium pour concurrencer les références
La version Super Exceed combine les qualités tout-terrain traditionnelles du Pajero avec une approche résolument luxueuse. Au programme : sellerie en cuir semi-aniline, jantes alliage de 50,8 cm, système audio Yamaha à 12 haut-parleurs, sièges avant ventilés et sièges chauffants pour les deux premières rangées.
Cette montée en gamme vise clairement des acheteurs qui pourraient autrement se tourner vers un Toyota Land Cruiser ou d'autres SUV tout-terrain haut de gamme. Le fait que tant de clients choisissent la version la plus onéreuse confirme leur volonté de payer davantage pour bénéficier d'un luxe accru.
Une conception 100% Mitsubishi
Contrairement à d'autres modèles de sa gamme développés en partenariat avec Renault et Nissan, le Pajero reste une création entièrement signée Mitsubishi. Le tout-terrain repose sur la même plateforme à châssis échelle que le pickup Triton, garantissant les bases robustes nécessaires pour offrir de véritables capacités franchissement plutôt qu'une simple apparence baroudeuse.
L'avenir de la gamme Pajero
Le constructeur ne compte pas s'arrêter à ce seul modèle. Mitsubishi prévoit de transformer ce nom emblématique en une famille complète de SUV, avec au moins deux modèles plus compacts en préparation. Cette stratégie permettra d'élargir l'offre sous le vaisseau amiral et d'attirer des acheteurs dans différents segments.
Pour une marque qui a passé des années à consolider son identité, conquérir des clients chez des constructeurs rivaux tout en convainquant d'anciens propriétaires de revenir représente un enjeu aussi crucial que les 5 500 commandes elles-mêmes. Le Pajero ne se contente pas de raviver le passé de Mitsubishi : il pourrait bien sécuriser son avenir.
Et le Lancer Evolution dans tout ça ?
Les passionnés espèrent également le retour d'un autre modèle légendaire : le Lancer Evolution. Malheureusement, aucune renaissance n'est à l'horizon. Le président de Mitsubishi, Keisuke Kishiura, a qualifié l'Evo, ainsi que les Galant et Diamante, de "trésors" de l'entreprise, espérant leur retour éventuel. Toutefois, Mitsubishi ne développe actuellement aucun successeur et doit d'abord consolider ses finances avec des modèles à plus gros volumes. Les fans d'Evo XI devront donc patienter encore longtemps.
Questions fréquentes
Quand le nouveau Mitsubishi Pajero sera-t-il disponible ?
Le lancement officiel au Japon est prévu pour le 17 décembre 2024. Pour l'instant, aucune confirmation n'a été donnée concernant une commercialisation en Europe ou aux États-Unis sous le nom Montero.
Combien coûte le nouveau Pajero ?
La gamme débute à environ 40 000 dollars (6 193 000 yens) pour la version GLS, tandis que la version Super Exceed atteint 51 400 dollars (7 950 800 yens).
Quels équipements offre la version Super Exceed ?
Elle propose du cuir semi-aniline, des jantes de 20 pouces (50,8 cm), un système audio Yamaha à 12 haut-parleurs, des sièges avant ventilés et des sièges chauffants sur les deux premières rangées.
Sur quelle plateforme repose le nouveau Pajero ?
Le Pajero utilise la même plateforme à châssis échelle que le pickup Triton, garantissant de véritables capacités tout-terrain et une robustesse éprouvée.
D'autres modèles Pajero sont-ils prévus ?
Oui, Mitsubishi prévoit de développer une famille de SUV Pajero avec au moins deux modèles plus compacts, élargissant ainsi la gamme en dessous du modèle phare.