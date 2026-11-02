Mitsubishi Pajero : le retour triomphal du 4x4 légendaire séduit 80% de nouveaux clients

Mitsubishi Pajero : le retour triomphal du 4x4 ...

Par Martin Rochard / 2 novembre 2026 à 19:14 · 3 min de lecture

Le nouveau Mitsubishi Pajero 2027 enregistre 5 500 précommandes au Japon, dont 80% proviennent de clients conquis sur d'autres marques, un succès prometteur.

Le retour du Mitsubishi Pajero provoque un véritable raz-de-marée sur le marché japonais. Avant même son lancement officiel prévu le 17 décembre, le légendaire tout-terrain enregistre des chiffres qui dépassent toutes les prévisions du constructeur.

Un démarrage fulgurant qui dépasse les objectifs

Les précommandes ont ouvert le 1er octobre, et le compteur affichait déjà environ 5 500 commandes au 28 octobre. Un chiffre remarquable qui surpasse l'objectif de vente de Mitsubishi pour l'ensemble de l'année fiscale se terminant en mars 2027. Cette performance démontre que l'attente autour du retour de ce modèle emblématique était bien réelle.

Mais l'élément le plus significatif ne réside pas uniquement dans le volume de commandes. C'est la provenance de ces acheteurs qui révèle le véritable succès de cette renaissance.

80% de clients conquis sur la concurrence

Selon les données de Mitsubishi relayées par Automotive News, près de 80% des acheteurs proviennent d'autres marques. Un taux de conquête exceptionnel pour un constructeur qui cherche à renforcer sa position sur le marché ultra-concurrentiel des SUV.

Cette stratégie de reconquête fonctionne sur plusieurs fronts. D'une part, d'anciens propriétaires de Pajero ou d'autres modèles Mitsubishi, partis vers la concurrence, reviennent aujourd'hui grâce à ce nouveau fleuron. D'autre part, certains acheteurs entretiennent un lien familial avec la marque, leurs parents ayant possédé un Pajero par le passé.

Des clients venus d'horizons variés

Le nouveau Pajero attire une clientèle diversifiée : propriétaires d'autres tout-terrains robustes, conducteurs de SUV conventionnels et même possesseurs de grands monospaces. Parmi les clients Mitsubishi existants, les véhicules les plus échangés sont le Delica D:5, l'Outlander et les anciennes générations de Pajero.

Le luxe plébiscité : 70% choisissent le haut de gamme

Autre révélation intéressante : les acheteurs ne se contentent pas des versions d'entrée de gamme. Environ 70% des commandes concernent la finition Super Exceed, au sommet de la hiérarchie, affichée à 7 950 800 yens (approximativement 51 400 dollars).

La gamme comprend quatre niveaux : GLS, GSR, Exceed et Super Exceed, avec des prix démarrant à 6 193 000 yens (environ 40 000 dollars).

Un équipement premium pour concurrencer les références

La version Super Exceed combine les qualités tout-terrain traditionnelles du Pajero avec une approche résolument luxueuse. Au programme : sellerie en cuir semi-aniline, jantes alliage de 50,8 cm, système audio Yamaha à 12 haut-parleurs, sièges avant ventilés et sièges chauffants pour les deux premières rangées.

Cette montée en gamme vise clairement des acheteurs qui pourraient autrement se tourner vers un Toyota Land Cruiser ou d'autres SUV tout-terrain haut de gamme. Le fait que tant de clients choisissent la version la plus onéreuse confirme leur volonté de payer davantage pour bénéficier d'un luxe accru.

Une conception 100% Mitsubishi

Contrairement à d'autres modèles de sa gamme développés en partenariat avec Renault et Nissan, le Pajero reste une création entièrement signée Mitsubishi. Le tout-terrain repose sur la même plateforme à châssis échelle que le pickup Triton, garantissant les bases robustes nécessaires pour offrir de véritables capacités franchissement plutôt qu'une simple apparence baroudeuse.

L'avenir de la gamme Pajero

Le constructeur ne compte pas s'arrêter à ce seul modèle. Mitsubishi prévoit de transformer ce nom emblématique en une famille complète de SUV, avec au moins deux modèles plus compacts en préparation. Cette stratégie permettra d'élargir l'offre sous le vaisseau amiral et d'attirer des acheteurs dans différents segments.

Pour une marque qui a passé des années à consolider son identité, conquérir des clients chez des constructeurs rivaux tout en convainquant d'anciens propriétaires de revenir représente un enjeu aussi crucial que les 5 500 commandes elles-mêmes. Le Pajero ne se contente pas de raviver le passé de Mitsubishi : il pourrait bien sécuriser son avenir.

Et le Lancer Evolution dans tout ça ?

Les passionnés espèrent également le retour d'un autre modèle légendaire : le Lancer Evolution. Malheureusement, aucune renaissance n'est à l'horizon. Le président de Mitsubishi, Keisuke Kishiura, a qualifié l'Evo, ainsi que les Galant et Diamante, de "trésors" de l'entreprise, espérant leur retour éventuel. Toutefois, Mitsubishi ne développe actuellement aucun successeur et doit d'abord consolider ses finances avec des modèles à plus gros volumes. Les fans d'Evo XI devront donc patienter encore longtemps.