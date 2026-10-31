Mercedes Classe E électrique : une nouvelle ère avec une fiche blanche et une rupture totale

Par Sarah Wagner / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Mercedes prépare une Classe E 100% électrique développée sur plateforme dédiée qui remplacera l'EQE en 2027 avec un design de berline classique.

Mercedes s'apprête à tourner une page importante de son histoire électrique. L'EQE, berline électrique au design polarisant, tirera sa révérence aux États-Unis dès le millésime 2027. Mais loin de laisser un vide dans la gamme, la marque à l'étoile prépare activement son successeur : la première Classe E entièrement électrique.

Une rupture assumée avec l'approche EQE

Ola Källenius, le PDG de Mercedes, a levé le voile sur ce projet stratégique lors de la présentation des résultats du troisième trimestre 2026. Son message est clair : cette nouvelle Classe E électrique représente une refonte complète de l'approche du constructeur allemand.

"Nous avons commencé à développer cette voiture il y a environ trois ans en partant d'une feuille blanche", a expliqué le dirigeant aux analystes financiers. Une déclaration qui marque une rupture nette avec l'EQE, dont l'architecture et le design avaient suscité des critiques.

Contrairement à son prédécesseur, la nouvelle Classe E électrique reposera sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques, permettant des améliorations significatives dans plusieurs domaines clés selon le constructeur.

Retour à une silhouette de berline traditionnelle

Les prototypes actuellement en phase de tests finaux révèlent déjà un changement radical de philosophie esthétique. Exit les formes ultra-aérodynamiques et controversées de l'EQE : la Classe E électrique adopte une silhouette de berline classique, beaucoup plus proche de sa cousine thermique.

Cette évolution s'inscrit dans la stratégie globale de Mercedes visant à unifier le design de ses gammes thermiques et électriques. Les modèles CLA, GLA, GLB, GLC et Classe C suivent déjà cette approche de cohérence stylistique entre motorisations.

Un détail n'a toutefois pas échappé aux observateurs : si le logo Mercedes disparaît enfin des feux arrière, il persiste dans les phares avant. Du moins sur les prototypes actuels, en espérant que ce détail stylistique évolue d'ici la version définitive.

Une présentation mondiale attendue en 2027

La Classe E électrique restylée sera dévoilée en même temps que la version thermique de la Classe E, elle aussi attendue pour l'année prochaine. Cette synchronisation permettra à Mercedes de montrer concrètement sa nouvelle direction stylistique commune.

Une production chinoise avec des composants locaux

Ola Källenius a également détaillé les ambitions de Mercedes pour le marché chinois, crucial pour les ventes de véhicules électriques premium. Une version spécifique sera fabriquée localement avec un approvisionnement presque intégral en composants chinois.

"Nous allons tout sourcer en Chine pour notre production chinoise", a précisé le PDG. Cette Classe E électrique made in China sera lancée au second semestre 2027, inaugurant une nouvelle stratégie d'approvisionnement local pour le constructeur.

Källenius a insisté sur le maintien des valeurs fondamentales de Mercedes : "La sécurité, la qualité, le comportement routier, toutes ces choses qui font qu'une Mercedes-Benz reste une Mercedes-Benz. Chacun de ces éléments a été pris en compte dans la conception de ce véhicule."

Une version AMG pour défier BMW et Audi

Bien que Mercedes n'ait pas encore officialisé l'information, il est pratiquement acquis qu'AMG travaille sur une déclinaison sportive de la Classe E électrique. Cette version haute performance viendrait concurrencer directement la BMW i5 M60 et l'Audi S6 e-tron sur le segment premium des berlines électriques musclées.

Une telle offensive sportive s'inscrirait dans la logique de gamme de Mercedes, qui a toujours décliné ses modèles phares en versions AMG pour satisfaire les amateurs de performances.

Pas de break électrique au programme

Les amateurs de breaks risquent toutefois d'être déçus. Mercedes a déjà exclu un break électrique de Classe C pour rivaliser avec la future BMW i3 Touring. Robert Lesnik, designer chez Mercedes, a justifié cette absence par un argument commercial direct : "personne ne les achète", parlant des breaks électriques.

Pour l'instant, le CLA Shooting Brake demeure le seul modèle à toit allongé électrique dans la gamme Mercedes.

L'intelligence artificielle pour accélérer le développement

Au-delà de la Classe E électrique, Ola Källenius a promis des "décisions audacieuses et enthousiasmantes" concernant la technologie, les produits et le fonctionnement de Mercedes. L'entreprise prévoit de communiquer plus largement sur sa stratégie l'année prochaine.

Un changement majeur est déjà en cours : Mercedes mise sur l'intelligence artificielle pour accélérer le développement de ses produits jusqu'à 30%. Cette initiative vise à rendre le constructeur plus agile et à réduire les délais de mise sur le marché des nouveaux véhicules.

Face à une industrie automobile en mutation rapide, Mercedes, comme la plupart des constructeurs historiques, cherche à gagner en réactivité pour rester compétitif face aux nouveaux acteurs du secteur, notamment les marques chinoises qui progressent rapidement sur le segment des véhicules électriques premium.