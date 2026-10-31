Toyota et Waymo s'associent pour lancer une flotte de bZ4X autonomes en 2027

Par Martin Rochard / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Toyota produira des bZ4X autonomes équipés de la technologie Waymo dès 2027 au Japon, marquant leur première collaboration sur les robotaxis.

Un partenariat stratégique pour conquérir le marché asiatique

Le géant japonais Toyota franchit une étape majeure dans le développement des véhicules autonomes. L'alliance avec Waymo, la filiale d'Alphabet spécialisée dans la conduite autonome, vient d'être officialisée et prévoit le déploiement d'une flotte de Toyota bZ4X transformés en robotaxis dès 2027.

Cette collaboration marque un tournant dans la stratégie du constructeur nippon. Contrairement aux approches traditionnelles où les équipements autonomes sont ajoutés après coup, Toyota intégrera directement la technologie Waymo sur ses lignes de production à l'usine de Takaoka, située dans la ville de Toyota.

Une intégration industrielle inédite

L'originalité de ce programme réside dans son processus de fabrication. Les capteurs, systèmes informatiques et autres équipements du Waymo Driver seront installés pendant le cycle d'assemblage standard du bZ4X électrique. Cette approche intégrée présente plusieurs avantages décisifs : un contrôle qualité renforcé, une réduction des coûts d'adaptation et une optimisation de la fiabilité globale du système.

Toyota exploite ainsi son expertise en matière de véhicules à architecture logicielle, une approche qu'il maîtrise déjà pour d'autres systèmes de sécurité équipant sa gamme. Le constructeur confirme que ces robotaxis utiliseront la même ligne de production que les bZ4X classiques, sans nécessiter d'installation dédiée.

Le Japon comme terrain d'essai, puis l'expansion internationale

La phase initiale de tests débutera au Japon en 2027. Le responsable technologique de Toyota a précisé que la flotte restera limitée durant cette période de validation. Aucun chiffre précis concernant le nombre de véhicules ni les villes d'expérimentation n'a été communiqué à ce stade.

Cette collaboration s'inscrit dans un contexte où Waymo développe activement sa présence internationale. La société américaine opère déjà des services de robotaxis dans plusieurs villes américaines et teste actuellement des flottes de Jaguar I-Pace à Londres et Tokyo. Le programme bZ4X constitue son premier projet d'intégration directe en usine ciblant les marchés à conduite à droite.

Une double stratégie au Japon

Fait notable : Waymo mène simultanément deux programmes distincts sur le sol japonais. Outre le futur bZ4X, la firme poursuit le déploiement de sa flotte de Jaguar I-Pace entièrement électriques dans les rues de Tokyo. Un service commercial de taxi autonome avec ces véhicules est également prévu pour 2027, en parallèle du programme Toyota.

Après le Japon, le Royaume-Uni figure parmi les destinations pressenties pour accueillir ces bZ4X autonomes, bien qu'aucun calendrier précis n'ait été établi. D'autres marchés desservis par Waymo pourraient suivre ultérieurement.

Une technologie réservée aux flottes professionnelles

Toyota a clairement délimité le périmètre de cette collaboration. Les développements liés au programme Waymo resteront cantonnés aux applications professionnelles de type robotaxi. Le constructeur poursuit en parallèle ses propres recherches sur les technologies véhicule-infrastructure et d'autres systèmes d'aide à la conduite destinés aux clients particuliers.

Cette séparation stratégique permet à Toyota d'explorer simultanément deux voies : d'un côté, l'autonomie complète pour les services de mobilité partagée ; de l'autre, des assistances à la conduite progressives pour les véhicules personnels. Les deux approches ne se recoupent pas et répondent à des besoins distincts.

Un bZ4X aux missions multiples

Ce n'est pas la première fois que Toyota adapte son SUV électrique compact à des usages spécifiques. Le constructeur a récemment élargi sa gamme de véhicules électriques avec des modèles optimisés pour l'autonomie, démontrant sa capacité à décliner une plateforme de base selon différentes applications.

Les termes financiers de l'accord entre Toyota et Waymo n'ont pas été divulgués. Les volumes de production prévus pour ces versions autonomes et l'éventuelle allocation d'une capacité dédiée sur la ligne de Takaoka restent également confidentiels. Ces informations, tout comme le calendrier précis du déploiement britannique, constitueront les prochaines annonces attendues d'ici le lancement en 2027.

Cette alliance illustre la convergence croissante entre constructeurs automobiles traditionnels et spécialistes de l'intelligence artificielle dans la course aux véhicules autonomes. Pour Toyota, elle représente une accélération stratégique après des années de développement plus prudent dans ce domaine.