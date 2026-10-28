Toyota veut gagner des milliards en vendant ses nouveaux moteurs thermiques à la concurrence

Par Laurence Jardin / 28 octobre 2026 à 19:44 · 3 min de lecture

Toyota mise sur la vente de ses moteurs essence nouvelle génération aux autres constructeurs pour générer 1,5 milliard d'euros par an d'ici 2032.

Dans un secteur automobile en pleine mutation vers l'électrification, Toyota fait le pari audacieux du moteur thermique nouvelle génération. Mais cette fois, le géant japonais ne compte pas garder sa technologie pour lui seul : il entend transformer ses dernières innovations en véritable business en les vendant à la concurrence.

Un pari à contre-courant de l'industrie

Développer une famille entièrement nouvelle de moteurs à combustion interne en 2026 relève de l'exception dans l'industrie automobile mondiale. Alors que la plupart des constructeurs se contentent d'adapter leurs blocs existants pour respecter des normes antipollution toujours plus strictes, notamment la future réglementation Euro 7, Toyota investit massivement dans de tout nouveaux moteurs essence.

L'objectif affiché est ambitieux : générer environ 1,5 milliard d'euros de revenus annuels d'ici 2032 grâce à la vente de ces groupes motopropulseurs à d'autres constructeurs. Pour cette année, Toyota vise déjà 500 millions d'euros de commandes, avec des premières livraisons prévues dès 2027.

Une nouvelle génération de moteurs pensée pour l'hybridation

La gamme dévoilée en 2024 se compose de trois moteurs quatre cylindres soigneusement étudiés :

Un 1,5 litre atmosphérique

Un 1,5 litre turbocompressé, capable de délivrer la puissance d'un 2,5 litres atmosphérique classique

Un 2,0 litres turbo offrant plus de puissance que l'actuel 2,4 litres turbo, tout en améliorant la consommation

Ces nouveaux blocs se distinguent par leur compacité et leur efficience accrues. Leur atout majeur : ils sont conçus dès l'origine pour s'intégrer dans des systèmes hybrides, même si le 2,0 litres turbo peut également fonctionner seul. Leurs dimensions réduites facilitent leur intégration sur différentes plateformes, y compris celles prévues pour accueillir plusieurs types de motorisations.

Des partenaires déjà identifiés

Si Toyota reste discret sur ses futurs clients, le constructeur entretient déjà des relations privilégiées avec plusieurs marques japonaises. Daihatsu appartient intégralement au groupe, tandis que Toyota détient 21,5% des droits de vote de Subaru et 5,1% du capital de Mazda.

Ces liens permettent d'accéder à un écosystème de production représentant environ 16 millions de véhicules par an, dont plus de la moitié arbore les badges Toyota, Lexus ou Daihatsu. Des collaborations existent déjà : le Mazda CX-50 utilise la technologie hybride Toyota, tout comme la Mazda2 vendue en Europe. Subaru intègre des composants électriques Toyota dans ses dernières hybrides, et Suzuki a adopté plusieurs moteurs du groupe.

Des partenaires qui gardent leur indépendance

Tous les alliés de Toyota ne se précipiteront pas nécessairement sur ces nouveaux moteurs. Mazda développe son propre système hybride pour le futur CX-5, associé au moteur Skyactiv-Z de nouvelle génération, présenté comme le "moteur à combustion interne idéal". Subaru continue de son côté à perfectionner ses moteurs boxer à plat caractéristiques, visant 50% de rendement thermique.

En 2024, les trois constructeurs ont d'ailleurs formé une alliance pour développer conjointement des moteurs, confirmant que chacun entend préserver son identité technique et sa différenciation.

Une stratégie à long terme sur le thermique

Pour Toyota, le message est clair : pendant que l'industrie accélère vers l'électrification, le premier constructeur mondial parie que des moteurs thermiques plus propres resteront pertinents pendant des années. Plutôt que de conserver jalousement sa technologie, le groupe veut la transformer en source de revenus substantielle.

Cette approche pourrait séduire les constructeurs qui ne souhaitent pas supporter seuls les coûts astronomiques du développement d'une nouvelle famille de moteurs. Le partage des frais de développement et l'augmentation des volumes de production constituent des arguments économiques solides.

À noter que le V8 4,0 litres bi-turbo développé pour la GR GT ne figure pas au catalogue des ventes externes. Ce moteur pourrait équiper d'autres modèles de la gamme, potentiellement une Lexus ou surtout une Century, devenue marque autonome au sommet de la hiérarchie Toyota.

Avec cette stratégie audacieuse, Toyota démontre une fois de plus sa capacité à suivre sa propre voie, quitte à nager à contre-courant de l'industrie automobile mondiale.