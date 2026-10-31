Toyota retrouve son trône en endurance et vise la Formule 1

Toyota retrouve son trône en endurance et vise ...

Par Laurence Jardin / 31 octobre 2026 à 08:03 · 2 min de lecture

Toyota reconquiert les 24 Heures du Mans et le championnat WEC 2025 après deux ans de domination Ferrari, relançant les spéculations sur son arrivée en F1.

Le retour gagnant de Toyota sur les circuits d'endurance

Le constructeur japonais vient de réaliser le doublé tant convoité en remportant à la fois les 24 Heures du Mans et le championnat du monde d'endurance (WEC). Une performance d'autant plus remarquable qu'elle intervient après deux saisons difficiles marquées par la suprématie écrasante de Ferrari.

Il fut un temps où Toyota dominait l'endurance sans partage. À l'époque de la catégorie LMP1, l'écurie basée à Cologne se retrouvait souvent à courir uniquement contre elle-même. Mais l'arrivée de l'ère Hypercar a complètement rebattu les cartes, plongeant le géant japonais dans l'ombre de Ferrari et sa spectaculaire 499P qui s'est imposée trois années consécutives au Mans depuis 2023.

Une concurrence historiquement dense

Cette année, la bataille pour la suprématie en endurance a atteint une intensité rarement vue. Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Genesis et Peugeot se sont tous disputés la gloire aux côtés de Ferrari et Toyota. Et la tendance ne fera que s'intensifier : Ford et McLaren ont confirmé leur arrivée en 2027.

Les acteurs majeurs de l'Hypercar en 2025 :

Alpine avec son programme français d'endurance

Ferrari et sa redoutable 499P, triple vainqueur au Mans

Toyota et sa nouvelle TS010 Hybrid

Peugeot, représentant tricolore historique

BMW, Cadillac et Genesis, nouveaux entrants ambitieux

Cette profondeur de plateau rappelle les grandes heures du sport automobile : l'ère GT1 de la fin des années 1990, le Groupe C des années 1980, voire même l'âge d'or des années 1960.

Le triomphe du Mans et la consécration mondiale

Armée d'une nouvelle évolution particulièrement performante de la TS010 Hybrid, l'équipe Toyota a spectaculairement rebondi. Aux 24 Heures du Mans, l'équipage composé de Kamui Kobayashi, Nyck de Vries et Mike Conway a offert au constructeur nippon sa première victoire dans la Sarthe depuis 2022, portant son total à six succès et égalant ainsi le record de Bentley.

Ce mois-ci à Barcelone, Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa ont signé un convaincant doublé qui a permis à Toyota de décrocher le titre constructeurs WEC avec une manche d'avance. Cette troisième victoire de la saison pour la Toyota n°8 illustre la régularité retrouvée de l'équipe.

Un final sous tension à Monza

Au classement pilotes, l'équipage de la n°8 possède 17 points d'avance sur ses coéquipiers de la n°7 avant l'ultime manche prévue le 8 novembre à Monza. Cette dernière course italienne promet d'être décisive pour déterminer les champions du monde pilotes 2025.

Et maintenant, la Formule 1 ?

Ce retour au sommet relance inévitablement les spéculations sur un éventuel engagement de Toyota en Formule 1. Le constructeur, qui avait quitté la discipline reine en 2009 sans jamais remporter de Grand Prix malgré des investissements colossaux, dispose aujourd'hui d'une expertise technique renforcée et d'une structure d'endurance performante basée en Europe.

Avec l'arrivée de nouvelles réglementations en F1 et l'intérêt croissant des constructeurs pour l'électrification du sport automobile, Toyota pourrait-il franchir le pas ? Pour l'instant, la marque japonaise savoure ses succès en endurance, mais l'appel de la F1 résonne toujours dans les couloirs de son quartier général de Cologne.