Voiture de l'Année 2027 : les 7 finalistes sont toutes électriques, une première historique

Voiture de l'Année 2027 : les 7 finalistes sont...

Par Sarah Wagner / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Pour la première fois en 60 ans, les sept finalistes du prix de la Voiture de l'Année 2027 sont exclusivement des véhicules électriques, révélant l'électrification du marché.

Un tournant historique pour le prix automobile le plus prestigieux d'Europe

L'annonce fait l'effet d'une petite révolution dans le monde automobile européen. Pour la première fois depuis sa création il y a six décennies, le prestigieux prix de la Voiture de l'Année verra s'affronter exclusivement des véhicules électriques lors de sa phase finale. Le comité organisateur vient de dévoiler les sept modèles retenus pour le deuxième tour de scrutin, tous propulsés par des batteries.

Au programme de cette finale 100% électrique : la BMW iX3, la Cupra Raval, la Hyundai Ioniq 3, la Kia EV2, la nouvelle Renault Twingo électrique, la Volkswagen ID Polo et le Volvo EX60. Le verdict final tombera le 8 janvier 2027 à l'occasion du Salon de l'automobile de Bruxelles.

Une sélection drastique parmi 38 candidats

Le processus de sélection s'est avéré particulièrement compétitif cette année. Pas moins de 38 modèles étaient initialement en lice, avec 64 jurés représentant 25 pays européens chargés de départager les prétendants. Pour être éligible, un véhicule doit être nouveau sur le marché, n'avoir jamais été considéré les années précédentes, être disponible aux essais des jurés et en production série.

Détail révélateur : seulement neuf des 38 modèles candidats disposaient d'une quelconque forme de motorisation thermique. Cette proportion témoigne de l'électrification massive des nouveautés automobiles en 2026, bien au-delà de ce que reflète le marché global.

Des absents de prestige

La liste des éliminés impressionne par sa qualité. N'ont pas franchi le cap de la sélection finale :

Le Honda Prelude, coupé hybride abordable qui a ravivé l'intérêt pour ce segment

La Skoda Epiq, première application de la nouvelle plateforme MEB+ du groupe Volkswagen

Les poids lourds du marché : Toyota RAV4 et Mazda CX-5

Les électriques premium : Mercedes Classe C, GLB et GLC électriques, Porsche Cayenne Electric

Les autres modèles allemands : Skoda Peaq et Audi A2 E-tron

Les représentants asiatiques : Lexus ES et Polestar 5

L'absence persistante des marques chinoises

Malgré leur montée en puissance sur le marché européen, les constructeurs chinois ne parviennent toujours pas à franchir l'obstacle du premier tour. BYD, Changan, Denza, GAC, Leapmotor, MG, Xpeng et Zeekr étaient tous en compétition cette année, sans succès.

À ce jour, seule la BYD Seal en 2024 a réussi à figurer parmi les finalistes, restant l'unique représentante d'une marque chinoise dans l'histoire récente du prix. Les véhicules fabriqués en Chine par des marques occidentales ont en revanche obtenu plusieurs sélections.

Une sélection déconnectée de la réalité du marché ?

La question divise les observateurs : est-il justifié que le prix automobile le plus prestigieux d'Europe ne récompense que des véhicules électriques, alors qu'un seul véhicule neuf sur quatre vendu sur le continent est actuellement électrique ?

L'écart entre cette sélection 100% électrique et la réalité commerciale apparaît effectivement flagrant. Certains jurés auraient préféré une représentation plus équilibrée incluant des hybrides et hybrides rechargeables dans la liste finale.

Une évolution qui reflète l'offre, pas la demande

Toutefois, plusieurs éléments nuancent cette apparente contradiction. La pénétration des véhicules électriques sur le marché européen connaît une accélération particulièrement marquée en 2026. Surtout, ce prix ne prend en compte que les nouveaux modèles introduits dans l'année, et non l'ensemble du parc automobile ou des ventes.

Cette sélection témoigne donc davantage de l'orientation stratégique massive des constructeurs vers l'électrification que d'un choix délibéré du jury d'écarter les motorisations thermiques. La transition est en marche du côté de l'offre, même si la demande suit à un rythme différent.

Rendez-vous le 8 janvier 2027 pour découvrir laquelle de ces sept électriques sera sacrée Voiture de l'Année et succédera au palmarès de ce prix créé en 1964.