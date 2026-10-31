Vol spectaculaire d'une Bugatti Chiron : le patron de la marque se lance à sa poursuite au volant d'une Porsche 911

Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac, a poursuivi en Porsche 911 sa propre Chiron volée en Croatie, la télémétrie embarquée permettant de traquer l'hypercar.

Une histoire rocambolesque vient secouer l'univers feutré de l'hypercar de luxe. Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac, s'est retrouvé dans la peau d'un justicier automobile après le vol de sa Bugatti Chiron personnelle. L'anecdote, qui pourrait sembler sortie d'un film d'action, révèle une faille de sécurité surprenante au sein même du constructeur franco-croate.

Une négligence qui coûte cher

Tout commence par une habitude pour le moins étonnante : Mate Rimac avait pris le réflexe de laisser les clés à l'intérieur de ses véhicules, même lorsqu'il s'agit de bolides valant plusieurs millions d'euros. Le dirigeant pensait probablement que personne n'aurait l'audace de dérober une hypercar aussi reconnaissable et traçable qu'une Bugatti Chiron.

Erreur de jugement. Un individu a profité de cette négligence dans les locaux de l'entreprise en Croatie. Les images de vidéosurveillance montrent un scénario presque banal : l'homme fume tranquillement une cigarette, déambule dans les installations, découvre les clés laissées dans la Chiron, et succombe à la tentation. Il s'installe au volant et quitte les lieux sans précipitation apparente.

Une course-poursuite internationale

Dès qu'un employé a repéré l'hypercar s'éloignant à vive allure du bâtiment, l'alerte a été donnée. Un groupe de discussion a été créé pour vérifier si quelqu'un avait autorisé le déplacement du véhicule. La conclusion est rapidement tombée : il s'agissait bel et bien d'un vol.

Mate Rimac a immédiatement contacté la police, mais n'a pas eu la patience d'attendre passivement. Heureusement pour lui, une Porsche 911 avec le plein de carburant se trouvait à proximité. Le PDG s'est lancé à la poursuite de sa propre Chiron, même si le voleur avait déjà environ une heure d'avance et se dirigeait vers la Slovénie.

La technologie au service de la traque

L'atout majeur de cette chasse était la télémétrie embarquée de la Chiron. Ce système sophistiqué permettait à Rimac et à ses équipes de surveiller en temps réel :

La position GPS exacte du véhicule

La vitesse instantanée

Le niveau de carburant

Diverses autres données techniques

Ces informations, partagées instantanément avec les forces de l'ordre via le groupe de discussion, ont transformé l'hypercar en un dispositif de traçage particulièrement coûteux. Une question demeure toutefois : pourquoi Bugatti ne peut-il pas immobiliser à distance un véhicule dont il surveille autant de paramètres ? Cette fonctionnalité aurait grandement simplifié l'opération.

Un périple à travers trois pays

Le voleur n'a pas facilité la tâche des autorités. Malgré les efforts de Rimac pour que l'interception ait lieu avant une frontière, la Chiron est parvenue à quitter la Croatie pour la Slovénie, puis l'Autriche. C'est dans ce dernier pays que la situation s'est corsée : le niveau de carburant baissait dangereusement.

L'équipe de Rimac espérait que le suspect s'arrêterait dans une station-service, offrant ainsi une occasion d'intervention. Le voleur s'est effectivement arrêté pour faire le plein, alimentant le moteur W16 quadri-turbo de 8,0 litres avec environ un demi-réservoir. Détail savoureux : il est reparti sans payer le carburant.

Un dénouement sans trop de casse

La traque s'est finalement achevée lorsque la police autrichienne a intercepté la Chiron. Un officier intégré au groupe de discussion recevait les mises à jour constantes de localisation, ce qui a grandement facilité l'opération. L'hypercar, qui développe 1 479 chevaux, n'a heureusement subi que des dommages mineurs au pare-chocs avant.

Dans une attitude surprenante, Mate Rimac a annoncé ne pas vouloir porter plainte, affirmant avoir pitié de l'auteur du vol. Cela ne signifie pas pour autant que le suspect s'en tirera indemne : voler une Bugatti reste une infraction grave, même si la victime fait preuve de clémence.

Des leçons pour l'avenir

Cette mésaventure a déjà eu des conséquences concrètes sur les pratiques de sécurité chez Bugatti Rimac. Le PDG a confirmé que l'entreprise ne laissera plus traîner de clés dans son usine. Pour dissuader d'éventuels candidats à une virée similaire, Rimac a lancé un avertissement clair : "Nous avons toutes les données, et vous ne pouvez rien faire avec la voiture sans nous."

L'incident rappelle qu'aucun véhicule n'est à l'abri du vol, même les hypercars multimillionnaires dotées des technologies les plus avancées. La télémétrie sophistiquée a certes permis de retrouver la Chiron, mais n'a pas empêché le vol initial. Une leçon coûteuse pour un dirigeant qui ne commettra probablement plus deux fois la même erreur.