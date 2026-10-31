Volkswagen prépare une révolution : la technologie chinoise débarque en Europe

Par Luc Morandini / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Volkswagen déploiera son architecture électronique développée en Chine avec Xpeng sur ses futures Volkswagen, Skoda et Cupra européennes d'ici 2030.

Volkswagen opère un virage stratégique majeur qui pourrait redéfinir l'avenir de ses véhicules électriques en Europe. Le géant allemand envisage sérieusement d'équiper ses futures Volkswagen, Skoda et Cupra du Vieux Continent avec une architecture électronique développée en Chine, marquant une rupture totale avec sa politique historique de cloisonnement géographique.

De la Chine vers l'Europe : un bouleversement stratégique

Finie l'époque du « en Chine, pour la Chine ». Volkswagen a confirmé que son architecture électronique chinoise (CEA), co-développée avec le spécialiste local des véhicules électriques Xpeng, équipera les modèles de nouvelle génération destinés à l'Amérique du Sud et à l'Afrique du Sud. Mais l'ambition ne s'arrête pas là.

Selon des sources proches du dossier, le constructeur de Wolfsburg examine actuellement la possibilité d'utiliser cette même architecture pour environ trois quarts des futures gammes européennes de ses marques volumiques. Une décision qui reste en discussion au sein du groupe, mais qui témoigne d'un changement radical de philosophie.

Une plateforme VEGA déjà opérationnelle en Chine

Baptisée VEGA, cette solution globale rassemble la plateforme China Main Platform, l'architecture électronique CEA et des logiciels développés localement en Chine. Elle équipe déjà cinq modèles 100% électriques de la marque Volkswagen produits en Chine, dont les Yuzhong 06 et Yuzhong 07.

Les promesses techniques sont ambitieuses : une autonomie dépassant les 600 kilomètres selon le cycle CLTC et une consommation électrique d'environ 11 kWh aux 100 km dans sa configuration la plus efficiente. La plateforme cible initialement les véhicules électriques et hybrides rechargeables du segment A.

Une simplification technique majeure

L'un des atouts majeurs de cette architecture réside dans sa simplification électronique. Volkswagen annonce une réduction de 30% du nombre de calculateurs électroniques par rapport à ses anciennes configurations. Cette diminution vise à réduire les coûts de développement et la complexité globale de la gamme.

Le constructeur ne compte pas limiter cette technologie aux seuls véhicules électriques. D'ici 2027, l'architecture CEA devrait également équiper les modèles hybrides rechargeables et thermiques en Chine, offrant ainsi une base logicielle commune à l'ensemble de la production locale.

Cap sur la conduite autonome de niveau 4

Volkswagen voit encore plus loin avec un objectif de conduite autonome de niveau 4 d'ici 2029. Cette ambition s'appuiera sur une troisième génération de l'architecture CEA, associée à une puce de contrôle C7H développée en interne par le groupe allemand.

Cette feuille de route place Volkswagen dans la course mondiale à l'automatisation complète, aux côtés d'autres constructeurs européens qui misent sur des partenariats technologiques avec des acteurs comme Nvidia.

Le partenariat Rivian en danger ?

Cette stratégie chinoise soulève des questions sur l'avenir du partenariat avec Rivian. Le constructeur américain, dans lequel Volkswagen a investi 5,8 milliards de dollars, était pourtant présenté comme un pilier central de la transformation technologique voulue par le PDG Oliver Blume.

Selon des informations de la presse allemande, Thomas Schäfer, responsable de la marque cœur de Volkswagen, examinerait la possibilité d'adopter le logiciel chinois comme base pour les futures VW, Skoda et Cupra. Dans ce scénario, Rivian serait recentré sur d'autres marques du groupe, même si la coentreprise resterait active.

Une accélération des exportations depuis la Chine

Parallèlement à cette intégration progressive de la technologie chinoise, Volkswagen accélère ses exportations de véhicules fabriqués en Chine. Des modèles produits localement sont déjà expédiés vers le Mexique, certains pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie centrale, avec d'autres destinations prévues prochainement.

Cette offensive d'exportation devrait monter en puissance autour de 2026, en parallèle de l'intégration plus profonde de la plateforme prévue pour 2030. Un double mouvement qui illustre la volonté de Volkswagen de transformer la Chine de simple marché de vente en véritable hub technologique et industriel pour l'ensemble du groupe.

Ce basculement stratégique témoigne de l'évolution du rapport de forces dans l'industrie automobile mondiale, où la Chine ne se contente plus d'être un marché mais devient également un centre d'innovation technologique incontournable, y compris pour les géants européens historiques.