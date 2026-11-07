Rappel massif Volkswagen : 5000 voitures électriques bridées à 80% en urgence

Par Laurence Jardin / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

Volkswagen rappelle 5000 véhicules électriques au Royaume-Uni avec une limitation de charge à 80% en raison d'un risque d'incendie lié aux batteries.

Un rappel préventif d'ampleur pour la gamme électrique Volkswagen

Volkswagen fait face à un problème de sécurité majeur touchant sa gamme de véhicules électriques. Le constructeur allemand a pris la décision radicale de limiter la charge maximale de milliers de ses modèles à 80% de leur capacité, une mesure d'urgence imposée via une mise à jour à distance pour prévenir tout risque d'incendie.

Cette décision concerne environ 5000 véhicules au Royaume-Uni, sur un total mondial de 85 000 unités. Les modèles affectés incluent les populaires ID.3, ID.4, ID.7, l'iconique ID.Buzz ainsi que le Cupra Born, tous fabriqués entre 2022 et 2025. Sur certains marchés, l'Audi Q4 E-tron figure également sur la liste, bien que ce SUV ne soit pas mentionné dans l'avis britannique.

Des batteries sous surveillance après des incidents matériels

Le problème réside dans des composants de batteries fournis par un équipementier dont le nom n'a pas été communiqué. Selon Volkswagen, ces éléments « pourraient ne pas répondre à nos standards de qualité élevés » et présenteraient un risque de surchauffe lorsque la batterie est chargée au-delà de 80% de sa capacité.

Le groupe automobile allemand n'a pas pris cette décision à la légère. Dans son communiqué, il met en garde contre les conséquences potentiellement dramatiques : « Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles, pour les personnes à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, ainsi que des dégâts matériels importants ».

Si aucun blessé n'est à déplorer à ce jour, Volkswagen reconnaît que des dégâts matériels ont déjà été signalés, justifiant cette intervention préventive massive.

Un impact direct sur l'autonomie quotidienne

Pour les propriétaires concernés, cette limitation n'est pas anodine. En prenant l'exemple de l'ID.3, le modèle compact du constructeur, la restriction à 80% se traduit par une perte d'autonomie comprise entre 64 et 112 kilomètres selon les versions équipées de différentes capacités de batterie.

Cette réduction significative de l'autonomie utilisable complique naturellement l'usage quotidien du véhicule, particulièrement pour les longs trajets. Les propriétaires se retrouvent contraints de planifier plus fréquemment leurs recharges en attendant la résolution définitive du problème.

Une procédure de rappel minutieuse en cours

Volkswagen a d'ores et déjà commencé à contacter les clients particuliers ainsi que les gestionnaires de flottes pour les informer de la situation. Des avis ont également été publiés sur les sites internet des différentes marques concernées du groupe.

Le constructeur précise que les défauts potentiels des batteries ne seraient pas nécessairement détectables par les conducteurs, rendant indispensable la vérification systématique des 5000 véhicules concernés sur le marché britannique.

Deux types de vérification selon les cas

La procédure de contrôle se déroulera selon deux modalités différentes :

Contrôle en atelier : certains propriétaires devront prendre rendez-vous en concession pour un contrôle physique d'une durée d'environ une heure. Les modules de batterie défectueux seront remplacés sur place si nécessaire.

certains propriétaires devront prendre rendez-vous en concession pour un contrôle physique d'une durée d'environ une heure. Les modules de batterie défectueux seront remplacés sur place si nécessaire. Vérification à distance : d'autres véhicules pourront être diagnostiqués et mis à jour directement via une connexion sans fil, sans nécessiter de passage en atelier.

Volkswagen n'a pas communiqué de calendrier précis pour l'achèvement de cette campagne de rappel. Les propriétaires recevront individuellement une date et des instructions détaillées pour la procédure applicable à leur véhicule.

Un enjeu crucial pour la crédibilité de l'électrique

Ce rappel survient à un moment charnière pour Volkswagen, qui a massivement investi dans sa transition vers l'électrique avec sa plateforme MEB. La fiabilité et la sécurité des batteries restent des préoccupations majeures pour l'acceptation des véhicules électriques par le grand public.

Pour le constructeur allemand, la gestion transparente et proactive de cette crise sera déterminante pour maintenir la confiance des consommateurs européens dans ses modèles électriques, qui constituent le fer de lance de sa stratégie future.