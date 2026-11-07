Volkswagen envisage d'équiper 75% de ses voitures européennes avec une technologie chinoise

Par Laurence Jardin / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

Le groupe Volkswagen pourrait adopter l'architecture électronique développée en Chine pour trois quarts de ses modèles vendus en Europe.

Un virage technologique majeur pour le géant allemand

Le groupe Volkswagen se trouve à un tournant stratégique majeur. Le premier constructeur automobile européen évalue actuellement la possibilité d'équiper jusqu'à 75% de ses modèles destinés au marché européen avec une architecture électronique développée en Chine. Cette décision pourrait bouleverser la stratégie d'ingénierie mondiale du groupe allemand, confronté à la nécessité urgente de réduire ses coûts.

Thomas Schäfer, membre du conseil d'administration du groupe et directeur général de la marque Volkswagen, a confirmé ces discussions internes lors d'un événement en Chine. Les marques Volkswagen, Cupra et Skoda seraient les principales concernées par ce déploiement technologique sans précédent.

L'architecture CEA : une technologie née de la collaboration sino-allemande

La China Electronic Architecture, ou CEA, est le fruit d'un partenariat entre Volkswagen et Xpeng, constructeur chinois spécialisé dans les véhicules électriques. Cette architecture électronique zonale intègre un système de calcul centralisé haute performance qui permet des innovations logicielles sur l'ensemble des types de motorisations.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, la CEA n'est pas limitée aux véhicules électriques. Elle est conçue pour fonctionner aussi bien sur des motorisations thermiques, hybrides qu'entièrement électriques, offrant ainsi une flexibilité précieuse dans la transition énergétique actuelle.

Deux architectures pour deux hémisphères

La stratégie de Volkswagen s'articule actuellement autour de deux architectures électroniques distinctes. D'un côté, la CEA pour le marché chinois et potentiellement européen. De l'autre, l'architecture RVT, développée en partenariat avec le constructeur américain de véhicules électriques Rivian, destinée à l'hémisphère occidental.

Cette architecture RVT fera ses débuts sur la version de production de l'ID Every1, le successeur électrique de la petite citadine Up. Le véhicule devrait être dévoilé lors du salon automobile de Munich en 2027, marquant une nouvelle étape dans l'offensive électrique du groupe.

Un dilemme stratégique entre coûts et compétitivité

Thomas Schäfer a exposé la complexité des calculs géopolitiques et financiers qui sous-tendent ce débat stratégique. Le dirigeant soulève une question fondamentale : faut-il adapter la technologie chinoise aux normes européennes, au risque d'augmenter les coûts, ou maintenir deux architectures distinctes ?

Les enjeux sont multiples :

Conformité aux réglementations européennes strictes en matière de sécurité et de données

Optimisation des coûts de développement sur plusieurs marchés

Maintien de la compétitivité sur le marché chinois, le plus important au monde

Réduction des délais de mise sur le marché

Le directeur de Volkswagen explique le dilemme : "Dès que vous commencez à adapter les architectures logicielles ou les véhicules pour l'Europe, en vous conformant à toutes les règles et réglementations européennes, vous rendez soit les voitures plus chères en Chine, soit vous créez une variante."

La pression de la concurrence chinoise

Cette réflexion stratégique intervient dans un contexte de pression intense sur les coûts de développement des véhicules électriques. Le groupe Volkswagen, comme l'ensemble de l'industrie automobile européenne, fait face à une concurrence féroce de la part des constructeurs chinois, qui proposent des véhicules électriques technologiquement avancés à des prix très compétitifs.

L'adoption de la CEA pour le marché européen pourrait permettre au groupe allemand de réaliser d'importantes économies d'échelle en mutualisant les coûts de développement entre deux de ses principaux marchés. Cette stratégie pourrait s'avérer décisive pour maintenir sa position de leader face à des concurrents comme BYD, NIO ou XPeng lui-même.

Une décision pas encore tranchée

Malgré une orientation apparente vers l'adoption de la technologie chinoise, Thomas Schäfer reste prudent : "Je crois que ce sera le cas, mais nous n'avons pas encore terminé nos réflexions." Aucune décision finale n'a été prise, laissant la porte ouverte à d'autres scénarios.

Cette possible adoption massive d'une technologie développée en Chine par le plus grand constructeur automobile européen marquerait un renversement symbolique dans les rapports de force technologiques de l'industrie automobile mondiale. Elle témoigne de la rapidité avec laquelle le paysage automobile se transforme et de la nécessité pour les groupes traditionnels de s'adapter pour survivre dans l'ère de la mobilité électrique et connectée.