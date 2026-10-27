Seat menacée de disparition : Volkswagen envisage de sacrifier la marque espagnole

Par Luc Morandini / 27 octobre 2026 à 16:00 · 3 min de lecture

Le groupe Volkswagen pourrait supprimer la marque Seat d'ici 2030 pour se concentrer sur Cupra, mais aucune décision définitive n'est encore prise.

L'avenir de Seat n'a jamais semblé aussi incertain. La marque espagnole du groupe Volkswagen, qui fêtera bientôt ses 75 ans d'existence, pourrait bien ne pas voir la fin de cette décennie. Une information qui secoue le paysage automobile européen et suscite de nombreuses interrogations sur la stratégie du géant allemand.

Un scénario de suppression sur la table

Lors du Salon de Paris, Markus Haupt, qui dirige à la fois Seat et sa marque sœur Cupra, a reconnu sans détour que « la suppression progressive de Seat pourrait devenir une réalité ». Des mots qui ont le mérite de la clarté, même s'ils ne constituent pas encore une condamnation définitive.

Le dirigeant a néanmoins tenu à nuancer ses propos, précisant qu'il ne s'agit que d'un scénario parmi plusieurs options actuellement à l'étude au sein du groupe Volkswagen. La preuve en est : Seat continue de recevoir des investissements, notamment pour le développement de nouvelles versions hybrides légères.

Des chiffres de ventes préoccupants

Si Volkswagen Group ne communique pas encore séparément les résultats de Seat et Cupra, les chiffres combinés des deux marques révèlent une tendance inquiétante. Au troisième trimestre 2026, les ventes ont reculé de 2,3%, passant de 136 900 à 133 700 unités.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année 2026, la baisse reste contenue à 1,4%, avec 433 499 véhicules écoulés contre 439 500 l'année précédente. Mais ces chiffres masquent une réalité moins reluisante pour Seat.

Cupra cannibalise sa marque mère

En 2025, le constat était déjà sans appel : Cupra a dépassé Seat en volume de ventes. La marque sportive a écoulé 328 800 véhicules, soit une progression spectaculaire de 32,5% par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, Seat affichait 257 400 ventes, en chute de 17%.

Cette inversion des rapports de force explique pourquoi Volkswagen pourrait privilégier Cupra, créée en 2018 comme sous-marque sportive de Seat avant de prendre son autonomie. Plus dynamique, plus jeune, plus premium, Cupra répond mieux aux attentes actuelles du marché.

Les réglementations européennes au cœur des enjeux

Markus Haupt a également évoqué un facteur déterminant pour l'avenir de Seat : les normes environnementales. « Les réglementations jouent un rôle majeur. Le CO2 est déjà crucial, mais à partir de 2030, ce sera encore plus dur », a-t-il expliqué.

Le dirigeant mise toutefois sur une certaine flexibilité des autorités européennes, qui pourrait influencer directement la décision finale concernant Seat. Une allusion probable aux discussions en cours sur l'assouplissement du calendrier de transition vers l'électrique.

Des nouveautés en 2027 malgré tout

Alors que le dernier modèle inédit de Seat remonte à 2020, la marque n'a cessé depuis de rafraîchir sa gamme existante plutôt que de la renouveler. Pendant ce temps, Cupra lançait le Tavascan et le Terramar, deux SUV électriques et électrifiés ambitieux.

Mais Seat ne baisse pas encore les bras. En 2027, des versions hybrides légères de l'Ibiza et de l'Arona sont prévues au catalogue. Deux modèles stratégiques, notamment l'Ibiza qui reste la voiture la plus vendue de la marque en Espagne.

Volkswagen sous pression

Cette incertitude autour de Seat s'inscrit dans un contexte plus large de restructuration massive du groupe Volkswagen. Le constructeur allemand fait face à une concurrence chinoise de plus en plus féroce et aux tarifs douaniers américains, l'obligeant à repenser son organisation et à réduire drastiquement ses coûts.

Dans ce grand chambardement, toutes les marques du groupe sont passées au crible. Seat, positionnée sur l'entrée de gamme avec des marges réduites, apparaît comme une candidate logique aux coupes budgétaires. D'autant que Volkswagen dispose déjà de Skoda pour couvrir ce segment avec plus de succès.

Le verdict final concernant Seat pourrait tomber dans les prochains mois. En attendant, la marque espagnole vit probablement ses dernières années, à moins qu'un miracle commercial ou réglementaire ne vienne la sauver d'une disparition qui semble de plus en plus inéluctable.