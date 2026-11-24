Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:23 · 2 min de lecture

Volkswagen commercialise l'ID.Buzz Beach dès le mois prochain, une version camping avec lit double, rideaux occultants et mode nuit pour 48h d'autonomie climatique.

Cinq ans après sa présentation officielle, le Volkswagen ID.Buzz s'enrichit enfin d'une déclinaison orientée camping. Baptisée ID.Buzz Beach, cette version sera commercialisée dès le mois prochain à partir de 54 000 livres sterling, soit environ 63 000 euros. Mais attention, il ne s'agit pas d'un équivalent électrique du célèbre California.

Un équipement pensé pour les escapades nocturnes

L'ID.Buzz Beach se distingue par un ensemble d'équipements spécifiquement conçus pour les séjours en plein air. Le constructeur allemand a intégré un lit double pliable installé dans la partie arrière du véhicule, accompagné d'un petit ensemble de mobilier modulaire comprenant une table et des sièges pour les repas.

Pour garantir le confort des occupants, Volkswagen a également prévu des rideaux occultants ainsi que des grilles de ventilation adaptées aux vitres avant. L'ensemble du mobilier amovible se range commodément derrière la banquette arrière lorsqu'il n'est pas utilisé, préservant ainsi la polyvalence du véhicule au quotidien.

Un mode « nuit » pour 48 heures d'autonomie

L'innovation majeure de cette version Beach réside dans son mode « overnight » (nuit) qui permet d'utiliser la climatisation pendant 48 heures sans avoir besoin de brancher le véhicule. Cette fonctionnalité constitue un atout majeur pour les amateurs de camping sauvage ou les haltes sur des aires sans borne de recharge.

Le pack Beach est proposé aussi bien sur les versions cinq places que sur les configurations sept places de l'ID.Buzz électrique, offrant une flexibilité appréciable selon les besoins des utilisateurs.

Loin du concept de camping-car traditionnel

Contrairement aux attentes de nombreux passionnés, l'ID.Buzz Beach reste fondamentalement un véhicule standard agrémenté d'options camping, et non un véritable camping-car dédié. Cette approche contraste fortement avec les mythiques California que Volkswagen produit en interne sur base de Multivan.

L'histoire du Type 2, qui a inspiré le design rétro de l'ID.Buzz, est pourtant intimement liée à l'univers du camping. Dès 1951, l'équipementier Westfalia proposait un premier kit de conversion dédié. Par la suite, d'autres préparateurs comme Devon, Banbury et Viking ont contribué au succès des versions camping du mythique combi allemand.

Un California électrique toujours dans les limbes

En 2021, lors de la présentation de l'ID.Buzz, Volkswagen avait laissé entendre que ce modèle électrique pourrait servir de base à la prochaine génération de California. Cinq ans plus tard, force est de constater que cette promesse n'a pas été concrétisée.

L'ID.Buzz Beach représente aujourd'hui la seule alternative « camping » électrique proposée par la marque, et aucune version avec toit relevable et quatre couchages ne semble être à l'étude pour le moment. Les amateurs de camping-cars électriques devront donc se contenter de cette solution intermédiaire ou patienter encore avant de voir débarquer un véritable California électrique sur le marché européen.