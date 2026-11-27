Par Luc Morandini / 27 novembre 2026 à 12:16 · 3 min de lecture

Un économiste allemand propose la vente de Volkswagen à un constructeur chinois comme BYD pour sauver la production locale, déclenchant un vif débat.

Une déclaration fracassante vient de secouer l'industrie automobile européenne. Lors d'une conférence à Berlin, un éminent économiste allemand a osé l'impensable : suggérer que la vente de Volkswagen à un groupe chinois pourrait être une solution viable pour l'avenir du constructeur emblématique de Wolfsburg.

Une proposition choc qui fait réagir

Moritz Schularick, président de l'Institut Kiel pour l'économie mondiale, n'a pas mâché ses mots lors de cette conférence industrielle. Évoquant "une certaine entreprise de Wolfsburg", il a affirmé qu'une vente à des investisseurs chinois ne serait pas nécessairement négative, à condition que l'Allemagne continue d'en tirer profit économiquement.

Sa position est claire : l'essentiel réside dans le maintien de la création de valeur et de la production sur le sol allemand. Selon lui, l'identité du propriétaire des usines est secondaire. Ces propos, rapportés par le quotidien économique Handelsblatt, ont provoqué un murmure dans l'assistance, notamment auprès de Michael Jansen, responsable du bureau berlinois de Volkswagen.

BYD comme repreneur potentiel ?

Dans une interview accordée au journal Süddeutsche Zeitung, l'économiste est allé encore plus loin en prédisant qu'un constructeur chinois comme BYD pourrait probablement racheter Volkswagen. Il convient toutefois de préciser qu'aucune démarche concrète n'a été entreprise par BYD ou tout autre groupe chinois. Il s'agit uniquement d'une analyse prospective et non d'un projet en négociation.

L'Europe doit-elle devenir la nouvelle Chine ?

Schularick plaide également pour un durcissement de la politique européenne face aux constructeurs chinois. Sa recommandation : autoriser la vente de véhicules chinois en Europe, mais imposer une production locale via des exigences strictes. Concrètement, il suggère :

Des critères "Made in Europe" pour l'attribution de subventions

Des coentreprises obligatoires avec des partenaires européens

Une politique similaire à celle que la Chine a imposée aux constructeurs étrangers pendant des décennies

L'économiste n'hésite pas à affirmer que l'Allemagne doit accepter qu'elle est désormais "le pays en développement" dans ce secteur. Une déclaration qui résonne douloureusement dans un pays qui a bâti son identité industrielle autour de l'automobile.

Une restructuration massive en cours

Pendant que les débats théoriques agitent les conférences, Volkswagen ne reste pas les bras croisés. Le groupe accélère son plan Future 2030, qui prévoit des mesures drastiques de redressement.

Le bilan est lourd : environ 100 000 suppressions d'emplois au total, s'ajoutant aux 50 000 déjà annoncées en début d'année. La gamme de modèles devrait également être réduite de moitié d'ici 2035, et quatre usines allemandes sont actuellement sous examen : Emden, Zwickau, Hanovre et Neckarsulm.

Simplification et optimisation

Au-delà des suppressions d'emplois, Volkswagen s'attaque à sa structure même. Le groupe entreprend une simplification radicale de sa banque de pièces et de composants pour devenir un conglomérat plus agile et compétitif. Cette transformation s'impose face à la pression croissante des constructeurs chinois qui grignotent méthodiquement ses parts de marché.

Un changement de paradigme

Cette controverse révèle une évolution majeure dans la perception de l'industrie automobile européenne. Les constructeurs chinois ne sont plus seulement considérés comme des concurrents, mais aussi comme des repreneurs potentiels, des partenaires stratégiques, voire des locataires pour les usines européennes de plus en plus sous-utilisées.

Reste à savoir si Wolfsburg et Berlin sont prêts à franchir ce Rubicon psychologique. Volkswagen n'a jamais publiquement soutenu une telle option, et une vente complète du groupe à un acheteur chinois se heurterait à d'énormes obstacles politiques et sociaux. Les syndicats allemands, particulièrement puissants dans l'industrie automobile, auraient leur mot à dire sur une telle transaction.

Pour l'instant, le groupe continue de miser sur sa restructuration interne et son électrification accélérée, avec des modèles comme les ID. qui peinent encore à convaincre face à leurs rivaux asiatiques. La question demeure : cette stratégie sera-t-elle suffisante pour éviter les scénarios les plus radicaux ?