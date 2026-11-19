Par Luc Morandini / 19 novembre 2026 à 06:10 · 3 min de lecture

Volkswagen lance le pack Beach pour l'ID.Buzz avec lit double et équipements de camping, mais pas de version California électrique complète pour l'instant.

Un compromis entre van électrique et camping-car

Volkswagen franchit une nouvelle étape avec son ID.Buzz en dévoilant une version orientée camping baptisée Beach. Dès le mois prochain, les clients pourront acquérir ce pack spécifique à partir de 54 000 livres sterling, soit environ 63 500 euros. Une proposition qui vise à séduire les amateurs de voyages en van, mais qui risque de laisser sur leur faim les inconditionnels des vrais camping-cars.

Cette nouvelle déclinaison s'inscrit dans la lignée historique du mythique Combi Volkswagen Type 2, dont l'ID.Buzz reprend les codes esthétiques rétro. Dès 1951, le préparateur Westfalia proposait des conversions camping du Type 2, rejoints plus tard par d'autres spécialistes comme Devon, Banbury ou Viking. L'esprit camping fait partie intégrante de l'ADN du Combi.

Des équipements pensés pour le bivouac

Le pack Beach transforme l'ID.Buzz en véhicule de loisirs avec plusieurs aménagements pratiques. L'élément central reste le lit double pliable installé dans l'espace arrière, permettant de passer la nuit à bord dans un confort acceptable. Pour les repas, Volkswagen fournit un ensemble de table à manger modulaire compact.

L'habitabilité nocturne a été soignée avec l'ajout de rideaux occultants qui préservent l'intimité des occupants. Des grilles de ventilation spécialement conçues pour les vitres avant assurent une aération suffisante pendant le sommeil, évitant l'effet de condensation désagréable.

Un mode autonomie prolongée

L'innovation majeure réside dans le nouveau mode "overnight" qui permet d'utiliser la climatisation pendant 48 heures sans être branché à une borne de recharge. Une fonction particulièrement appréciable pour maintenir une température agréable lors des nuits d'été ou réchauffer l'habitacle en hiver, sans vider complètement la batterie haute tension.

Une flexibilité pour toutes les configurations

Volkswagen a pensé la polyvalence en proposant le pack Beach aussi bien sur la version 5 places que sur la déclinaison 7 places de l'ID.Buzz. Lorsque les équipements de camping ne sont pas utilisés, ils se rangent discrètement derrière la banquette arrière, permettant de retrouver un usage quotidien normal du véhicule.

Cette approche modulaire constitue à la fois un avantage et une limite. Elle offre une grande souplesse d'utilisation mais ne rivalise pas avec les aménagements permanents et sophistiqués d'un vrai camping-car.

Loin d'un California électrique

Le principal reproche que l'on peut adresser à cet ID.Buzz Beach concerne son positionnement. Il s'agit essentiellement du modèle standard agrémenté d'options supplémentaires, et non d'une véritable conversion dédiée comme le sont les célèbres California basés sur le Multivan.

Ces derniers, produits en interne par Volkswagen, bénéficient d'un toit relevable, de quatre vrais couchages, d'une kitchenette équipée et de nombreux rangements astucieux. Rien de tout cela sur l'ID.Buzz Beach, qui reste beaucoup plus basique dans son approche du camping.

Une promesse non tenue ?

Lors de la présentation de l'ID.Buzz en 2021, Volkswagen avait clairement indiqué que ce véhicule électrique servirait de fondation à la prochaine génération de California. Cinq ans plus tard, force est de constater que cette conversion intégrale n'a toujours pas vu le jour.

Aucune communication officielle n'évoque actuellement le développement d'une version électrique avec toit relevable et aménagement complet quatre places. L'ID.Buzz Beach représente donc, pour l'instant, le maximum de ce que Volkswagen propose en matière de camping-car électrique.

Un positionnement stratégique à clarifier

Cette demi-mesure interroge sur la stratégie de Volkswagen concernant l'électrification de sa gamme camping-car. Le marché des vans aménagés connaît un engouement considérable, amplifié par la crise sanitaire et la recherche de voyages en autonomie. L'absence d'une vraie proposition électrique complète laisse un boulevard à la concurrence.

L'ID.Buzz Beach s'adresse finalement à une clientèle recherchant un usage occasionnel du camping, sans vouloir investir dans un véhicule spécialisé. Pour les passionnés de vanlife et les habitués des California, l'attente d'une version électrique aboutie se poursuit.