Par Laurence Jardin / 19 novembre 2026 à 06:10 · 2 min de lecture

Le patron de Mercedes reconnaît que la marque a abusé des écrans tactiles et annonce le retour progressif des commandes physiques dans ses modèles.

Après des années à multiplier les écrans tactiles dans ses habitacles, Mercedes-Benz reconnaît publiquement avoir franchi la ligne rouge. Dans une déclaration aussi rare que significative, le PDG Ola Källenius vient d'admettre que le constructeur allemand était allé trop loin dans sa course au tout-numérique.

Un mea culpa historique du patron de Mercedes

Lors d'une session de questions-réponses sur Reddit, le dirigeant de la marque à l'étoile n'a pas caché son autocritique. Remplacer systématiquement les commandes physiques par des surfaces tactiles n'était finalement pas la meilleure stratégie pour concevoir un intérieur automobile moderne.

"Nous avons simplement suivi l'air du temps", explique Källenius. "Les voitures devenaient de plus en plus numériques, ce qui nous a conduits à ajouter toujours plus de fonctions à nos modèles." Une tendance de l'industrie qui a entraîné Mercedes dans une spirale du tout-écran, parfois au détriment de l'expérience utilisateur.

Les avantages indéniables des commandes traditionnelles

Le PDG reconnaît désormais que les boutons, molettes et interrupteurs physiques possèdent des atouts que les écrans ne peuvent égaler. Il comprend pourquoi les conducteurs trouvent les commandes traditionnelles plus simples à utiliser, allant jusqu'à confesser sa propre préférence : "J'adore personnellement une bonne molette sur un volant."

Cette prise de conscience s'appuie sur un constat simple : numériser des commandes ne rend pas automatiquement un habitacle meilleur. Au contraire, cela peut dégrader l'ergonomie et la sécurité, en détournant l'attention du conducteur de la route.

Les fonctions les plus critiquées

Les automobilistes ont particulièrement mal accueilli le déplacement vers les écrans tactiles de certaines fonctions essentielles :

Les réglages de climatisation

Le contrôle du volume audio

Les fonctions utilisées fréquemment en conduite

Les commandes nécessitant une manipulation rapide

Le retour des boutons déjà amorcé

Mercedes ne se contente pas de paroles : l'action est déjà engagée. Le constructeur a identifié plusieurs modèles récents qui réintègrent davantage de commandes physiques. Parmi eux, on trouve les GLS et GLE, la Classe S, ainsi que les versions électriques du GLC et du GLB.

D'autres véhicules à venir suivront cette tendance, même si Källenius n'a pas souhaité préciser lesquels. Cette stratégie s'inscrit dans une refonte plus globale de l'approche ergonomique de la marque.

Un équilibre plutôt qu'un retour en arrière total

Attention toutefois : Mercedes ne compte pas abandonner complètement les interfaces numériques. Pour le PDG, revenir purement et simplement aux anciennes configurations n'est pas non plus la solution idéale.

"Remettre les pendules à zéro n'est pas la bonne approche", souligne-t-il. "Nous devons continuer à créer de nouvelles façons d'interagir avec le véhicule. Le virage vers le numérique était justifié et reste largement pertinent pour développer des voitures modernes."

Une tendance qui dépasse Mercedes

Le constructeur de Stuttgart n'est pas le seul à faire face aux critiques concernant la prolifération d'écrans. L'ensemble de l'industrie automobile fait face à une fronde des utilisateurs, lassés de chercher dans des menus tactiles des fonctions auparavant accessibles d'un simple geste.

Cette évolution suggère un tournant dans la conception automobile : les écrans numériques et tableaux de bord digitaux ne disparaîtront pas, mais les constructeurs commencent à comprendre que toutes les fonctions n'ont pas vocation à migrer vers le tactile.

Pour Mercedes comme pour l'industrie, l'enjeu consiste désormais à trouver le juste milieu entre innovation technologique et praticité d'usage, entre modernité et bon sens ergonomique. Un équilibre que les prochaines générations de véhicules devront incarner pour reconquérir des clients de plus en plus exigeants sur ce point.