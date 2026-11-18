Mercedes met en vente pour la première fois une...

Par Martin Rochard / 18 novembre 2026 à 08:52 · 3 min de lecture

Mercedes va vendre aux enchères une mythique C 111-II de 1970 à moteur rotatif Wankel, une première historique pour financer la modernisation de son musée.

L'événement est historique dans le monde automobile : pour la première fois de son histoire, Mercedes-Benz va se séparer d'une de ses légendaires C 111, ces supercars expérimentales à moteur rotatif qui ont marqué la fin des années 1960. La vente aux enchères aura lieu le 3 février 2027 au Palais du Louvre à Paris, en marge du salon Rétromobile.

Un mythe automobile enfin accessible

La Mercedes C 111 incarne l'une des pages les plus fascinantes de l'histoire de la Stern. Présentée au Salon de Francfort (IAA) en 1969, elle représentait la vision futuriste de Mercedes pour succéder spirituellement à la mythique 300 SL. Avec ses portes papillon et ses lignes futuristes, la C 111 promettait de révolutionner le monde des voitures de sport.

Selon Marcus Breitschwerdt, PDG de Mercedes-Benz Heritage GmbH : "Des acheteurs potentiels envoyaient même des chèques en blanc à Stuttgart. Mais Mercedes n'a jamais vendu de C 111. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre en confiant pour la première fois l'un de ces véhicules exceptionnels à d'autres mains."

L'exemplaire le plus célèbre de la lignée

Le véhicule mis aux enchères est le troisième C 111-II fabriqué, connu en interne sous le nom de "Car 33". Construit à partir de mars 1970, il arbore une teinte distinctive baptisée "Weißherbst" (rosé blanc) et dispose d'un habitacle équipé de sièges sport à motif pied-de-poule gris et blanc.

Au cœur de la bête mécanique se trouve un moteur rotatif Wankel M 950 W 48 de 2,4 litres à quatre rotors, développant 350 chevaux. Cette puissance propulse les 1 240 kg de la supercar jusqu'à 300 km/h. Le réservoir d'une capacité totale de 116 litres permettait d'alimenter ce moulin particulièrement assoiffé.

Un parcours d'exception

Immatriculée S-Y 6200, cette C 111-II a connu une vie riche en événements :

Véhicule d'essai sur le circuit d'Hockenheim pour tester diverses technologies

Présentée au chef d'orchestre Herbert von Karajan en 1971

Star du premier numéro allemand de Playboy en 1972

Exposée au musée Mercedes depuis son ouverture en 2006

Présentée au prestigieux Concours d'Élégance de Pebble Beach en 2024

En octobre dernier, le compteur affichait seulement 24 769 kilomètres. Le véhicule a été minutieusement restauré en 2024 au Mercedes-Benz Classic Center de Fellbach, avec une remise en état complète de la mécanique tout en préservant la patine d'origine de la carrosserie et de l'habitacle.

Pourquoi le projet Wankel a échoué

Malgré l'enthousiasme suscité par la C 111, sa production en série n'a jamais vu le jour. Le moteur rotatif Wankel, bien que révolutionnaire sur le papier, souffrait de problèmes chroniques de durabilité, de fiabilité et surtout de consommation excessive.

Le choc pétrolier de 1973 a porté le coup de grâce au projet. Face à la flambée des prix du carburant, un véhicule aussi gourmand devenait invendable. Mercedes a officiellement abandonné le développement du moteur Wankel en 1976, redéployant ses ingénieurs sur d'autres programmes prioritaires.

Les fonds pour le musée du futur

L'intégralité du produit de cette vente historique financera le projet "Mercedes-Benz Museum 2.0". L'objectif : moderniser le musée de Stuttgart et créer un jumeau numérique accessible dans le monde entier. Cette plateforme virtuelle, développée en collaboration avec The Classic Car Trust et Roarington, permettra à chacun d'explorer le patrimoine Mercedes sans se déplacer.

Mercedes s'est engagée contractuellement à ne pas vendre d'autre C 111 pendant les 25 prochaines années. Cette vente représente donc une opportunité unique pour les collectionneurs fortunés.

Modalités de la vente aux enchères

La vente sera organisée par RM Sotheby's dans les Salles du Carrousel du Palais du Louvre. Les enchères pourront être effectuées sur place après inscription préalable ou par téléphone. Les informations sur les conditions de participation et les possibilités d'inspection du véhicule sont disponibles sur le site du Mercedes-Benz Classic Center.

Si le prix reste confidentiel, les experts estiment qu'il pourrait atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros, sans toutefois égaler les 135 millions d'euros de la 300 SLR Uhlenhaut Coupé vendue en 2022. Rendez-vous en février 2027 pour connaître le verdict.