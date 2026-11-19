Par Sarah Wagner / 19 novembre 2026 à 06:10 · 3 min de lecture

Une Toyota MR2 de 1990 détient 677 000 kilomètres sans remplacement moteur, témoignant de la fiabilité légendaire du constructeur japonais.

La fiabilité légendaire de Toyota n'est plus à démontrer, mais certains propriétaires repoussent les limites du possible. Lors de la huitième édition de la Journée des Forts Kilométrages organisée par la Collection Toyota à Cologne en Allemagne, 96 véhicules de la marque japonaise ont été célébrés pour avoir cumulé près de 30 millions de kilomètres. Parmi eux, cinq exemples remarquables illustrent la diversité et l'endurance exceptionnelle des modèles Toyota.

Une MR2 indestructible : 677 000 km sans faillir

L'histoire la plus impressionnante est sans conteste celle de Claudia Noder et de sa Toyota MR2 achetée neuve en 1990. Cette sportive à moteur central arrière et transmission manuelle affiche aujourd'hui 677 000 kilomètres au compteur, sans jamais avoir nécessité de remplacement moteur. Un exploit qui force l'admiration dans le monde automobile.

Pendant environ 30 ans, cette MR2 âgée de 36 ans a avalé quotidiennement un trajet domicile-travail de 124 kilomètres. Mais son usage ne s'arrête pas là : sa propriétaire n'hésite pas à la solliciter pour des tâches inhabituelles, comme transporter du bois de chauffage en hiver ou effectuer des voyages de vacances dans les Balkans, avec un périple de près de 5 800 kilomètres cette année.

Des performances surprenantes pour une citadine compacte

Klaus Koch prouve qu'un grand véhicule n'est pas indispensable pour les aventures avec sa Toyota iQ diesel, qui totalise désormais 201 602 kilomètres. Cette citadine de seulement 2,98 mètres de long effectue régulièrement des trajets de vacances depuis la région de Cologne jusqu'à l'île de Sylt, en mer du Nord.

Sa compacité lui permet non seulement de bénéficier de tarifs avantageux sur les ferries, mais aussi de surprendre le personnel embarqué. Avec les sièges arrière rabattus, le coffre accueille aisément deux grandes valises pour trois semaines de voyage, tout en maintenant une consommation économique de 4,5 litres aux 100 km.

L'hybride pionnier qui défie le temps

Christian Bujack est venu présenter sa Toyota Prius de première génération depuis Zwickau, affichant 369 000 kilomètres au compteur. Il parcourt plus de 20 000 kilomètres annuellement avec ce modèle emblématique, qui selon ses relevés méticuleusement tenus, consomme environ 5 litres aux 100 km de Super E10. Un rendez-vous spécial est d'ores et déjà prévu en 2027 pour célébrer le 30e anniversaire de cette pionnière de l'hybridation.

Les Land Cruiser, champions de la durabilité extrême

Georg Hessmann incarne la robustesse tout-terrain avec sa collection de Land Cruiser. Son parcours automobile depuis 1987 est exclusivement marqué par ces 4x4 légendaires. Son modèle actuel, un Land Cruiser HZJ75, affiche 539 000 kilomètres, mais c'est son kilométrage cumulé sur l'ensemble de ses Land Cruiser qui impressionne : plus d'un million de kilomètres parcourus.

Excursions dans les Alpes occidentales, visites de parcs tout-terrain et participation au traditionnel Bush Taxi Meeting rythment ses aventures. Cette passion s'est transmise à son fils Florian, propriétaire d'un Land Cruiser HZJ73 avec 575 000 kilomètres, qui officie comme technicien de maintenance au Dakar Classic.

La passion de la personnalisation : une Supra Mk3 choyée

Ronny Levstek représente une facette différente de l'engagement envers Toyota avec sa Supra Mk3 affichant 219 000 kilomètres. Propriétaire depuis six ans de cette sportive originaire de Croatie, il l'a transformée en véritable projet automobile en modifiant progressivement la suspension, les jantes, l'échappement, l'habillage et en installant un radiateur aluminium avec ventilateur électrique.

Ayant acquis toutes ces compétences en autodidacte et connaissant chaque vis de son véhicule, il démontre qu'un kilométrage élevé n'est pas incompatible avec la création d'une voiture d'exception unique. Sa Supra illustre parfaitement comment fiabilité et personnalisation peuvent cohabiter harmonieusement.

Un témoignage de la qualité japonaise

Cet événement rappelle pourquoi Toyota jouit d'une réputation exceptionnelle en matière de fiabilité sur le marché européen. Ces exemples extrêmes de longévité mécanique confirment que l'entretien régulier et l'attachement des propriétaires permettent aux véhicules de dépasser largement leur espérance de vie théorique, tout en conservant leurs performances d'origine.