Toyota Tacoma : le dernier pick-up à boîte manuelle résiste encore en 2027

Par Martin Rochard / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Le Toyota Tacoma reste en 2027 l'unique pick-up neuf proposé avec une boîte manuelle, malgré un taux d'adoption inférieur à 2 % aux États-Unis.

La fin d'une époque pour les amateurs de vraie mécanique

L'année 2027 marque un tournant symbolique dans l'univers des pick-up. Alors que les transmissions manuelles ont progressivement disparu des catalogues des constructeurs, un dernier irréductible résiste encore : le Toyota Tacoma. Ce pick-up compact japonais représente désormais l'unique option pour les puristes souhaitant piloter leur véhicule utilitaire avec trois pédales.

Cette situation illustre parfaitement l'évolution du marché automobile américain, où les boîtes automatiques dominent largement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : moins de 2 % des acheteurs de Tacoma optent pour la transmission manuelle, un taux tellement faible qu'il met en péril la survie même de cette option.

Une disponibilité limitée à quelques versions bien précises

Toyota n'offre pas sa boîte manuelle à six rapports sur l'ensemble de la gamme Tacoma. Les amateurs devront se tourner vers des configurations spécifiques pour satisfaire leur passion du levier de vitesses.

Les versions concernées sont :

La finition d'entrée de gamme SR

La déclinaison sportive TRD Sport

Le modèle tout-terrain TRD Off-Road

Attention toutefois aux contraintes : cette transmission manuelle n'est proposée qu'avec la cabine double, la benne de 1,52 mètre (cinq pieds) et obligatoirement en configuration quatre roues motrices. Les versions hybrides sont automatiquement exclues de cette option.

Des performances au rendez-vous

Malgré sa rareté, le Tacoma équipé d'une boîte manuelle ne fait aucun compromis sur les performances. Le moteur développe 270 chevaux et délivre un couple de 420 Nm, des chiffres qui permettent de tracter jusqu'à 2 900 kg. De quoi satisfaire les besoins de la plupart des utilisateurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers.

Le ticket d'entrée démarre juste en dessous de 40 000 dollars sur la finition SR. Cependant, les connaisseurs se tourneront probablement vers la version TRD Off-Road, qui offre un habitacle mieux fini et des équipements dédiés aux sorties hors des sentiers battus.

Jeep abandonne également le combat

Le marché espérait un sursaut avec le retour annoncé d'une transmission manuelle sur le Jeep Gladiator. Des informations circulaient concernant une possible réintroduction pour l'année-modèle 2027, mais ces rumeurs n'ont jamais été confirmées par le constructeur américain.

La raison est simple : le taux de pénétration des boîtes manuelles sur le Gladiator était similaire, voire inférieur, à celui du Tacoma. Face à une demande aussi marginale, Jeep n'a manifestement pas jugé rentable de poursuivre cette option.

Un investissement pour l'avenir ?

Paradoxalement, cette rareté pourrait transformer les Tacoma manuels de nouvelle génération en véritables pièces de collection. Dans une décennie, posséder l'un des derniers pick-up équipés d'une boîte manuelle pourrait susciter l'intérêt des collectionneurs et faire grimper les cotes.

Les pick-up de taille intermédiaire ont pourtant le vent en poupe actuellement, avec un regain d'intérêt notable sur le marché américain. Mais cette croissance s'accompagne d'une modernisation technologique qui laisse peu de place aux transmissions manuelles, jugées obsolètes par la majorité des acheteurs.

Profitez-en tant qu'il est encore temps

Pour les passionnés de conduite engagée et de sensations mécaniques authentiques, le message est clair : si vous souhaitez acquérir un pick-up neuf avec une vraie boîte de vitesses, c'est maintenant ou jamais. Toyota n'a objectivement aucune raison économique de maintenir cette option face à un taux d'adoption aussi confidentiel.

L'ère des pick-up lourds et pleines grandeurs avait déjà tourné la page de la transmission manuelle il y a plusieurs années. Les modèles compacts suivent inexorablement le même chemin. Le Tacoma représente donc bien plus qu'un simple véhicule : c'est le dernier témoin d'une époque où le plaisir de conduire primait sur le confort automatisé.