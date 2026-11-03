La Toyota Celica fait son grand retour… sur les rallyes dès 2027

La Toyota Celica fait son grand retour… sur les...

Par Sarah Wagner / 3 novembre 2026 à 19:24 · 3 min de lecture

Toyota confirme officiellement le retour de la mythique Celica en 2027 pour le championnat du monde des rallyes, laissant espérer une future version route.

C'est désormais officiel : après des mois de rumeurs et de teasers savamment distillés, Toyota a confirmé mardi le retour d'un nom qui fait vibrer les passionnés. La Celica revient au premier plan, d'abord sur les spéciales du championnat du monde des rallyes avant, probablement, de retrouver nos routes.

Un retour fracassant en WRC pour 2027

Le constructeur japonais a levé le voile sur ses ambitions sportives pour les prochaines années. La GR Celica fera son grand retour en compétition lors du championnat du monde des rallyes 2027, marquant le comeback d'une des appellations les plus emblématiques de la marque. Elle ne sera pas seule : Toyota alignera également une nouvelle génération de GR Yaris, créant ainsi une double offensive sous deux bannières distinctes.

Cette stratégie inédite verra la GR Celica courir sous la nouvelle enseigne Toyota Racing, tandis que l'équipe Gazoo Racing se concentrera sur la GR Yaris. Les deux autos évolueront dans le cadre des nouvelles réglementations techniques du WRC qui entreront en vigueur en 2027, garantissant des performances et une puissance identiques entre les deux modèles.

Un plateau de pilotes impressionnant

Toyota a dévoilé la composition de ses équipes pour cette aventure bicéphale. Côté Celica, le Gallois Elfyn Evans, le Norvégien Oliver Solberg et le Finlandais Sami Pajari auront la lourde tâche de ramener le modèle mythique sur les podiums. L'équipe GR Yaris s'appuiera quant à elle sur l'expérience d'Ott Tänak, Takamoto Katsuta et du champion en titre Kalle Rovanperä.

Le développement bat son plein en Finlande

C'est depuis le quartier général finlandais de Toyota à Jyväskylä, terre sacrée du rallye, que les deux machines sont actuellement développées. Les ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour finaliser l'homologation des deux véhicules avant la fin 2026, date butoir pour être prêts à attaquer la saison suivante.

Cette localisation n'est pas anodine : la Finlande représente le berceau du rallye mondial et dispose des routes et des conditions idéales pour peaufiner des autos de compétition capables d'affronter tous les types de terrain.

Et la version routière alors ?

Si Toyota reste prudent et n'a pas encore officialisé de Celica de production, les signaux envoyés ces derniers mois sont encourageants. Plus tôt cette année, un mystérieux prototype deux portes de la marque a été aperçu lors de tests au Portugal. Ses proportions de coupé et sa silhouette élancée ne correspondaient clairement pas à celles d'une GR Yaris, alimentant les spéculations.

D'autres sessions d'essais sur circuit ont depuis offert quelques aperçus supplémentaires de ce véhicule énigmatique. Historiquement, Toyota a toujours utilisé ses programmes de compétition pour développer et promouvoir ses sportives routières. Le retour de la Celica en rallye pourrait donc bien préfigurer son arrivée dans les concessions européennes.

Une logique commerciale évidente

Pour Toyota, ressusciter la Celica aurait un sens commercial certain. La marque a considérablement enrichi sa gamme GR ces dernières années avec la GR Yaris, la GR Corolla et la GR86. Une Celica moderne viendrait combler un vide dans la gamme : celui d'un coupé sportif accessible, positionnement historique du modèle qui a cessé sa production en 2006.

Le contexte européen semble également propice. Face à la montée en puissance des véhicules électriques et hybrides, les constructeurs cherchent à maintenir l'attrait de modèles thermiques sportifs auprès des passionnés, avant que la réglementation ne se durcisse davantage dans les années à venir.

Si rien n'est garanti, le retour de la Celica en compétition constitue indéniablement un signal fort. Les amateurs de sportives japonaises peuvent légitimement nourrir l'espoir de voir ce nom légendaire retrouver bientôt les routes européennes. Rendez-vous en 2027 pour voir la GR Celica en action sur les spéciales du WRC, et peut-être avant cette date pour une annonce concernant une version de série.