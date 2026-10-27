Toyota Corolla : 60 ans d'histoire et 57 millions d'exemplaires vendus dans le monde

Par Luc Morandini / 27 octobre 2026 à 15:51 · 4 min de lecture

Une success-story mondiale née au Japon

Depuis son lancement en novembre 1966, la Toyota Corolla s'est imposée comme la voiture la plus vendue au monde. Avec plus de 57 millions d'unités écoulées à travers 12 générations distinctes, elle incarne la mobilité accessible et fiable pour des millions de conducteurs sur tous les continents.

Le nom "Corolla" trouve son origine dans le latin, désignant la couronne de pétales entourant une fleur. Un choix symbolique pour une voiture destinée à séduire par son élégance et sa simplicité. Présente dans presque tous les pays du globe, la Corolla possède une histoire si riche et variée que seuls les spécialistes peuvent en retracer tous les détails.

Les débuts d'un phénomène : 1966-1979

La première génération (série E10, 1966-1970) est née de l'essor économique japonais des années 1960. Développée sous la direction de l'ingénieur en chef Tatsuo Hasegawa, elle répondait à une demande croissante de la nouvelle classe moyenne pour une voiture abordable et moderne.

Équipée d'un moteur 1.1 litre de 59 chevaux, de freins à disques et d'une boîte manuelle à quatre rapports, elle affichait un design sportif pour l'époque. Les exportations vers les États-Unis ont débuté à l'été 1968, avec un prix de départ de 1 668 dollars, compétitif face à l'Opel Kadett B proposé à 1 785 dollars.

La deuxième génération (E20, 1970-1974) a marqué un tournant avec un empattement allongé de 5 centimètres et l'introduction de la Corolla Levin, animée par un moteur 1.6 bitre à double arbre à cames développant 113 chevaux. En juin 1970, Toyota franchissait déjà le cap du million de Corolla produites. En 1973, une Corolla TE25 offrait à la marque sa première victoire historique en WRC aux États-Unis.

L'européanisation progressive : 1974-1991

Face à des normes antipollution plus strictes, la troisième génération (E30/E50, 1974-1979) a vu Toyota innover avec des systèmes catalytiques pionniers. Des recherches approfondies en soufflerie ont également permis d'améliorer l'aérodynamisme.

La quatrième génération (E70, 1979-1983) a passé plus de 400 heures en soufflerie, adoptant des lignes angulaires plus en phase avec les goûts européens. Elle intégrait une nouvelle suspension à quatre bras et un moteur diesel économique de 1.8 litre. En mars 1983, la production cumulée dépassait les 10 millions d'unités.

La cinquième génération (E80, 1983-1987) constitue un jalon technique majeur. Première Corolla développée avec assistance informatique sous la direction de l'ingénieur en chef Fumio Agetsuma, elle adoptait la traction avant pour les modèles grand public. Les coupés sportifs conservaient cependant la traction arrière classique.

L'AE86 : naissance d'une légende

Parmi ces coupés figurait la légendaire AE86, commercialisée en Europe sous les appellations Corolla GT et GTi. Son moteur 1.6 4A-GE à haut régime développait 128 chevaux. Grâce à sa légèreté, elle est devenue une icône incontestée du sport automobile et de la scène drift mondiale.

Surnommée "Hachi-Roku" (huit-six en japonais), elle a gagné l'immortalité à travers son rôle dans la série animée "Initial D", devenant sans doute la Corolla la plus célèbre et l'une des plus onéreuses de toutes.

La sixième génération (E90, 1987-1991) généralisait la traction avant et proposait même temporairement la transmission intégrale sur les berlines et breaks. Plus de 100 fournisseurs ont contribué à 2 000 améliorations détaillées visant à réduire les nuisances sonores et élever la qualité perçue de l'habitacle.

Modernisation et diversification : 1992-2018

La septième génération (E100, 1992-1995) gagnait en dimensions et en confort, intégrant un airbag conducteur de série en septembre 1994. Cette même année, TMMT lançait la production européenne à grande échelle dans son usine turque.

La huitième génération (E110, 1995-2000) bénéficiait d'un design spécifiquement adapté aux goûts européens. Dès 1998, le modèle cinq portes était assemblé au Royaume-Uni. Cette ère a également connu des succès sportifs grâce à la Corolla WRC, qui a remporté trois victoires en rallye en 1998 et contribué au titre mondial des constructeurs de Toyota en 1999.

La neuvième génération (E120, 2000-2006) reposait sur une plateforme entièrement nouvelle avec un empattement allongé de 13,5 centimètres, accueillant les modernes moteurs essence VVT-i et les diesels D-4D efficaces pour l'Europe.

Le controversé changement de nom

La dixième génération (E150, 2007-2012) a divisé la gamme européenne : la berline compacte était rebaptisée Auris, une décision contestable de Toyota, tandis que la berline classique conservait le nom Corolla. En 2010, l'Auris Hybrid fabriquée à Burnaston en Angleterre marquait le début du déploiement hybride à grande échelle de Toyota en Europe.

La onzième génération (E170/E180, 2013-2018) amenait une Auris révisée en Europe, incluant le pratique break Touring Sports.

L'ère moderne : hybride et plateforme TNGA

La douzième génération actuelle, lancée en 2019, repose sur la moderne plateforme TNGA-C. Elle utilise exclusivement des groupes motopropulseurs full-hybrid de cinquième génération en 1.8 et 2.0 litres, démontrant l'engagement de Toyota dans l'électrification. La gamme s'est enrichie en 2022 avec la Corolla Cross.

Que réserve l'avenir pour la Corolla ? Le concept Toyota Corolla présenté au Japan Mobility Show 2025 suggère que le modèle continuera d'évoluer tout en restant une voiture accessible à tous. De quoi envisager sereinement les 60 prochaines années.