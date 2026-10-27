Volkswagen veut équiper ses voitures européennes de logiciels chinois pour réduire ses coûts

Par Laurence Jardin / 27 octobre 2026 à 15:51 · 4 min de lecture

Le groupe Volkswagen envisage d'utiliser des logiciels développés en Chine pour ses modèles européens, une stratégie qui pourrait générer jusqu'à 5 milliards d'euros d'économies.

Une révolution stratégique pour réduire les coûts de développement

Face à la pression financière et à la montée en puissance des constructeurs chinois sur le marché européen, le groupe Volkswagen envisage un changement radical de stratégie. Selon les informations du magazine Manager Magazin, Thomas Schäfer, responsable de la marque principale, souhaite généraliser l'utilisation de l'architecture électronique développée en Chine pour une grande partie de la gamme européenne.

Cette proposition marque un tournant majeur dans l'approche technologique du géant allemand. Jusqu'à présent, le groupe privilégiait des architectures différentes selon les marchés : la technologie chinoise restait destinée aux véhicules locaux, tandis que les logiciels des centres mondiaux de recherche équipaient les autres régions.

Des économies chiffrées en milliards d'euros

L'argument financier s'avère difficilement contestable. Les personnes proches du dossier estiment que Volkswagen pourrait économiser entre 4 et 5 milliards d'euros en adoptant l'architecture chinoise pour ses segments les plus importants.

Le différentiel de coûts entre les deux centres de développement est spectaculaire. Une heure de travail au sein de la joint-venture RVT (Rivian and Volkswagen Group Technologies) basée à Palo Alto coûterait environ quatre fois plus cher qu'au centre technique VCTC (Volkswagen Group China Technology Company) situé à Hefei.

Concrètement, le développement d'un véhicule comme la prochaine génération du Tiguan électrique reviendrait environ 8 000 euros moins cher s'il était réalisé en Chine. Ces économies permettraient à Volkswagen de proposer des véhicules électriques plus compétitifs sans rogner davantage sur des marges déjà serrées.

Une technologie chinoise déjà opérationnelle

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Volkswagen n'achète pas un système clé en main auprès d'un fournisseur chinois. L'architecture CEA (China Electrical Architecture) a été développée par les propres équipes du groupe en Chine, en s'appuyant sur la collaboration avec Xpeng initiée en 2023.

Le développement s'est poursuivi au sein du centre VCTC, en collaboration avec Cariad, la division logicielle du groupe, et sa filiale chinoise. Point crucial : Volkswagen détient les droits de propriété intellectuelle de cette technologie.

Une architecture zonale moderne

L'architecture CEA repose sur un système électronique zonal conçu pour simplifier l'électronique embarquée et réduire la complexité. Elle intègre notamment la capacité de mises à jour à distance (OTA), permettant d'améliorer les logiciels sans que les propriétaires aient besoin de se rendre en concession.

Avantage décisif sur le partenariat avec Rivian : cette technologie chinoise équipe déjà des véhicules en production, tandis que la collaboration américaine n'a encore donné naissance à aucun modèle commercial.

Quels modèles concernés en Europe ?

La proposition de Thomas Schäfer couvrirait les futurs véhicules électriques de taille supérieure à l'ID. Polo. Seraient notamment visés :

L'ID. Golf nouvelle génération

Le successeur de l'ID. Tiguan

Un potentiel remplaçant électrique de la Passat, qui pourrait fusionner avec l'ID.7

Ces modèles concerneraient les marques Volkswagen, Skoda et Cupra. Quant à Seat, l'avenir de la marque espagnole apparaît de plus en plus incertain, avec une disparition pure et simple envisagée dans le pire scénario.

L'avenir du partenariat avec Rivian en question

Cette stratégie chinoise complique évidemment la collaboration avec Rivian, annoncée mi-2024. Cette joint-venture devait aider Volkswagen à surmonter ses problèmes chroniques de développement logiciel et accélérer le déploiement de son architecture électronique de nouvelle génération.

La petite voiture électrique d'entrée de gamme prévue pour 2027, basée sur le concept ID. Every1, devait être le premier véhicule à utiliser cette technologie américaine.

Pour autant, Volkswagen ne semble pas prêt à abandonner Rivian. Le scénario envisagé impliquerait plutôt une redistribution des responsabilités : l'architecture chinoise servirait les modèles grand public, tandis que les logiciels Rivian resteraient pertinents pour d'autres véhicules et marchés. Audi et Porsche auraient notamment leurs propres raisons de maintenir le partenariat américain.

Fin du développement de nouvelles plateformes thermiques

Dans cette logique de réduction des coûts, Volkswagen aurait également décidé de ne plus développer de nouvelles plateformes pour les moteurs à combustion. Les modèles existants continueront d'être mis à jour, mais conserveront leurs bases techniques actuelles.

Une décision logique alors que le taux d'adoption des véhicules électriques en Europe atteignait 30,5 % en septembre dernier, selon l'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA).

Une décision stratégique encore en suspens

Pour l'instant, cette proposition reste un plan stratégique et non une décision définitive. Thomas Schäfer aurait présenté l'idée au conseil d'administration, qui l'aurait accueillie favorablement. Toutefois, l'entreprise doit encore résoudre plusieurs questions concernant les coûts précis, les calendriers de développement et les exigences réglementaires.

Si le projet se concrétise, les futurs véhicules électriques des marques grand public du groupe s'appuieront sur une technologie développée en Chine pour être plus compétitifs en Europe. Un retournement ironique pour un groupe qui a longtemps peiné à suivre le rythme du développement logiciel chinois : la technologie nécessaire pour rester compétitif sur son marché domestique pourrait finalement provenir de ses propres opérations à l'autre bout du monde.

Contacté pour commenter ces informations, un porte-parole de Volkswagen a décliné tout commentaire sur ce rapport.