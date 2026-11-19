Toyota confirme le retour du nom Celica en rallye pour 2027 mais reste mystérieux sur une version routière, tout en développant un moteur de plus de 400 chevaux.

Toyota joue avec les nerfs des passionnés d'automobiles sportives. Alors que les rumeurs d'un retour de la Celica enflamment la toile, le constructeur japonais préfère entretenir le mystère plutôt que de confirmer ou démentir quoi que ce soit.

Un silence calculé qui en dit long

Au circuit de Fuji Speedway, Tomoya Takahashi, président de Gazoo Racing, a adopté une posture pour le moins taquine face aux journalistes. « Les gens parlent de quelque chose appelé GR Celica. Nous n'avons jamais vraiment dit qu'un tel véhicule de production serait introduit. Mais s'il vous plaît, profitez des spéculations », a-t-il déclaré avec un sourire en coin.

Cette stratégie de communication n'est pas anodine. Toyota a officiellement annoncé le retour du nom Celica pour la saison 2027 du Championnat du Monde des Rallyes, mais cela ne garantit en rien l'arrivée d'une version routière. Les deux projets sont distincts, même si l'histoire automobile nous a habitués à voir les modèles de rallye inspirés de voitures de série.

Un moteur polyvalent pour plusieurs sportives

Le véritable atout dans la manche de Toyota réside dans son nouveau bloc G20E. Ce quatre cylindres 2.0 turbo a été conçu avec une flexibilité remarquable : il peut être monté aussi bien en position transversale que longitudinale, à l'avant ou en position centrale. Cette polyvalence ouvre la voie à des configurations multiples.

Concrètement, cela signifie qu'une Celica à moteur avant et une éventuelle MR2 à moteur central pourraient partager le même groupe motopropulseur, malgré des architectures radicalement différentes. Toyota vise une puissance supérieure à 400 chevaux pour les versions routières, tandis qu'un turbo de plus grande taille permettrait de franchir le cap des 600 chevaux en configuration motorsport sans restriction.

Des identités distinctes pour chaque modèle

Takahashi a tenu à clarifier un point important : la GR Celica et la GR Yaris qui s'affronteront en Rally1 l'année prochaine seront visuellement différenciées. « Parce qu'elles portent des noms de véhicules différents, elles auront naturellement des formes de carrosserie extérieures différentes. Chaque voiture aura l'apparence associée à son modèle respectif », a-t-il précisé.

Le retour attendu de deux légendes

La Celica a disparu des concessions en 2006, mettant fin à 35 années de présence marquées par de nombreux succès en rallye. Le nom évoque immédiatement des souvenirs glorieux pour toute une génération d'amateurs de sport automobile. Akio Toyoda, président du conseil d'administration, a d'ailleurs déjà exprimé publiquement son souhait de voir ce nom revenir.

Quant à la MR2, elle a tiré sa révérence en 2007 après trois générations et plus de deux décennies de commercialisation. Son éventuel retour pourrait combler le vide laissé par l'Alpine A110 sur le segment restreint des sportives à moteur central parmi les marques généralistes, maintenant vivante cette configuration technique après le départ du coupé français.

La boîte manuelle résiste encore

Excellente nouvelle pour les puristes : Toyota a abandonné la boîte automatique à huit rapports initialement testée sur les prototypes pour revenir à une transmission manuelle à six rapports. Ce changement intervient alors que l'industrie automobile poursuit inexorablement son virage vers l'automatisation des transmissions, même sur les sportives.

Les spécifications techniques de cette boîte manuelle n'ont pas été dévoilées, et sa commercialisation n'est pas confirmée. Mais le simple fait que les ingénieurs la maintiennent en phase de développement constitue un signal encourageant. Les amateurs espèrent naturellement que cette option ne sera pas exclusive à la MR2, une configuration à trois pédales ayant tout autant sa place dans une Celica.

Combien de modèles GR au final ?

Avec Gazoo Racing désormais positionné comme une sous-marque à part entière, les possibilités semblent infinies. Un catalogue comprenant les GR Yaris, GR Corolla, GR86, GR Celica, GR Supra, GR MR2 et une GR GT en haut de gamme ferait rêver n'importe quel passionné. Mais la réalité économique impose ses contraintes.

Le nouveau patron de l'entreprise a d'ailleurs reconnu que Toyota compte déjà trop de modèles à son catalogue, laissant présager des choix difficiles à venir. Malgré tout, Gazoo Racing dispose manifestement d'une marge de manœuvre pour étoffer son offre actuelle. Les premiers éléments de réponse devraient être dévoilés en janvier prochain lors du Tokyo Auto Salon 2027.

En attendant, Toyota s'amuse visiblement à alimenter les discussions et les fantasmes des amateurs de sportives. Une stratégie marketing qui fonctionne à merveille, maintenant l'attention sur la marque tout en se réservant la possibilité de faire machine arrière si les projets n'aboutissent pas.