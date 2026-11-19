Rolls-Royce transforme le backgammon en chef-d'œuvre de luxe automobile
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
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Lorsque l'on évoque Rolls-Royce, on pense immédiatement aux automobiles les plus luxueuses du monde. Pourtant, le constructeur britannique vient de prouver que son savoir-faire artisanal dépasse largement les limites du secteur automobile. La division Bespoke Collective de la marque présente aujourd'hui un jeu de backgammon qui bénéficie exactement du même processus de création que ses prestigieuses voitures.
Un héritage de 1938 réinventé
Cette initiative n'est pas un simple coup marketing. Elle puise ses racines dans l'histoire même de Rolls-Royce. En 1938, la manufacture avait déjà intégré un plateau de backgammon dans le compartiment arrière d'une Wraith. Cette attention portée aux loisirs de sa clientèle fortunée trouve aujourd'hui une nouvelle expression avec ce coffret entièrement repensé.
Comme l'explique Jabran Syed, designer d'accessoires chez Rolls-Royce Motor Cars : « Le backgammon fait depuis longtemps partie de la vie de nombreux clients, apparaissant même dans une Rolls-Royce dès 1938 ». Ce projet s'inscrit donc dans une continuité historique tout en répondant aux attentes contemporaines d'une clientèle exigeante.
Plus d'un an de développement pour un objet d'exception
Le développement de ce jeu de backgammon a mobilisé les équipes de Goodwood pendant plus d'une année complète. Cette durée s'explique par la volonté d'appliquer les mêmes standards de qualité que ceux réservés aux automobiles de la marque au Spirit of Ecstasy.
Le coffret arbore fièrement le motif « Placed Perforation », une signature visuelle directement empruntée au langage stylistique des voitures Rolls-Royce. Cette cohérence esthétique permet aux propriétaires de retrouver chez eux l'univers qu'ils apprécient dans leurs véhicules.
Une charnière spectaculaire signée Rolls-Royce
Le cœur technique de cet objet réside dans sa charnière centrale. Usinée à partir d'un bloc unique d'aluminium, elle est ensuite polie à la main et anodisée. Son ingéniosité mécanique se révèle pleinement lors de l'ouverture : un Spirit of Ecstasy miniature auto-centrant reste perpétuellement vertical pendant que le coffret s'ouvre.
L'ouverture actionne une colonne vertébrale centrale qui tourne dans le sens opposé, dévoilant progressivement le plateau et les compartiments de rangement des pièces. Cette prouesse technique illustre parfaitement l'approche d'ingénierie raffinée caractéristique du constructeur britannique.
Des matériaux dignes d'un habitacle Rolls-Royce
La surface de jeu utilise du noyer veiné en livre ouvert, coupé à un angle précis de 55 degrés. Les triangles caractéristiques du backgammon sont réalisés en marqueterie de noyer royal et d'eucalyptus fumé, créant un contraste visuel élégant.
L'intérieur est habillé de cuir grain naturel dans les teintes « Sunset » et « Sunrise », exactement les mêmes palettes que celles proposées pour les finitions bespoke des habitacles automobiles. Cette continuité matérielle renforce le lien entre la maison et l'automobile.
Des pièces usinées avec précision
Les pions ne sont pas simplement moulés ou peints. Ils sont usinés dans un composite infusé de bauxite, puis finis en blanc Antarctique et noir Deep Night Sky. Ces couleurs ne sont pas appliquées en surface mais font partie intégrante du matériau, garantissant une durabilité exceptionnelle.
Le jeu comprend également des dés hexagonaux en aluminium anodisé et des cornets à dés avec bases garnies de cuir, respectant ainsi les dimensions d'un plateau de tournoi officiel. Chaque élément témoigne de l'obsession du détail propre à Rolls-Royce.
Un objet pour collectionneurs fortunés
Rolls-Royce n'a pas communiqué le prix de ce jeu de backgammon, une pratique courante pour les créations du Bespoke Collective. Les clients intéressés peuvent passer commande directement dans les showrooms de la marque ou auprès des boutiques Private Office à travers le monde.
Cette approche s'inscrit dans la stratégie globale de Rolls-Royce visant à étendre son univers bien au-delà de l'automobile. Le Bespoke Collective propose déjà divers objets permettant aux propriétaires de retrouver l'ADN de la marque dans leur quotidien, que ce soit à domicile ou en déplacement.
Avec ce backgammon, Rolls-Royce célèbre également l'histoire millénaire de ce jeu, pratiqué depuis environ 5 000 ans. La manufacture britannique positionne ainsi sa création comme une interprétation contemporaine d'un divertissement ancestral, fidèle à sa philosophie mêlant tradition et innovation.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qui rend ce jeu de backgammon si spécial ?
Il est fabriqué selon les mêmes procédés que les intérieurs de Rolls-Royce, avec des matériaux identiques. La charnière centrale en aluminium présente un Spirit of Ecstasy qui reste toujours droit pendant l'ouverture du coffret.
Quels matériaux sont utilisés pour ce jeu ?
Le plateau utilise du noyer royal et de l'eucalyptus fumé en marqueterie, avec un cuir grain naturel. Les pièces sont usinées dans un composite infusé de bauxite, finies en blanc Antarctique et noir Deep Night Sky.
Cette création s'inspire-t-elle d'un modèle historique ?
Oui, elle fait référence à une Wraith de 1938 qui possédait déjà un plateau de backgammon intégré dans son compartiment passagers arrière. Rolls-Royce perpétue ainsi une tradition vieille de plus de 80 ans.
Où peut-on commander ce jeu de backgammon ?
Il est disponible sur commande dans les showrooms Rolls-Royce et les boutiques Private Office à travers le monde. Le prix n'a pas été communiqué publiquement.
Combien de temps a pris le développement de ce projet ?
Plus d'une année complète a été nécessaire pour développer ce jeu, avec les équipes du Bespoke Collective travaillant depuis le siège de Goodwood.