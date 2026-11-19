Par Laurence Jardin / 19 novembre 2026 à 06:11 · 3 min de lecture

Rolls-Royce présente un jeu de backgammon artisanal utilisant les mêmes matériaux et techniques que ses voitures de prestige, disponible sur commande.

Lorsque l'on évoque Rolls-Royce, on pense immédiatement aux automobiles les plus luxueuses du monde. Pourtant, le constructeur britannique vient de prouver que son savoir-faire artisanal dépasse largement les limites du secteur automobile. La division Bespoke Collective de la marque présente aujourd'hui un jeu de backgammon qui bénéficie exactement du même processus de création que ses prestigieuses voitures.

Un héritage de 1938 réinventé

Cette initiative n'est pas un simple coup marketing. Elle puise ses racines dans l'histoire même de Rolls-Royce. En 1938, la manufacture avait déjà intégré un plateau de backgammon dans le compartiment arrière d'une Wraith. Cette attention portée aux loisirs de sa clientèle fortunée trouve aujourd'hui une nouvelle expression avec ce coffret entièrement repensé.

Comme l'explique Jabran Syed, designer d'accessoires chez Rolls-Royce Motor Cars : « Le backgammon fait depuis longtemps partie de la vie de nombreux clients, apparaissant même dans une Rolls-Royce dès 1938 ». Ce projet s'inscrit donc dans une continuité historique tout en répondant aux attentes contemporaines d'une clientèle exigeante.

Plus d'un an de développement pour un objet d'exception

Le développement de ce jeu de backgammon a mobilisé les équipes de Goodwood pendant plus d'une année complète. Cette durée s'explique par la volonté d'appliquer les mêmes standards de qualité que ceux réservés aux automobiles de la marque au Spirit of Ecstasy.

Le coffret arbore fièrement le motif « Placed Perforation », une signature visuelle directement empruntée au langage stylistique des voitures Rolls-Royce. Cette cohérence esthétique permet aux propriétaires de retrouver chez eux l'univers qu'ils apprécient dans leurs véhicules.

Une charnière spectaculaire signée Rolls-Royce

Le cœur technique de cet objet réside dans sa charnière centrale. Usinée à partir d'un bloc unique d'aluminium, elle est ensuite polie à la main et anodisée. Son ingéniosité mécanique se révèle pleinement lors de l'ouverture : un Spirit of Ecstasy miniature auto-centrant reste perpétuellement vertical pendant que le coffret s'ouvre.

L'ouverture actionne une colonne vertébrale centrale qui tourne dans le sens opposé, dévoilant progressivement le plateau et les compartiments de rangement des pièces. Cette prouesse technique illustre parfaitement l'approche d'ingénierie raffinée caractéristique du constructeur britannique.

Des matériaux dignes d'un habitacle Rolls-Royce

La surface de jeu utilise du noyer veiné en livre ouvert, coupé à un angle précis de 55 degrés. Les triangles caractéristiques du backgammon sont réalisés en marqueterie de noyer royal et d'eucalyptus fumé, créant un contraste visuel élégant.

L'intérieur est habillé de cuir grain naturel dans les teintes « Sunset » et « Sunrise », exactement les mêmes palettes que celles proposées pour les finitions bespoke des habitacles automobiles. Cette continuité matérielle renforce le lien entre la maison et l'automobile.

Des pièces usinées avec précision

Les pions ne sont pas simplement moulés ou peints. Ils sont usinés dans un composite infusé de bauxite, puis finis en blanc Antarctique et noir Deep Night Sky. Ces couleurs ne sont pas appliquées en surface mais font partie intégrante du matériau, garantissant une durabilité exceptionnelle.

Le jeu comprend également des dés hexagonaux en aluminium anodisé et des cornets à dés avec bases garnies de cuir, respectant ainsi les dimensions d'un plateau de tournoi officiel. Chaque élément témoigne de l'obsession du détail propre à Rolls-Royce.

Un objet pour collectionneurs fortunés

Rolls-Royce n'a pas communiqué le prix de ce jeu de backgammon, une pratique courante pour les créations du Bespoke Collective. Les clients intéressés peuvent passer commande directement dans les showrooms de la marque ou auprès des boutiques Private Office à travers le monde.

Cette approche s'inscrit dans la stratégie globale de Rolls-Royce visant à étendre son univers bien au-delà de l'automobile. Le Bespoke Collective propose déjà divers objets permettant aux propriétaires de retrouver l'ADN de la marque dans leur quotidien, que ce soit à domicile ou en déplacement.

Avec ce backgammon, Rolls-Royce célèbre également l'histoire millénaire de ce jeu, pratiqué depuis environ 5 000 ans. La manufacture britannique positionne ainsi sa création comme une interprétation contemporaine d'un divertissement ancestral, fidèle à sa philosophie mêlant tradition et innovation.