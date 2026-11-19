Le Volkswagen T-Roc R revient en 2027 avec 325 ...

Par Laurence Jardin / 19 novembre 2026 à 06:10 · 2 min de lecture

Volkswagen relance son SUV sportif T-Roc R avec 325 chevaux, une motorisation hybride légère et des performances de haut vol pour rivaliser avec le BMW X2.

Volkswagen s'apprête à faire son grand retour sur le segment des SUV sportifs avec la seconde génération du T-Roc R. Attendu pour début 2027, ce modèle de performance marque une évolution majeure en devenant le premier véhicule du constructeur allemand à associer le célèbre moteur EA888 à une technologie hybride légère.

Une motorisation hybride légère pour plus de performance

Sous le capot du nouveau T-Roc R, Volkswagen installe son quatre cylindres 2.0 litres turbocompressé éprouvé, partagé avec la Golf R, l'Audi S3, le Cupra Leon VZ et le Cupra Formentor VZ. Mais cette fois, le bloc EA888 évolue vers sa version Evo 5 et intègre une première : un système hybride léger 48 volts avec alterno-démarreur.

Cette assistance électrique, destinée à se généraliser sur la gamme Volkswagen pour respecter les nouvelles normes antipollution européennes, apporte des bénéfices concrets. Le couple à bas régime s'améliore sensiblement, tandis que le système compense le traditionnel temps de réponse du turbo pour des accélérations plus franches et linéaires.

325 chevaux et transmission intégrale

Avec 325 chevaux et 424 Nm de couple sous le pied droit, le T-Roc R se positionne comme le SUV le plus puissant de la marque Volkswagen. La puissance transite par la boîte robotisée DSG à sept rapports, désormais incontournable sur les modèles sportifs du groupe, et se répartit sur les quatre roues via un différentiel à gestion vectorielle du couple.

Le chrono du 0 à 100 km/h tombe à 5,0 secondes pile, plaçant ce SUV compact au niveau des meilleures berlines sportives. Des performances qui lui permettent d'affronter à armes égales le BMW X2 M35i et son cousin technique, le Cupra Formentor VZ.

L'ADN sportif R préservé

Malgré l'hybridation, Volkswagen a conservé les éléments spectaculaires qui caractérisent les modèles R. Au démarrage, le moteur monte brièvement à 3 000 tours/minute pour une signature sonore théâtrale. Les pétarades à la décélération, appréciées des amateurs, restent également au programme.

Le châssis bénéficie d'amortisseurs adaptatifs DCC pour jongler entre confort routier et fermeté sportive. Les modes de conduite incluent un mode Race pour le circuit et un mode Drift pour autoriser un léger dérapage contrôlé du train arrière. Les puristes pourront même opter pour un échappement sport Akrapovic en option.

Un timing stratégique pour Volkswagen

L'arrivée de ce nouveau T-Roc R intervient un an après la commercialisation de la version standard de seconde génération. Volkswagen affirme que la nouvelle plateforme MQB qui le sous-tend a connu des "bonds quantiques" en termes d'évolution, promettant "un nouveau niveau pour les SUV R dans tous les domaines : dynamique de conduite, sécurité active et systèmes de confort".

Le constructeur laisse également entendre que ce T-Roc R, qualifié de SUV "actuellement le plus puissant" de la marque, pourrait ne pas rester seul longtemps. Un retour du Tiguan R, disparu après une brève carrière, semble se profiler à l'horizon, notamment dans le cadre des 25 ans de la division R en 2027.

Disponibilité et tarification

Les tarifs officiels seront dévoilés dans les mois précédant la commercialisation début 2027. Les estimations actuelles situent le prix de base autour de 50 000 euros, positionnement logique compte tenu des performances et de l'équipement proposé.

Ce nouveau T-Roc R s'inscrit dans une catégorie encore confidentielle : celle des SUV compacts réellement sportifs, dédiés à la performance plutôt qu'à la simple apparence. Avec ce modèle, Volkswagen confirme son engagement envers sa division R et prouve que l'hybridation peut servir la sportivité plutôt que de la diluer.