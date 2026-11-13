Le Volkswagen T-Roc R 2027 se dévoile : 330 chevaux et quatre sorties d'échappement

Par Martin Rochard / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Volkswagen tease son futur T-Roc R 2027 qui pourrait hériter du moteur 2.0 TSI de 330 chevaux de la Golf R avec transmission intégrale.

Volkswagen s'apprête à dévoiler la nouvelle génération de son T-Roc R, le SUV compact sportif qui promet de bousculer le segment avec une cavalerie nettement revue à la hausse. Les premiers visuels de prototypes camouflés publiés cette semaine confirment les ambitions de la division R pour ce modèle attendu en 2027.

Un héritage technique de la Golf R

Le futur T-Roc R repose sur la plateforme MQB evo, la même architecture modulaire qui équipe la Golf de dernière génération. Ce choix technique n'est pas anodin : il ouvre la porte à une transplantation directe de la mécanique de la Golf R sous le capot du SUV compact.

Les spécialistes s'accordent sur le moteur pressentis : le quatre cylindres 2.0 TSI turbocompressé développant environ 330 chevaux et 420 Nm de couple. Cette mécanique éprouvée serait associée à la transmission intégrale 4Motion, signature technique des modèles R de Volkswagen.

Si ces chiffres se confirment, le bond en avant serait significatif. Le T-Roc R sortant, commercialisé jusqu'à récemment, se contentait de 300 chevaux et 400 Nm. Un gain de puissance bienvenu face à une concurrence de plus en plus affûtée dans le segment des SUV compacts sportifs.

Un design qui ne laisse aucun doute

Malgré le camouflage qui recouvre encore les prototypes, plusieurs éléments visuels trahissent les intentions sportives de ce T-Roc R nouvelle génération. Le détail le plus frappant reste sans conteste les quatre sorties d'échappement, regroupées par deux de chaque côté du bouclier arrière redessiné.

Volkswagen ne s'embarrasse généralement pas de ce type d'équipement sur ses modèles grand public, ce qui confirme le positionnement résolument sportif de cette déclinaison. Les jantes observées sur le prototype mesureraient 19 pouces, soit un diamètre qui permettrait de loger des étriers de frein généreusement dimensionnés.

Le kit carrosserie adopte des lignes plus tendues et agressives que le modèle précédent, avec des extensions d'ailes plus marquées pour accueillir des voies élargies. L'ensemble confère au véhicule une présence visuelle renforcée, fidèle à l'ADN des productions de la division R.

L'hybridation légère au programme ?

Au-delà de la puissance brute, l'intégration d'un système mild-hybrid 48 volts semble hautement probable. Cette technologie d'électrification légère permettrait de lisser la consommation et les émissions, deux paramètres devenus cruciaux avec le durcissement des normes européennes.

Le système 48 volts offrirait également des bénéfices en termes d'agrément de conduite, avec un démarrage en mode électrique possible et une assistance du moteur thermique lors des accélérations. Une évolution cohérente pour un modèle sportif qui doit composer avec les réalités réglementaires actuelles.

Une commercialisation européenne imminente

Le T-Roc de nouvelle génération a rejoint les concessions européennes fin 2025. L'arrivée de cette version R semble désormais imminente, avec une présentation officielle attendue d'ici la fin du mois selon plusieurs sources concordantes.

Volkswagen n'a publié pour l'instant que des images teaser sur les réseaux sociaux de sa division R, sans communiquer de fiche technique détaillée ni de calendrier de commercialisation précis. Les tarifs restent également inconnus à ce stade, même si l'on peut s'attendre à un positionnement premium cohérent avec le niveau d'équipement et de performances proposé.

Le chant du cygne des motorisations thermiques R ?

Ce nouveau T-Roc R pourrait bien représenter l'une des dernières créations thermiques de la division performance de Volkswagen. Dans un contexte de transition électrique accélérée, la question du futur des modèles R se pose avec acuité.

Le constructeur allemand traverse une période de turbulences financières qui l'a conduit à mettre en pause le développement d'une Golf électrique et à revoir sa stratégie produit. L'avenir des versions sportives pourrait donc basculer vers des architectures électriques, même si aucun calendrier officiel n'a été communiqué sur ce point.

En attendant, les amateurs de sensations thermiques peuvent se réjouir de l'arrivée prochaine de ce T-Roc R qui promet d'allier polyvalence quotidienne et performances dignes d'une sportive. La révélation complète dans les semaines à venir permettra d'en savoir davantage sur les caractéristiques définitives de ce SUV compact survitaminé.