La future Golf électrique ID.Golf mise en pause : Volkswagen confronté à une crise financière sans précédent

Par Luc Morandini / 1 novembre 2026 à 00:25 · 3 min de lecture

Volkswagen suspend le développement de l'ID.Golf électrique face à une perte de 5,82 milliards d'euros et privilégie la réduction des coûts.

Volkswagen contraint de suspendre son projet phare

Le géant automobile allemand Volkswagen traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. Face à une pression financière croissante, le constructeur a pris la décision de suspendre temporairement le développement de l'ID.Golf, sa future compacte électrique qui devait succéder à l'emblématique Golf thermique.

« Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre ce travail actuellement », a déclaré Thomas Schäfer, patron de la marque Volkswagen, dans un entretien interne obtenu par la chaîne allemande NDR. Une déclaration qui résonne comme un aveu d'impuissance pour un constructeur qui a longtemps dominé le segment des compactes en Europe.

Des résultats financiers catastrophiques

Les chiffres parlent d'eux-mêmes et illustrent l'ampleur de la crise. Le groupe Volkswagen a enregistré une perte colossale de 5,82 milliards d'euros au troisième trimestre 2026. La marque Volkswagen elle-même affiche une perte de 182 millions d'euros, son premier déficit trimestriel depuis 2020.

Les livraisons mondiales ont dégringolé de 9% pour atteindre 6,01 millions de véhicules sur les neuf premiers mois de 2026. Mais c'est surtout le marché chinois qui pose problème, avec une chute vertigineuse de 30,3% des ventes, tombant à 1,38 million d'unités.

L'électrique en panne sèche

Paradoxalement, alors que Volkswagen mise tout sur l'électrification, les ventes de véhicules électriques du groupe sont en recul. Les livraisons mondiales ont baissé de 5,4% à 678 702 unités. En Chine, l'effondrement est spectaculaire : -42,5% avec seulement 48 938 véhicules électriques écoulés.

Le profit opérationnel s'est littéralement évaporé, passant de 5,4 milliards d'euros à à peine 71 millions d'euros sur la même période. Une situation qui contraint le constructeur à revoir drastiquement ses priorités.

L'ID.Golf : une mise en pause, pas une annulation

David Powels, directeur financier de Volkswagen, a tenté de rassurer : « L'environnement du marché reste extrêmement difficile. Il est d'autant plus important pour nous de poursuivre systématiquement la voie choisie et d'affiner encore nos priorités. »

La direction insiste sur le caractère temporaire de cette décision. Le comité d'entreprise de Volkswagen affirme même que cette interruption n'entraînera pas nécessairement de retard supplémentaire, le temps de développement perdu pouvant être récupéré.

Un calendrier déjà malmené

L'ID.Golf avait déjà subi plusieurs reports. Initialement prévue pour 2028-2029, elle a été retardée par les modifications apportées à la nouvelle plateforme SSP (Scalable Systems Platform) à 800 volts et aux développements logiciels associés. Son lancement est désormais envisagé au début des années 2030.

Cette plateforme SSP, qui doit sous-tendre une nouvelle génération de modèles du groupe Volkswagen, accueillera d'abord un T-Roc électrique avant l'ID.Golf.

Un projet ambitieux maintenu

Malgré cette pause forcée, Volkswagen maintient son ambition pour l'ID.Golf. Le modèle devait combiner des éléments de design familiers des générations précédentes avec un nouveau logiciel développé en partenariat avec le constructeur américain de véhicules électriques Rivian.

Les versions sportives n'ont pas été abandonnées. Des déclinaisons GTI et R restent au programme, perpétuant la tradition de performances de la Golf.

Réorganisation industrielle

En parallèle, la production de la Golf thermique actuelle devrait être transférée de l'usine historique de Wolfsburg en Allemagne vers le site de Puebla au Mexique. Ce déménagement vise à libérer de la capacité pour la future production électrique dans le berceau allemand de la marque.

Un avenir incertain pour l'électrification

Cette suspension symbolise les difficultés de la transition électrique pour les constructeurs traditionnels. Volkswagen, qui a investi des milliards dans l'électrification après le dieselgate, se retrouve pris en tenaille entre des investissements massifs et un marché qui tarde à décoller comme prévu.

Pour les automobilistes français qui attendaient cette nouvelle génération électrique de l'icône compacte, il faudra probablement patienter encore quelques années avant de découvrir l'ID.Golf sur les routes européennes.