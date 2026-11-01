La future Golf électrique ID.Golf mise en pause : Volkswagen confronté à une crise financière sans précédent
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
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Volkswagen contraint de suspendre son projet phare
Le géant automobile allemand Volkswagen traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. Face à une pression financière croissante, le constructeur a pris la décision de suspendre temporairement le développement de l'ID.Golf, sa future compacte électrique qui devait succéder à l'emblématique Golf thermique.
« Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre ce travail actuellement », a déclaré Thomas Schäfer, patron de la marque Volkswagen, dans un entretien interne obtenu par la chaîne allemande NDR. Une déclaration qui résonne comme un aveu d'impuissance pour un constructeur qui a longtemps dominé le segment des compactes en Europe.
Des résultats financiers catastrophiques
Les chiffres parlent d'eux-mêmes et illustrent l'ampleur de la crise. Le groupe Volkswagen a enregistré une perte colossale de 5,82 milliards d'euros au troisième trimestre 2026. La marque Volkswagen elle-même affiche une perte de 182 millions d'euros, son premier déficit trimestriel depuis 2020.
Les livraisons mondiales ont dégringolé de 9% pour atteindre 6,01 millions de véhicules sur les neuf premiers mois de 2026. Mais c'est surtout le marché chinois qui pose problème, avec une chute vertigineuse de 30,3% des ventes, tombant à 1,38 million d'unités.
L'électrique en panne sèche
Paradoxalement, alors que Volkswagen mise tout sur l'électrification, les ventes de véhicules électriques du groupe sont en recul. Les livraisons mondiales ont baissé de 5,4% à 678 702 unités. En Chine, l'effondrement est spectaculaire : -42,5% avec seulement 48 938 véhicules électriques écoulés.
Le profit opérationnel s'est littéralement évaporé, passant de 5,4 milliards d'euros à à peine 71 millions d'euros sur la même période. Une situation qui contraint le constructeur à revoir drastiquement ses priorités.
L'ID.Golf : une mise en pause, pas une annulation
David Powels, directeur financier de Volkswagen, a tenté de rassurer : « L'environnement du marché reste extrêmement difficile. Il est d'autant plus important pour nous de poursuivre systématiquement la voie choisie et d'affiner encore nos priorités. »
La direction insiste sur le caractère temporaire de cette décision. Le comité d'entreprise de Volkswagen affirme même que cette interruption n'entraînera pas nécessairement de retard supplémentaire, le temps de développement perdu pouvant être récupéré.
Un calendrier déjà malmené
L'ID.Golf avait déjà subi plusieurs reports. Initialement prévue pour 2028-2029, elle a été retardée par les modifications apportées à la nouvelle plateforme SSP (Scalable Systems Platform) à 800 volts et aux développements logiciels associés. Son lancement est désormais envisagé au début des années 2030.
Cette plateforme SSP, qui doit sous-tendre une nouvelle génération de modèles du groupe Volkswagen, accueillera d'abord un T-Roc électrique avant l'ID.Golf.
Un projet ambitieux maintenu
Malgré cette pause forcée, Volkswagen maintient son ambition pour l'ID.Golf. Le modèle devait combiner des éléments de design familiers des générations précédentes avec un nouveau logiciel développé en partenariat avec le constructeur américain de véhicules électriques Rivian.
Les versions sportives n'ont pas été abandonnées. Des déclinaisons GTI et R restent au programme, perpétuant la tradition de performances de la Golf.
Réorganisation industrielle
En parallèle, la production de la Golf thermique actuelle devrait être transférée de l'usine historique de Wolfsburg en Allemagne vers le site de Puebla au Mexique. Ce déménagement vise à libérer de la capacité pour la future production électrique dans le berceau allemand de la marque.
Un avenir incertain pour l'électrification
Cette suspension symbolise les difficultés de la transition électrique pour les constructeurs traditionnels. Volkswagen, qui a investi des milliards dans l'électrification après le dieselgate, se retrouve pris en tenaille entre des investissements massifs et un marché qui tarde à décoller comme prévu.
Pour les automobilistes français qui attendaient cette nouvelle génération électrique de l'icône compacte, il faudra probablement patienter encore quelques années avant de découvrir l'ID.Golf sur les routes européennes.
Questions fréquentes
L'ID.Golf électrique est-elle définitivement annulée ?
Non, Volkswagen affirme que le projet est seulement mis en pause, pas annulé. Thomas Schäfer, patron de la marque, précise qu'il s'agit d'une suspension temporaire du développement jusqu'à ce que le constructeur puisse sécuriser les investissements nécessaires.
Quand l'ID.Golf était-elle initialement prévue et quel est le nouveau calendrier ?
La Golf électrique était initialement attendue pour 2028-2029. Suite aux retards liés à la plateforme SSP et désormais à cette suspension, son lancement est repoussé au début des années 2030. Elle sera produite à l'usine de Wolfsburg.
Pourquoi Volkswagen traverse-t-il une telle crise financière ?
Le groupe fait face à un effondrement de ses ventes, particulièrement en Chine où elles ont chuté de 30,3%. Les livraisons de véhicules électriques ont également baissé de 5,4% au niveau mondial. Le profit opérationnel est passé de 5,4 milliards d'euros à seulement 71 millions d'euros.
Quelles versions de l'ID.Golf étaient prévues ?
Volkswagen planifiait des versions sportives GTI et R de l'ID.Golf. Le modèle devait intégrer la nouvelle plateforme SSP 800 volts et un logiciel développé en partenariat avec le constructeur américain Rivian.
Qu'adviendra-t-il de la Golf thermique actuelle ?
La production de la Golf essence devrait être transférée de l'usine allemande de Wolfsburg vers l'usine de Puebla au Mexique, libérant ainsi de la place pour la future production électrique.