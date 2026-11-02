Volkswagen Golf Hybrid : la nouvelle motorisation full hybride à 168 ch peut rouler 66% du temps en électrique

Par Martin Rochard / 2 novembre 2026 à 19:14 · 3 min de lecture

Volkswagen lance une Golf full hybride inédite de 168 ch combinant essence et électrique, capable de fonctionner sans moteur thermique jusqu'à 60 km/h.

Volkswagen vient de franchir une étape technologique majeure avec l'introduction d'une motorisation inédite dans sa gamme : une version full hybride de la Golf. Une première pour le constructeur de Wolfsburg qui n'avait pas proposé de nouvelle architecture de groupe motopropulseur aussi significative depuis le lancement de l'e-Golf électrique il y a une dizaine d'années.

Une troisième voie hybride pour la Golf

Cette nouvelle Golf Hybrid (avec une majuscule pour la distinguer des autres versions électrifiées) vient compléter une gamme déjà riche en solutions alternatives. Elle se positionne stratégiquement entre la Golf eTSI mild-hybrid et la Golf eHybrid rechargeable, offrant ainsi une option intermédiaire pour les automobilistes souhaitant réduire leur consommation sans contrainte de recharge.

Proposée en deux niveaux de puissance - 134 ou 168 chevaux - cette variante hybride sera disponible sur l'ensemble des niveaux de finition. La version testée développant 168 ch affiche un surcoût d'environ 1 200 € par rapport à l'équivalente eTSI, un positionnement tarifaire plutôt agressif.

Une architecture hybride sophistiquée

Le cœur du système repose sur l'association du fameux moteur 1.5 TSI quatre cylindres turbo de Volkswagen avec un moteur électrique de traction et un alterno-démarreur 48 volts. L'énergie est stockée dans une batterie de 1,6 kWh logée sous la banquette arrière, dimensionnée pour permettre des phases régulières de roulage en mode tout électrique à basse vitesse.

Le système peut fonctionner selon trois configurations distinctes :

Mode 100% électrique jusqu'à 60 km/h, avec le moteur thermique coupé

Mode série où le moteur essence sert uniquement de générateur pour recharger la batterie

Mode parallèle combinant les deux sources d'énergie pour délivrer la puissance maximale

Un fonctionnement intelligent sans boîte de vitesses classique

Particularité notable : la Golf Hybrid abandonne la boîte de vitesses traditionnelle au profit d'un système à ratio unique, comparable à un sixième rapport dans une transmission automatique conventionnelle. Le moteur électrique entraîne directement les roues avant, tandis qu'un embrayage permet de connecter le moteur thermique lorsque nécessaire.

Le conducteur ne peut pas choisir manuellement le mode de fonctionnement, mais le mode Sport privilégie le fonctionnement en hybride série pour des accélérations plus franches, tout en augmentant l'intensité du freinage régénératif.

Des performances énergétiques prometteuses

Les premiers résultats sont encourageants. Lors du cycle d'homologation WLTP, le moteur électrique a assuré la propulsion 66% du temps. Plus révélateur encore, les essais réalisés par Volkswagen sur routes ouvertes autour de son site de Wolfsburg ont montré une utilisation du mode électrique 59% du temps - un chiffre plus représentatif de l'usage quotidien.

Selon le constructeur, cette Golf Hybrid consomme jusqu'à 11% de carburant en moins que la version eHybrid rechargeable en conduite urbaine. Si les chiffres officiels de consommation n'ont pas encore été dévoilés, cette motorisation devrait également bénéficier d'une fiscalité avantageuse en France, notamment en termes de taxe sur les véhicules de société.

Un déploiement étendu dans la gamme Volkswagen

Cette nouvelle motorisation ne restera pas l'apanage de la Golf. Volkswagen a confirmé qu'elle équipera également le SUV compact T-Roc. La flexibilité de la plateforme modulaire MQB du groupe laisse également présager son extension à d'autres modèles de la marque et potentiellement à d'autres véhicules du groupe Volkswagen.

Cette arrivée intervient peu après la disparition de la Golf diesel sur le marché britannique, et s'inscrit dans la stratégie d'électrification progressive de la gamme. Contrairement aux motorisations diesel optimisées pour les longs trajets autoroutiers, ce système full hybride vise avant tout l'efficience en milieu urbain et périurbain, là où les phases de roulage en mode électrique sont les plus fréquentes.

Avec cette nouvelle proposition, Volkswagen rejoint les rangs des constructeurs proposant des alternatives hybrides non rechargeables sophistiquées, à l'image de Honda avec sa Civic e:HEV, offrant ainsi aux automobilistes français une option séduisante entre thermique pur et hybride rechargeable.