Volkswagen suspend le développement de la Golf électrique ID. Golf faute de moyens

Volkswagen suspend le développement de la Golf ...

Par Luc Morandini / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Volkswagen met en pause le projet de Golf électrique ID. Golf pour des raisons budgétaires, repoussant encore davantage son lancement prévu vers 2030.

Un coup d'arrêt brutal pour l'électrification de la Golf

La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans l'industrie automobile européenne. Volkswagen vient d'annoncer la suspension temporaire du développement de l'ID. Golf, la future version 100% électrique de son modèle emblématique. Cette décision radicale intervient dans un contexte financier tendu pour le géant allemand, qui doit impérativement réduire ses dépenses.

David Powels, directeur financier de la marque Volkswagen, a confirmé cette mesure lors de la présentation des résultats financiers des neuf premiers mois de l'année. "Une mesure spécifique consiste donc à mettre temporairement en pause les travaux de développement de la future ID. Golf jusqu'à ce que nous puissions garantir les investissements nécessaires", a-t-il déclaré sans détour.

Une décision surprenante pour un constructeur pro-électrique

Cette annonce surprend d'autant plus que Volkswagen s'est positionné comme un leader de la transition électrique en Europe. Le groupe a investi des milliards dans sa gamme ID et répète à l'envi l'importance stratégique de l'électrification. Mais visiblement, la réalité économique rattrape les ambitions : le constructeur admet lui-même que ses véhicules électriques restent moins rentables que leurs équivalents thermiques.

Geler le développement d'un modèle portant l'un des noms les plus reconnaissables de l'industrie automobile mondiale témoigne de la gravité de la situation financière du groupe.

Un projet déjà en retard qui prend encore du plomb dans l'aile

L'ID. Golf n'était de toute façon pas attendue avant la fin de la décennie. Son développement dépend de la nouvelle plateforme SSP (Scalable Systems Platform) du groupe Volkswagen, une architecture de nouvelle génération censée servir de base à toute une gamme de véhicules électriques.

Problème : cette plateforme accumule les retards. Des difficultés logicielles et des coûts de développement qui explosent ont repoussé son déploiement. Les premiers modèles basés sur le SSP devraient d'abord arriver chez Audi et Porsche, avant que Volkswagen ne profite de cette technologie pour ses modèles grand public.

Un lancement pas avant 2030

Thomas Schäfer, PDG de Volkswagen, avait déjà refroidi les attentes en déclarant que le constructeur n'avait pas besoin d'une Golf électrique en 2028, suggérant plutôt un lancement autour de 2030. Avec cette nouvelle suspension du développement, impossible de savoir si même cette échéance sera tenue.

La e-Golf, un précédent désormais lointain

Volkswagen n'en est pourtant pas à sa première Golf électrique. Entre 2014 et 2020, le constructeur commercialisait la e-Golf, une version électrifiée de la septième génération du modèle. Contrairement au projet actuel, il s'agissait d'une adaptation d'un véhicule thermique existant, et non d'une conception électrique native.

La production de la e-Golf s'est arrêtée pour faire place à l'ID.3, premier modèle de la nouvelle gamme électrique développée sur une plateforme dédiée. Rebaptisée ID.3 Neo après son restylage cette année, cette compacte devait préparer le terrain pour le retour d'une Golf électrique. Un plan qui prend manifestement beaucoup plus de temps que prévu.

La Golf thermique va devoir durer

En attendant des jours meilleurs pour l'électrique, la Golf actuelle dans ses versions essence, hybride et hybride rechargeable devra porter le flambeau de l'icône allemande. Et pour cause : un nouveau restylage serait même envisagé pour 2027, au moment où la production sera transférée de Wolfsburg, en Allemagne, vers l'usine de Puebla au Mexique.

Ce déménagement industriel s'inscrit dans une vaste restructuration des opérations de production européennes de Volkswagen, visant à réduire les coûts. Le transfert devrait s'accompagner d'une série de mises à jour pour maintenir la huitième génération de la Golf compétitive pendant encore plusieurs années.

Des répercussions sur tout le groupe

Cette prolongation de carrière ne concernera pas que la Golf. La Skoda Octavia et la Cupra Leon, qui partagent une grande partie de leur architecture technique avec la compacte allemande, verront probablement aussi leur cycle de vie étendu. Dans un contexte où le groupe cherche à éliminer les investissements redondants, il serait peu logique de remplacer plusieurs modèles apparentés alors que leurs successeurs électriques attendent toujours la plateforme de nouvelle génération.

Cette décision de Volkswagen illustre parfaitement les défis auxquels font face les constructeurs européens : coincés entre des objectifs d'électrification ambitieux et une réalité économique complexe, où la rentabilité des véhicules électriques reste problématique face aux modèles thermiques. Pour l'instant, c'est la prudence financière qui l'emporte sur les ambitions technologiques.