Volkswagen admet l'impensable : les voitures électriques sont moins rentables que les thermiques

Par Luc Morandini / 31 octobre 2026 à 08:04 · 3 min de lecture

Le groupe Volkswagen reconnaît ouvertement que ses véhicules électriques génèrent moins de profits que les modèles thermiques, malgré une demande croissante.

L'aveu qui dérange toute l'industrie automobile

Le groupe Volkswagen vient de franchir un cap symbolique en admettant publiquement ce que beaucoup soupçonnaient : ses véhicules électriques génèrent moins de profits que leurs équivalents thermiques. Cette déclaration fracassante d'Arno Antlitz, directeur financier et directeur des opérations, accompagne la publication des résultats sur neuf mois du constructeur allemand.

"Le succès commercial de nos véhicules électriques exerce une pression supplémentaire sur nos bénéfices, car nous gagnons actuellement moins avec les véhicules électriques qu'avec les véhicules à moteur thermique", a reconnu le dirigeant sans détour.

Cette transparence inhabituelle révèle un dilemme majeur pour le premier constructeur automobile européen : la demande pour ses voitures électriques augmente, mais cette croissance ne se traduit pas par une amélioration des résultats financiers. Au contraire, chaque client qui choisit un modèle électrique plutôt que thermique représente potentiellement une vente moins lucrative.

Une rentabilité alarmante de seulement 3,8%

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la rentabilité opérationnelle du groupe Volkswagen plafonne à 3,8% après neuf mois d'activité. Concrètement, pour chaque 100 euros de chiffre d'affaires, moins de 4 euros restent comme bénéfice opérationnel.

"Ce n'est pas suffisant à long terme", martèle Arno Antlitz. "Même dans cet environnement difficile, nous voulons continuer à investir dans des véhicules hautement compétitifs et des technologies de pointe pour nos clients. Nous ne pouvons le faire que si la rentabilité augmente."

Cette situation précaire s'explique par une conjonction de facteurs : investissements colossaux dans l'électrification, concurrence féroce des constructeurs chinois qui pratiquent des prix agressifs en Europe, tarifs américains pénalisants, et un marché chinois en forte contraction.

Le piège réglementaire européen

Volkswagen se trouve face à un paradoxe cruel. Le constructeur doit impérativement vendre davantage de véhicules électriques pour respecter les normes européennes d'émissions de CO₂ et éviter des amendes potentiellement astronomiques. Mais chaque VE vendu érode un peu plus sa rentabilité globale.

Cette situation pourrait encore s'aggraver avec l'arrivée de modèles électriques d'entrée de gamme. La version de série du concept ID. Every1, prévue pour 2027 et qui pourrait ressusciter l'appellation ID. Up, se positionnerait comme le véhicule électrique le moins cher de la marque. Si un prix accessible devrait démocratiser l'électrique, il pourrait également laisser le constructeur avec des marges extrêmement réduites.

Une commande encourageante mais préoccupante

Le carnet de commandes européen du groupe sur les neuf premiers mois de l'année révèle que 40% concernent des véhicules électriques. La famille "Electric Urban Car" a d'ailleurs séduit environ 150 000 clients. Le groupe mise notamment sur quatre modèles compacts pour conquérir le marché européen :

La VW ID. Polo

La VW ID. Cross

La Cupra Raval

La Skoda Epiq

Si ces chiffres valident la stratégie d'électrification, ils créent simultanément un nouveau casse-tête financier : des usines conçues pour produire des véhicules thermiques rentables risquent de devenir sous-utilisées, tandis que les modèles électriques moins profitables prennent le relais.

Un plan de restructuration radical

Face à cette situation critique, Volkswagen a dévoilé un programme d'économies colossal de 31 milliards d'euros. Les mesures envisagées sont drastiques et touchent tous les aspects de l'entreprise.

Le groupe prévoit de retirer jusqu'à 50% de ses modèles actuels du catalogue pour simplifier drastiquement sa gamme. Cette rationalisation s'accompagnera d'une standardisation accrue des composants pour réaliser des économies d'échelle significatives.

100 000 suppressions d'emplois annoncées

La partie la plus douloureuse du plan concerne les ressources humaines : environ 100 000 suppressions de postes sont envisagées à l'échelle mondiale. Quatre usines allemandes emblématiques voient leur avenir remis en question. Les sites d'Emden, Zwickau, Hanovre et Neckarsulm ne bénéficient d'aucune garantie d'allocation de production au-delà de 2031-2034.

Plutôt que d'annoncer des fermetures immédiates, le groupe évalue des utilisations alternatives pour ces installations. Néanmoins, de nouvelles fermetures ou réductions de production restent des options sur la table pour réduire les coûts et traiter les surcapacités.

La marque SEAT en sursis

Parmi les décisions les plus symboliques figure le sort incertain de SEAT. La marque espagnole historique pourrait être progressivement abandonnée, bien qu'aucune décision définitive n'ait été prise. Cette éventualité illustre la profondeur de la crise et la détermination du groupe à réduire la complexité de son portefeuille.

L'urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard

"Nous ne pouvons nous permettre de perdre du temps. Nous devons agir rapidement et de manière décisive", prévient la direction du groupe. Cette déclaration reflète la conscience aiguë que la fenêtre d'opportunité pour redresser la situation se rétrécit.

Le groupe Volkswagen illustre parfaitement le défi existentiel auquel fait face toute l'industrie automobile traditionnelle : réussir une transition vers l'électrique imposée par la réglementation, tout en préservant une rentabilité suffisante pour financer cette transformation. Un exercice d'équilibriste qui pourrait redéfinir le paysage automobile européen dans les années à venir.