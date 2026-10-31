Une Bentley 4.5 Litre de 1928 découverte dans une grange pourrait valoir plus d'un million d'euros

Par Sarah Wagner / 31 octobre 2026 à 08:04 · 3 min de lecture

Un YouTubeur britannique découvre une Bentley 4.5 Litre Sports Tourer de 1928 dans une propriété abandonnée, une rareté estimée à sept chiffres.

Une trouvaille extraordinaire dans une propriété abandonnée

Colin Smith, vidéaste britannique spécialisé dans l'exploration de lieux abandonnés pour sa chaîne YouTube, vient de réaliser le rêve de tout chasseur d'automobile ancienne. En filmant une propriété délaissée au Royaume-Uni, il est tombé sur une authentique Bentley 4.5 Litre Sports Tourer de 1928, dont la carrosserie Vanden Plas demeure intacte malgré des années d'oubli.

Cette découverte n'est pas une simple anecdote pour amateurs de vieilles mécaniques. Elle représente potentiellement l'une des trouvailles automobiles les plus significatives de ces dernières années, avec une estimation qui pourrait dépasser le million d'euros une fois le véhicule authentifié et restauré.

Un modèle d'une rareté exceptionnelle

Pour comprendre l'importance de cette trouvaille, il faut connaître les chiffres de production. Entre 1927 et 1931, Bentley n'a assemblé qu'environ 720 exemplaires de la 4.5 Litre. Parmi cette production déjà limitée, le carrossier belge Vanden Plas n'en a habillé que 204, dont seulement 148 dans cette configuration tourer à quatre places.

L'exemplaire découvert par Colin Smith daterait de 1928, année durant laquelle plus de 50 de ces modèles ont quitté l'usine. Cette précision le positionne dans la première et plus restreinte fenêtre de production du modèle, renforçant encore sa valeur historique.

Une mécanique noble sous le capot

Sous le long capot de cette Bentley se cache un moteur quatre cylindres en ligne atmosphérique de 4,4 litres de cylindrée. Alimenté par deux carburateurs, ce bloc développait 110 chevaux dans sa configuration touring standard, une puissance considérable pour l'époque qui permettait d'atteindre des vitesses impressionnantes sur les routes de l'entre-deux-guerres.

La carrosserie d'origine, un atout majeur

Les Bentley d'avant-guerre qui conservent leur carrosserie originale sont exceptionnellement rares. Les granges et autres lieux de stockage improvisés se révèlent généralement impitoyables pour les structures en bois et les panneaux d'acier minces qui caractérisent ces carrosseries artisanales.

Qu'une Vanden Plas tourer conserve sa carrosserie d'usine et n'ait jamais subi d'incendie constitue déjà une anomalie statistique avant même de vérifier les numéros de châssis. Selon les premières vérifications, la voiture aurait quitté l'usine dans une finition noire, bien qu'il reste à déterminer s'il s'agit de la peinture d'origine ou d'une application ultérieure.

Des écarts de valeur considérables

Les résultats de ventes récentes illustrent parfaitement l'importance de l'authenticité et de la provenance. Un exemplaire de 1928 s'est vendu environ 400 000 € lors de la vente Villa d'Este de Broad Arrow en mai dernier. À l'opposé, le châssis RL3427, bénéficiant de numéros concordants et d'un historique de propriété ininterrompu, a atteint 1 105 000 € chez RM Sotheby's à Monterey en 2021.

Le record pour une Vanden Plas Semi-Le Mans Tourer avec carrosserie d'origine s'établit à 2 750 000 €, obtenu lors de la vente Gooding & Company à Amelia Island en 2013, grâce notamment à son palmarès sportif et sa configuration d'usine certifiée.

La provenance fait la différence

À ce niveau de valeur, les collectionneurs paient autant pour la documentation que pour la tôle. Une découverte de grange sans historique de vente part avec un handicap significatif face à une voiture dont la chaîne de propriété est parfaitement documentée.

Le long chemin vers l'authentification

Déterminer si la Bentley de Colin Smith se rapproche des 400 000 € ou grimpe vers les sept chiffres nécessite un travail d'investigation considérable. Il faudra confirmer la concordance des numéros de châssis et de moteur, reconstituer l'historique complet de propriété, et évaluer précisément quelle proportion de la carrosserie d'origine subsiste sous les années de négligence.

Les collectionneurs avertis savent que cette recherche de provenance demande souvent plus de temps que la restauration mécanique elle-même. Chaque document retrouvé, chaque facture d'entretien d'époque, chaque photographie ancienne peut faire basculer la valeur finale de plusieurs centaines de milliers d'euros.

Cette découverte rappelle que le patrimoine automobile européen recèle encore des trésors insoupçonnés, attendant patiemment qu'un regard curieux les ramène à la lumière. Pour les amateurs français de Bentley d'avant-guerre, cette histoire confirme qu'il reste encore des pépites à dénicher de ce côté-ci de la Manche.