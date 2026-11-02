Volkswagen admet ne plus avoir les moyens de développer la Golf électrique

Par Luc Morandini / 2 novembre 2026 à 19:14 · 3 min de lecture

Volkswagen suspend le développement de la Golf électrique, avouant manquer de ressources financières pour son modèle le plus emblématique.

L'aveu est brutal et tombe comme un couperet. Thomas Schäfer, le patron de Volkswagen, vient de confirmer dans un mémo interne ce que beaucoup redoutaient : le constructeur allemand n'a plus les moyens financiers de poursuivre le développement de la version électrique de son modèle le plus iconique, la Golf.

"Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre ce travail en ce moment", écrit le dirigeant à ses employés. Une déclaration remarquablement franche qui révèle l'ampleur de la crise traversée par l'un des plus grands groupes automobiles mondiaux.

Un symbole de 50 ans d'histoire mis entre parenthèses

La Golf représente bien plus qu'un simple modèle dans l'histoire de Volkswagen. Lancée en 1974, cette compacte a franchi le cap des 37 millions d'exemplaires vendus à travers huit générations successives. Elle incarne l'identité même de la marque et demeure un pilier fondamental de sa gamme.

"Je sais ce que la Golf représente pour Volkswagen et pour Wolfsburg. C'est pourquoi cette décision n'a vraiment pas été facile à prendre", reconnaît Thomas Schäfer dans son message. Pourtant, même ce modèle emblématique n'échappe pas au vaste plan de réduction des coûts imposé par la situation financière préoccupante du groupe.

Wolfsburg dans la tourmente financière

Les chiffres révélés dans le mémo interne sont éloquents. L'usine historique de Wolfsburg, berceau de la Golf, accuse un retard de 300 millions d'euros sur ses objectifs de réduction des coûts. Un écart considérable qui met la direction sous pression et explique en partie la suspension du projet ID. Golf.

La situation pourrait être encore plus alarmante quand on sait que Wolfsburg ne figure même pas parmi les quatre usines allemandes du groupe potentiellement menacées de fermeture dans le cadre du plan de restructuration. Ces difficultés financières ont déjà conduit Volkswagen à annoncer la suppression d'environ 100 000 postes en Allemagne, créant d'importantes tensions sociales.

Des tensions sociales exacerbées

Les relations avec les représentants du personnel se sont considérablement détériorées. Les employés contestent notamment l'investissement prévu de 3,6 milliards d'euros par Audi pour une nouvelle usine aux États-Unis, alors que les sites allemands peinent à boucler leurs budgets.

Un calendrier électrique qui s'étire dangereusement

Le conseil d'entreprise de Volkswagen tente de rassurer en affirmant que ce gel temporaire des dépenses préliminaires n'affectera pas le calendrier de lancement prévu. Une position optimiste qui peine à convaincre au vu de l'accumulation des retards.

L'ID. Golf devait être l'un des premiers modèles de production basés sur la nouvelle plateforme SSP (Scalable Systems Platform) du groupe. Cette architecture modulaire, conçue pour simplifier le développement et réduire les coûts, était initialement attendue pour 2026. Elle a déjà subi plusieurs reports significatifs.

Volkswagen avait précédemment indiqué ne pas avoir besoin d'une Golf électrique avant 2028, le modèle étant désormais envisagé pour la fin de la décennie. Avec cette nouvelle suspension, même cette échéance paraît incertaine.

Quelles alternatives en attendant ?

Pour l'instant, l'ID.3 Neo continue de servir de substitut électrique à la Golf dans la gamme Volkswagen. Un modèle qui n'a jamais vraiment réussi à égaler le succès commercial de son aînée thermique.

La Golf traditionnelle à moteur thermique, elle, devrait poursuivre sa carrière pendant plusieurs années encore. Sa production est programmée pour quitter Wolfsburg en 2027 et rejoindre le site de Puebla, au Mexique.

Un signal d'alarme pour toute l'électrification du groupe

Au-delà du cas spécifique de la Golf électrique, cette situation révèle des enjeux bien plus larges. Si Volkswagen peine à financer la transition électrique de son modèle phare, qu'en est-il de ses ambitions pour l'ensemble de sa gamme ?

Le groupe fait face simultanément à plusieurs défis majeurs : coûts de restructuration considérables, retards technologiques, demande en chute libre sur le marché chinois et pression constante pour réduire les dépenses. Dans ce contexte, la suspension du développement de l'ID. Golf apparaît comme un symptôme révélateur d'une crise profonde.

Pour un constructeur qui a longtemps été à l'avant-garde de l'industrie automobile européenne, l'incapacité financière à développer la version électrique de son modèle le plus important constitue un aveu d'impuissance préoccupant. La route vers l'électrification s'annonce décidément bien plus cahoteuse que prévu pour le géant de Wolfsburg.