Volkswagen envisage d'équiper 75% de ses modèles européens avec une technologie chinoise
Par Laurence Jardin · 2 min de lecture
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Le géant automobile allemand Volkswagen envisage un bouleversement majeur de sa stratégie d'ingénierie mondiale. Le groupe pourrait équiper jusqu'à trois quarts de ses modèles européens avec une architecture électronique développée en Chine, une décision qui marquerait un tournant historique dans l'industrie automobile européenne.
Une technologie chinoise pour conquérir l'Europe
Thomas Schäfer, membre du conseil d'administration du groupe Volkswagen et PDG de la marque éponyme, a confirmé l'existence de discussions internes portant sur le déploiement massif de l'architecture électronique chinoise CEA. Cette plateforme, fruit d'un partenariat avec le constructeur chinois Xpeng, pourrait équiper 75% des modèles phares du groupe en Europe.
La portée de ce projet est considérable puisqu'il concernerait les marques Volkswagen, Cupra et Skoda. Plus surprenant encore, cette architecture ne se limiterait pas aux véhicules électriques : elle serait également déployée sur les modèles à moteur thermique.
Deux architectures pour un groupe mondial
Cette stratégie révèle la complexité de la position de Volkswagen sur l'échiquier automobile mondial. Le constructeur allemand jongle actuellement avec deux développements parallèles :
- L'architecture CEA, opérationnelle en Chine grâce au partenariat avec Xpeng
- L'architecture RVT, développée avec l'américain Rivian pour l'hémisphère occidental
Cette dernière devrait faire ses débuts sur la version de production de l'ID Every1, le futur successeur électrique d'entrée de gamme de la Up. Son dévoilement est provisoirement programmé pour le salon de Munich en 2027.
Un casse-tête réglementaire et financier
Lors d'un événement organisé en Chine, Thomas Schäfer a exposé les dilemmes auxquels le groupe fait face. L'adaptation des architectures au marché européen représente un défi majeur en raison des réglementations strictes de l'Union européenne.
"Dès que vous commencez à rendre des architectures logicielles ou des véhicules conformes aux règles européennes, vous rendez les voitures plus chères en Chine, ou vous créez une variante", a-t-il expliqué. Le dirigeant souligne ainsi le paradoxe : adapter la technologie chinoise pour l'Europe risque de pénaliser la compétitivité des véhicules sur le marché chinois, le plus concurrentiel au monde.
Une pression financière sans précédent
Cette réflexion stratégique intervient dans un contexte de pression intense sur le premier constructeur automobile européen. Volkswagen doit impérativement réduire ses coûts de développement de véhicules électriques tout en faisant face à une concurrence chinoise redoutable.
Bien que Thomas Schäfer reste prudent en soulignant qu'aucune décision définitive n'a été prise, il laisse transparaître une forte inclination vers l'adoption de la technologie chinoise pour le marché européen. "Je crois que ce sera le cas", a-t-il déclaré, tout en précisant : "Mais nous n'avons pas encore terminé."
Un symbole de l'évolution de l'industrie automobile
Cette possible adoption massive d'une architecture chinoise par un constructeur allemand emblématique illustre la redistribution des cartes dans l'industrie automobile mondiale. Elle témoigne également de l'avance technologique prise par certains acteurs chinois dans le domaine de l'électronique embarquée et des logiciels automobiles.
Pour les consommateurs européens, cette décision pourrait se traduire par des véhicules plus abordables, le groupe cherchant précisément à optimiser ses coûts pour rester compétitif face aux nouveaux entrants chinois qui grignotent progressivement des parts de marché en Europe.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'architecture CEA que Volkswagen veut utiliser en Europe ?
Il s'agit d'une plateforme électronique développée en Chine par Volkswagen en partenariat avec le constructeur chinois Xpeng. Cette architecture gère l'ensemble des systèmes électroniques du véhicule et peut équiper aussi bien les modèles électriques que thermiques.
Quelles marques du groupe seraient concernées par cette technologie chinoise ?
Les marques Volkswagen, Cupra et Skoda seraient principalement visées par ce changement. Jusqu'à 75% des modèles phares de ces trois marques pourraient adopter cette architecture électronique chinoise à l'avenir.
Pourquoi Volkswagen envisage-t-il d'utiliser une technologie chinoise plutôt qu'européenne ?
Le groupe allemand cherche à réduire drastiquement ses coûts de développement face à la concurrence chinoise. L'architecture CEA, déjà opérationnelle en Chine, représenterait une solution plus économique que le développement d'une plateforme européenne entièrement nouvelle.
Quelle est l'alternative à cette architecture chinoise ?
Volkswagen développe également l'architecture RVT en partenariat avec le constructeur américain Rivian, destinée à l'hémisphère occidental. Cette technologie devrait équiper l'ID Every1, le successeur électrique de la Up, prévu pour 2027.
Cette décision est-elle définitive ?
Non, Thomas Schäfer, PDG de la marque Volkswagen, a précisé qu'aucune décision finale n'a été prise. Le groupe évalue encore la solution la plus rentable pour ses modèles grand public européens.