Volkswagen envisage d'équiper 75% de ses modèles européens avec une technologie chinoise

Par Laurence Jardin / 7 novembre 2026 à 10:01 · 2 min de lecture

Le groupe Volkswagen pourrait installer l'architecture électronique développée en Chine sur trois quarts de ses modèles européens pour réduire drastiquement ses coûts.

Le géant automobile allemand Volkswagen envisage un bouleversement majeur de sa stratégie d'ingénierie mondiale. Le groupe pourrait équiper jusqu'à trois quarts de ses modèles européens avec une architecture électronique développée en Chine, une décision qui marquerait un tournant historique dans l'industrie automobile européenne.

Une technologie chinoise pour conquérir l'Europe

Thomas Schäfer, membre du conseil d'administration du groupe Volkswagen et PDG de la marque éponyme, a confirmé l'existence de discussions internes portant sur le déploiement massif de l'architecture électronique chinoise CEA. Cette plateforme, fruit d'un partenariat avec le constructeur chinois Xpeng, pourrait équiper 75% des modèles phares du groupe en Europe.

La portée de ce projet est considérable puisqu'il concernerait les marques Volkswagen, Cupra et Skoda. Plus surprenant encore, cette architecture ne se limiterait pas aux véhicules électriques : elle serait également déployée sur les modèles à moteur thermique.

Deux architectures pour un groupe mondial

Cette stratégie révèle la complexité de la position de Volkswagen sur l'échiquier automobile mondial. Le constructeur allemand jongle actuellement avec deux développements parallèles :

L'architecture CEA, opérationnelle en Chine grâce au partenariat avec Xpeng

L'architecture RVT, développée avec l'américain Rivian pour l'hémisphère occidental

Cette dernière devrait faire ses débuts sur la version de production de l'ID Every1, le futur successeur électrique d'entrée de gamme de la Up. Son dévoilement est provisoirement programmé pour le salon de Munich en 2027.

Un casse-tête réglementaire et financier

Lors d'un événement organisé en Chine, Thomas Schäfer a exposé les dilemmes auxquels le groupe fait face. L'adaptation des architectures au marché européen représente un défi majeur en raison des réglementations strictes de l'Union européenne.

"Dès que vous commencez à rendre des architectures logicielles ou des véhicules conformes aux règles européennes, vous rendez les voitures plus chères en Chine, ou vous créez une variante", a-t-il expliqué. Le dirigeant souligne ainsi le paradoxe : adapter la technologie chinoise pour l'Europe risque de pénaliser la compétitivité des véhicules sur le marché chinois, le plus concurrentiel au monde.

Une pression financière sans précédent

Cette réflexion stratégique intervient dans un contexte de pression intense sur le premier constructeur automobile européen. Volkswagen doit impérativement réduire ses coûts de développement de véhicules électriques tout en faisant face à une concurrence chinoise redoutable.

Bien que Thomas Schäfer reste prudent en soulignant qu'aucune décision définitive n'a été prise, il laisse transparaître une forte inclination vers l'adoption de la technologie chinoise pour le marché européen. "Je crois que ce sera le cas", a-t-il déclaré, tout en précisant : "Mais nous n'avons pas encore terminé."

Un symbole de l'évolution de l'industrie automobile

Cette possible adoption massive d'une architecture chinoise par un constructeur allemand emblématique illustre la redistribution des cartes dans l'industrie automobile mondiale. Elle témoigne également de l'avance technologique prise par certains acteurs chinois dans le domaine de l'électronique embarquée et des logiciels automobiles.

Pour les consommateurs européens, cette décision pourrait se traduire par des véhicules plus abordables, le groupe cherchant précisément à optimiser ses coûts pour rester compétitif face aux nouveaux entrants chinois qui grignotent progressivement des parts de marché en Europe.