Voitures électriques : un usure des pneus jusqu'à 80% supérieure aux thermiques

Par Sarah Wagner / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

Les véhicules électriques usent leurs pneus jusqu'à 80% plus vite que les voitures thermiques, principalement en raison de leur poids supérieur et du couple instantané.

Une étude révèle l'impact du poids sur les pneumatiques électriques

Les voitures électriques font face à un défi inattendu : leurs pneus s'usent significativement plus vite que ceux des véhicules thermiques. Une analyse approfondie de millions de contrôles techniques révèle que ce phénomène s'explique principalement par le surpoids des batteries et le couple instantané des moteurs électriques.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une étude comparative portant sur 1,6 million de contrôles de véhicules électriques et 17,9 millions de voitures à combustion, les différences sont marquées. Pour 1000 contrôles effectués sur des véhicules âgés de 3 à 8 ans, environ 26 voitures électriques présentent une profondeur de sculptures inférieure au minimum légal, contre seulement 18 pour les modèles essence.

Le poids des batteries, principal responsable

Nick Molden, fondateur d'Emissions Analytics, établit une corrélation directe entre masse et usure : "Pour chaque pourcentage de poids supplémentaire d'un véhicule, on obtient un pourcentage équivalent d'abrasion supplémentaire des pneus", explique-t-il. Cette règle empirique se vérifie particulièrement avec les véhicules électriques.

Un véhicule électrique pèse généralement 20% de plus qu'une voiture thermique équivalente, en raison du poids considérable des batteries lithium-ion. Cette masse supplémentaire se traduit mécaniquement par environ 20% d'usure en plus, avant même l'utilisation de pneumatiques spécialement conçus pour les VE.

Des dommages plus graves observés

Au-delà de l'usure normale, les contrôles révèlent des défauts plus préoccupants. Les coupures atteignant les câbles internes des pneus apparaissent dans environ 30 tests sur 1000 pour les véhicules électriques, contre 14 pour les voitures essence. Ces données suggèrent une sollicitation mécanique nettement supérieure.

L'association des fabricants tire la sonnette d'alarme

L'Association britannique des fabricants de pneumatiques confirme cette tendance avec ses propres statistiques. Le taux de défaillance des pneus atteint 6,0% pour les véhicules électriques, comparé à 4,7% pour les diesel et 4,3% pour les essence. Cette différence de près de 40% interpelle les professionnels du secteur.

Darren Lindsey, responsable de l'association, identifie deux coupables principaux : le poids supérieur et le couple instantané caractéristique des moteurs électriques. Mais il pointe également un facteur humain souvent négligé.

Le piège de l'entretien espacé

"Les gens ont aujourd'hui tendance à conduire et à oublier", constate Lindsey. Les véhicules électriques nécessitant moins d'entretien de routine que les thermiques, les propriétaires peuvent facilement négliger la vérification de leurs pneus entre les révisions espacées.

Cette négligence explique pourquoi le chiffre de défauts, environ 80% supérieur aux voitures thermiques, ne reflète pas uniquement l'usure. Une coupure sur le flanc, un petit renflement ou d'autres problèmes non liés directement à l'usure de la bande de roulement gonflent les statistiques.

Un faisceau de facteurs identifiés

Jon Andersson, expert mondial chez Ricardo sur la mesure des émissions, dresse un inventaire complet des causes. "La masse constitue définitivement un facteur important, probablement le plus significatif", affirme-t-il. Mais la liste ne s'arrête pas là.

Plusieurs éléments contribuent à cette usure accélérée :

La vitesse de déplacement et les habitudes de freinage

Les caractéristiques spécifiques des pneumatiques montés

Le réglage du parallélisme et de la géométrie

La qualité et la régularité de l'entretien

Le style de conduite individuel

L'avantage écologique préservé malgré tout

Cette problématique d'usure des pneus soulève une question légitime : les émissions liées à la production et à l'élimination de pneumatiques supplémentaires annulent-elles l'avantage environnemental des véhicules électriques ? Les experts répondent clairement par la négative.

Malgré une usure plus rapide des pneus, les véhicules électriques conservent leur supériorité climatique globale sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les émissions évitées pendant l'utilisation dépassent largement celles générées par le remplacement plus fréquent des pneumatiques.

Cette étude met néanmoins en lumière un aspect souvent négligé de la transition électrique. Les constructeurs développent désormais des pneus spécifiques pour véhicules électriques, conçus pour mieux résister au poids et au couple élevés. Une évolution technologique nécessaire pour optimiser performances et durabilité.