Alpine A110 : la prochaine génération pourrait aussi exister en version thermique

Par Luc Morandini / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Alpine n'exclut pas une version thermique pour sa future A110 électrique, la plateforme APP étant conçue pour accueillir différentes motorisations.

Une stratégie électrique nuancée pour Alpine

Alpine franchit une étape décisive dans sa mutation vers l'électrique, mais contrairement à certains constructeurs, la marque française refuse de s'enfermer dans un choix définitif. Nicola Burnside, directrice générale d'Alpine pour le Royaume-Uni, a confirmé dans une interview au magazine Top Gear que la future génération de l'A110 pourrait aussi exister avec un moteur thermique.

Cette position tranche avec celle de Porsche, qui après avoir envisagé le maintien de motorisations essence sur ses 718 Boxster et Cayman, a finalement opté pour une électrification exclusive. Alpine, elle, maintient toutes les options ouvertes grâce à sa nouvelle plateforme APP (Alpine Performance Platform).

Une plateforme pensée pour la polyvalence

La clé de cette flexibilité réside dans l'architecture technique de la prochaine A110. La plateforme APP a été conçue dès l'origine pour accueillir différentes configurations de motorisation. Elle intègre une suspension à double triangulation et peut supporter diverses configurations de batteries, de carrosseries et de moteurs électriques.

La configuration de base sera à propulsion, mais une version bimotor avec un moteur électrique supplémentaire à l'avant reste également envisageable. Et surtout, moyennant des modifications relativement mineures, cette plateforme pourrait également accueillir un moteur thermique traditionnel, une boîte de vitesses et un réservoir de carburant.

Une architecture innovante pour les batteries

Alpine a fait un choix technique audacieux pour son système de batteries. Plutôt que d'opter pour un pack unique sous l'habitacle comme sur la plupart des véhicules électriques, les ingénieurs ont divisé la batterie en deux sections : une à l'avant et une à l'arrière.

Cette répartition présente plusieurs avantages. Elle permet de conserver une position de conduite basse, similaire à l'A110 actuelle, tout en optimisant la répartition des masses pour préserver l'agilité qui fait la renommée de la sportive française.

L'électrique d'abord, mais pas seulement

Pour Nicola Burnside, la priorité reste claire : prouver qu'Alpine peut créer une voiture électrique exceptionnelle. "L'ancienne A110 était brillante, donc pour nous, la version électrique doit être meilleure", explique-t-elle. La marque se dit convaincue de pouvoir élever l'expérience de conduite "à un niveau supérieur" malgré le passage à l'électrique.

Mais Alpine ne s'interdit rien pour l'avenir. L'introduction d'une variante thermique n'est pas exclue, à condition qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée. Simplement installer un moteur dans la nouvelle plateforme ne suffirait pas à justifier le retour d'une motorisation essence.

Un objectif de poids ambitieux

L'un des défis majeurs pour Alpine sera de contenir la masse de sa future sportive électrique. La marque vise un poids inférieur à 1 500 kilogrammes, un chiffre remarquablement bas pour un véhicule électrique. À titre de comparaison, l'A110 thermique actuelle pèse environ 1 100 kg.

Pour atteindre cet objectif, Alpine mise sur une architecture intensive en aluminium, matériau dans lequel la marque possède une expertise reconnue. Cette légèreté relative sera cruciale pour préserver l'agilité et le plaisir de conduite qui caractérisent l'ADN d'Alpine.

Un atout pour la conquête américaine

Cette stratégie de double motorisation pourrait s'avérer particulièrement pertinente pour les ambitions internationales d'Alpine. Philippe Krief, PDG de la marque, a déjà évoqué qu'une version thermique pourrait faciliter l'expansion sur des marchés où les voitures électriques sportives peinent encore à séduire.

Les États-Unis représentent notamment une cible prioritaire pour Alpine, qui souhaite sortir de son bastion européen traditionnel. Sur ce marché, l'infrastructure de recharge reste inégale et les sportives thermiques conservent une base d'aficionados fidèles.

Le plaisir avant la performance brute

Alpine insiste sur un point essentiel : l'objectif n'est pas de créer un missile électrique capable d'abattre le 0 à 100 km/h en un temps record. La marque veut démontrer qu'une sportive électrique peut procurer le même plaisir de conduite que sa devancière thermique, voire davantage.

Un défi de taille quand on sait que l'A110 actuelle a bâti sa réputation sur son poids plume, son agilité et une expérience de conduite particulièrement engageante. Les puristes restent sceptiques face à la capacité d'un modèle électrique à reproduire ces sensations, mais Alpine compte bien les faire changer d'avis.

En gardant la porte ouverte aux motorisations thermiques, Alpine fait preuve de pragmatisme commercial tout en s'engageant résolument dans l'électrification. Une stratégie équilibrée qui pourrait séduire à la fois les convertis à l'électrique et les irréductibles du moteur à combustion.