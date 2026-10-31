Aston Martin : pertes colossales et dette abyssale malgré les nouveaux modèles

Aston Martin accuse 303 millions de dollars de pertes sur neuf mois en 2026, portant le déficit cumulé à 2,3 milliards depuis le rachat par Lawrence Stroll.

Six ans après son sauvetage financier, Aston Martin peine toujours à sortir la tête de l'eau. Le prestigieux constructeur britannique vient de publier des résultats qui confirment l'ampleur du défi : malgré une gamme spectaculaire de nouvelles sportives, la rentabilité demeure un horizon lointain.

Des pertes qui s'accumulent depuis 2020

Le troisième trimestre 2026 se solde par une perte avant impôts de 77,1 millions de livres sterling, soit environ 101 millions de dollars. Sur les neuf premiers mois de l'année, le déficit grimpe à 231,3 millions de livres (303 millions de dollars). Un chiffre préoccupant, même s'il marque une amélioration par rapport au troisième trimestre 2025 où la perte atteignait 111,9 millions de livres.

Mais c'est le bilan global qui donne le vertige. Depuis que le milliardaire canadien Lawrence Stroll a pris les rênes de la marque il y a environ six ans pour la sauver de la faillite, Aston Martin a accumulé approximativement 2,3 milliards de dollars de pertes après impôts. Une hémorragie financière qui persiste malgré plusieurs vagues d'investissements, de nouveaux modèles et des efforts de repositionnement de la marque dans le segment ultra-premium.

Le chiffre d'affaires décolle enfin

Heureusement, tous les indicateurs ne sont pas au rouge. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre bondit de 36% sur un an pour atteindre 388,7 millions de livres (509 millions de dollars). Sur neuf mois, la progression est encore plus marquée avec une hausse de 38% à 1,017 milliard de dollars.

Cette embellie s'explique principalement par un enrichissement stratégique de la gamme produits. Aston Martin a livré 3 762 véhicules durant les neuf premiers mois de 2026, soit une progression de 12% par rapport à la même période l'an dernier. Environ 350 d'entre eux sont des coupés Valhalla, rattachés à la division exclusive Specials du constructeur.

Un prix moyen en forte hausse

Cette montée en gamme porte ses fruits : le prix de vente moyen grimpe de 25% sur l'année pour atteindre 243 000 livres sterling (environ 290 000 euros). Au troisième trimestre seul, cette moyenne s'envole même de 39% à 247 000 livres.

Les marges s'améliorent également. Le bénéfice brut progresse de 71% à 358 millions de livres (469 millions de dollars) sur neuf mois, tandis que la marge brute passe de 28,3% à 35,2%. Des chiffres encourageants qui témoignent d'une stratégie payante, du moins sur le papier.

La Valhalla, une bouffée d'oxygène temporaire

La Valhalla représente un succès commercial indéniable pour la marque de Gaydon. La production du coupé est presque entièrement vendue, avec la quasi-totalité des exemplaires restants déjà commandés. Les livraisons doivent se poursuivre jusqu'au premier semestre 2027.

Aston Martin vient également de dévoiler la Valhalla Spider, une version cabriolet qui, selon le directeur financier Doug Lafferty, affichera un prix supérieur d'environ 20% au coupé. Une nouvelle source de revenus bienvenue pour un constructeur qui continue de brûler des liquidités.

L'endettement reste massif

Car derrière les indicateurs en amélioration se cache une réalité financière toujours préoccupante. À fin septembre 2026, la dette nette d'Aston Martin s'établit à 1,57 milliard de livres (2,06 milliards de dollars), en hausse par rapport aux 1,38 milliard de fin 2025. La dette brute frôle même les 1,9 milliard de livres (2,49 milliards de dollars), tandis que les liquidités disponibles ne s'élèvent qu'à 321,6 millions de livres (421 millions de dollars).

Les coûts de financement pèsent lourdement sur les comptes. Sur neuf mois, les charges financières nettes ajustées explosent à 149 millions de dollars, contre 65 millions un an plus tôt. Un doublement qui reflète l'ampleur du fardeau de la dette.

Le pari de l'électrique repoussé aux calendes grecques

Face à ces difficultés, Aston Martin a pris une décision stratégique majeure : repousser drastiquement ses ambitions électriques. Le CEO Adrian Hallmark annonce désormais que le premier véhicule électrique de production n'arrivera pas avant 2033, voire 2035.

Une décision qui pourrait s'avérer judicieuse. Les ultra-riches ne semblent pas pressés d'abandonner les moteurs thermiques, surtout dans le segment des voitures exotiques où l'émotion et le théâtre mécanique comptent autant que les performances pures. La demande soutenue pour les V12, les supercars en série limitée et les éditions spéciales toujours plus élaborées suggère que cette clientèle privilégie le son, le caractère et l'expérience sensorielle propres au moteur à combustion.

Plutôt que de précipiter un modèle électrique sur le marché, Aston Martin prévoit de maintenir ses moteurs V8 et V12 en vie jusqu'en 2035, en ayant recours à l'hybridation lorsque nécessaire pour respecter les réglementations sur les émissions. Pour une marque dont l'attrait repose sur cette expérience viscérale, se lancer trop vite dans l'électrique aurait pu constituer une erreur coûteuse.

Un long chemin vers la rentabilité

Aston Martin ne manque pas de voitures spectaculaires dans son catalogue. La Vanquish, la Valhalla et les nombreuses éditions spéciales suscitent l'admiration des passionnés du monde entier. Malheureusement, transformer ces machines sublimes en activité durablement rentable s'avère considérablement plus ardu.

Avec plus de 1,5 milliard de livres de dette nette et environ 2,3 milliards de dollars de pertes cumulées depuis la prise de contrôle par Stroll, le constructeur britannique a encore un long chemin à parcourir avant de laisser ses problèmes financiers derrière lui. La Valhalla offre un répit bienvenu, mais le redressement reste fragile et la route vers la rentabilité durable semble encore semée d'embûches.