Aston Martin Valhalla Spider : 1 064 chevaux et 349 km/h toit ouvert
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
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Aston Martin vient de dévoiler la version Spider de sa supercar hybride Valhalla, présentée ce week-end au Concours at Wynn de Las Vegas. Cette décapotable ultra-performante reprend la recette explosive du coupé tout en offrant les sensations uniques de la conduite à ciel ouvert.
Une mécanique hybride survitaminée
Sous le capot arrière, la Valhalla Spider hérite de la même architecture hybride que son homologue fermée. Le V8 biturbo de 4,0 litres travaille de concert avec trois moteurs électriques pour délivrer une puissance combinée de 1 064 chevaux et un couple phénoménal de 1 099 Nm. Cette énergie est transmise aux quatre roues motrices pour des performances ahurissantes.
Le constructeur britannique annonce une vitesse de pointe de 349 km/h, identique à celle du coupé. Une prouesse technique rendue possible grâce à une aérodynamique active sophistiquée qui maintient la voiture plaquée au sol, même à très haute vitesse. L'ensemble du package dynamique a été conçu pour que cette Aston se sente aussi à l'aise sur circuit qu'en utilisation routière.
Deux solutions de toit pour tous les usages
La principale évolution concerne évidemment le toit, ou plutôt son absence. Aston Martin propose deux configurations distinctes :
- Un toit textile amovible de série, limitant la vitesse à 200 km/h lorsqu'il est installé
- Un toit rigide en carbone optionnel permettant d'atteindre les 349 km/h maximums
Lorsque les occupants décident de profiter pleinement du grand air en retirant complètement le toit, un déflecteur amovible prend place pour canaliser les flux d'air et préserver un minimum de confort acoustique dans l'habitacle. Ce déflecteur se replie et se range dans des compartiments spécialement aménagés une fois le toit remis en place.
Des ajustements aérodynamiques spécifiques
Les ingénieurs d'Aston Martin ont dû adapter les systèmes aérodynamiques et de stabilité pour gérer les différentes configurations : toit fermé, toit ouvert, et toutes les variations de vitesse. Ces réglages garantissent un comportement optimal quelle que soit la situation de conduite.
Une structure carbone préservée
Premier cabriolet mid-engine de série de l'histoire d'Aston Martin, la Valhalla Spider conserve la structure monocoque en carbone du coupé. Cette architecture légère et ultra-rigide permet de maintenir un poids contenu tout en offrant la rigidité structurelle indispensable à de telles performances.
Les emblématiques portes papillon en carbone sont également au rendez-vous, avec quelques modifications mineures pour faciliter l'accès à bord. À l'intérieur, de nouveaux sièges carbone « Touring » équipent la voiture de série, tandis que les baquets plus radicaux du coupé restent disponibles sans surcoût.
Le mot du patron
Adrian Hallmark, PDG d'Aston Martin, souligne que la Spider amplifie les qualités du coupé en ajoutant la dimension émotionnelle de la conduite à l'air libre. Selon ses mots : « Vitesse élevée ou réduite. Pluie ou beau temps. Toit ouvert ou fermé. Route ou circuit. La Valhalla Spider coche toutes les cases. »
Disponibilité et positionnement
Les premières Valhalla Spider seront livrées au cours du troisième trimestre 2027. Si Aston Martin reste discret sur les tarifs, cette décapotable devrait se positionner aux côtés du coupé dans la stratégie haute performance de la marque britannique. Une proposition unique pour les amateurs fortunés qui refusent de choisir entre performances ultimes et plaisir du plein air.
Avec cette Valhalla Spider, Aston Martin franchit un nouveau cap technologique tout en restant fidèle à son ADN d'élégance sportive. Un cabriolet hybride de plus de 1 000 chevaux capable de frôler les 350 km/h : voilà qui promet des sensations inoubliables pour une poignée de privilégiés en 2027.
Questions fréquentes
Quelle est la puissance du système hybride de la Valhalla Spider ?
La Valhalla Spider combine un V8 biturbo de 4,0 litres avec trois moteurs électriques pour une puissance totale de 1 064 chevaux et 1 099 Nm de couple. La transmission intégrale permet d'exploiter pleinement cette cavalerie impressionnante.
Peut-on vraiment rouler à 349 km/h toit ouvert ?
Oui, mais avec le toit rigide en carbone installé. Avec le toit textile en place, la vitesse est limitée à 200 km/h pour des raisons de sécurité. Toit complètement retiré, un déflecteur d'air amovible protège l'habitacle des turbulences.
En quoi la Valhalla Spider est-elle une première pour Aston Martin ?
C'est la toute première supercar à moteur central en position arrière de série proposée en version découvrable par le constructeur britannique. Elle conserve la structure carbone du coupé tout en offrant le plaisir du grand air.
Quand pourra-t-on acheter la Valhalla Spider en France ?
Les livraisons sont programmées pour le troisième trimestre 2027. Aston Martin n'a pas encore communiqué sur les tarifs, mais ils devraient s'aligner sur ceux du coupé dans la gamme haute performance de la marque.
Quelles sont les options de toit disponibles ?
Deux configurations sont proposées : un toit textile amovible de série et un toit rigide en carbone en option. Les deux peuvent être retirés complètement, et un système de rangement intégré accueille le déflecteur d'air lorsque le toit est en place.