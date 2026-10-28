Aston Martin Valhalla Spider : 1 064 chevaux et 349 km/h toit ouvert

Par Martin Rochard / 28 octobre 2026 à 06:49 · 3 min de lecture

L'Aston Martin Valhalla Spider dévoile 1 064 chevaux hybrides et atteint 349 km/h même décapotée, une première pour un supercar mid-engine britannique.

Aston Martin vient de dévoiler la version Spider de sa supercar hybride Valhalla, présentée ce week-end au Concours at Wynn de Las Vegas. Cette décapotable ultra-performante reprend la recette explosive du coupé tout en offrant les sensations uniques de la conduite à ciel ouvert.

Une mécanique hybride survitaminée

Sous le capot arrière, la Valhalla Spider hérite de la même architecture hybride que son homologue fermée. Le V8 biturbo de 4,0 litres travaille de concert avec trois moteurs électriques pour délivrer une puissance combinée de 1 064 chevaux et un couple phénoménal de 1 099 Nm. Cette énergie est transmise aux quatre roues motrices pour des performances ahurissantes.

Le constructeur britannique annonce une vitesse de pointe de 349 km/h, identique à celle du coupé. Une prouesse technique rendue possible grâce à une aérodynamique active sophistiquée qui maintient la voiture plaquée au sol, même à très haute vitesse. L'ensemble du package dynamique a été conçu pour que cette Aston se sente aussi à l'aise sur circuit qu'en utilisation routière.

Deux solutions de toit pour tous les usages

La principale évolution concerne évidemment le toit, ou plutôt son absence. Aston Martin propose deux configurations distinctes :

Un toit textile amovible de série, limitant la vitesse à 200 km/h lorsqu'il est installé

Un toit rigide en carbone optionnel permettant d'atteindre les 349 km/h maximums

Lorsque les occupants décident de profiter pleinement du grand air en retirant complètement le toit, un déflecteur amovible prend place pour canaliser les flux d'air et préserver un minimum de confort acoustique dans l'habitacle. Ce déflecteur se replie et se range dans des compartiments spécialement aménagés une fois le toit remis en place.

Des ajustements aérodynamiques spécifiques

Les ingénieurs d'Aston Martin ont dû adapter les systèmes aérodynamiques et de stabilité pour gérer les différentes configurations : toit fermé, toit ouvert, et toutes les variations de vitesse. Ces réglages garantissent un comportement optimal quelle que soit la situation de conduite.

Une structure carbone préservée

Premier cabriolet mid-engine de série de l'histoire d'Aston Martin, la Valhalla Spider conserve la structure monocoque en carbone du coupé. Cette architecture légère et ultra-rigide permet de maintenir un poids contenu tout en offrant la rigidité structurelle indispensable à de telles performances.

Les emblématiques portes papillon en carbone sont également au rendez-vous, avec quelques modifications mineures pour faciliter l'accès à bord. À l'intérieur, de nouveaux sièges carbone « Touring » équipent la voiture de série, tandis que les baquets plus radicaux du coupé restent disponibles sans surcoût.

Le mot du patron

Adrian Hallmark, PDG d'Aston Martin, souligne que la Spider amplifie les qualités du coupé en ajoutant la dimension émotionnelle de la conduite à l'air libre. Selon ses mots : « Vitesse élevée ou réduite. Pluie ou beau temps. Toit ouvert ou fermé. Route ou circuit. La Valhalla Spider coche toutes les cases. »

Disponibilité et positionnement

Les premières Valhalla Spider seront livrées au cours du troisième trimestre 2027. Si Aston Martin reste discret sur les tarifs, cette décapotable devrait se positionner aux côtés du coupé dans la stratégie haute performance de la marque britannique. Une proposition unique pour les amateurs fortunés qui refusent de choisir entre performances ultimes et plaisir du plein air.

Avec cette Valhalla Spider, Aston Martin franchit un nouveau cap technologique tout en restant fidèle à son ADN d'élégance sportive. Un cabriolet hybride de plus de 1 000 chevaux capable de frôler les 350 km/h : voilà qui promet des sensations inoubliables pour une poignée de privilégiés en 2027.