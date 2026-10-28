Aston Martin Valhalla Spider : le cabriolet à 1,5 million d'euros qui frôle les 350 km/h

L'Aston Martin Valhalla Spider devient le cabriolet le plus rapide de la marque avec une vitesse de pointe de 349 km/h, proposé à partir de 1,5 million d'euros.

Le nouveau porte-étendard découvrable d'Aston Martin

Aston Martin frappe fort avec la présentation de sa Valhalla Spider, qui s'impose d'ores et déjà comme le cabriolet le plus performant jamais conçu par la marque de Gaydon. Avec une vitesse de pointe annoncée de 349 km/h, cette supercar britannique repousse les limites du genre, que son toit soit en place ou retiré.

Le plus impressionnant ? Cette déclinaison découvrable surpasse même la légendaire Valkyrie Spider équipée d'un moteur V12, qui doit se contenter de 330 km/h lorsqu'elle roule cheveux au vent. Un exploit technique qui témoigne du travail colossal réalisé par les ingénieurs pour préserver les qualités dynamiques de la version coupé.

Un positionnement tarifaire ultra-premium

L'exclusivité se paie au prix fort. Avec un ticket d'entrée avoisinant 1,5 million d'euros, la Valhalla Spider affiche une surprime d'environ 40% par rapport au coupé. À titre de comparaison, son tarif équivaut à trois fois celui de la Ferrari 296 Testarossa Spider, l'une de ses rivales italiennes.

Malgré ce positionnement stratosphérique, le carnet de commandes se remplit à vue d'œil. Environ un an avant le lancement de la production, la majorité des exemplaires prévus ont déjà été réservés par une clientèle fortunée en quête d'exclusivité absolue.

Une stratégie commerciale calculée

Pour Aston Martin, la Valhalla Spider représente bien plus qu'un simple modèle de prestige. Malgré sa production limitée à environ 250 unités sur les 999 Valhalla prévues au total, ce cabriolet jouera un rôle déterminant dans l'amélioration du prix de vente moyen de la marque.

Cette orientation s'inscrit dans la stratégie affichée par le constructeur britannique : privilégier les versions haut de gamme de sa gamme existante pour accroître ses marges bénéficiaires dans les années à venir, plutôt que de multiplier les nouveaux modèles.

Des prouesses d'ingénierie au service de la performance

La transformation d'un coupé à moteur central en cabriolet représente toujours un défi technique considérable. Pour la Valhalla Spider, Aston Martin a dû redoubler d'ingéniosité afin de préserver la rigidité structurelle de la monocoque en carbone tout en conservant la silhouette élancée qui fait le caractère de ce modèle.

Un toit targa ingénieux

Plutôt que d'opter pour un système de toit escamotable électrique, lourd et complexe, les ingénieurs ont choisi une approche plus épurée : un panneau amovible de type targa. Proposé en tissu de série, il peut être remplacé par une version en fibre de carbone en option pour les puristes souhaitant réduire encore le poids.

Cette solution technique présente un double avantage : elle maintient l'intégrité structurelle du châssis et préserve les lignes tendues de la carrosserie, sans compromettre l'espace disponible ni alourdir inutilement l'ensemble.

Une gestion aérodynamique sophistiquée

La disparition du toit modifie considérablement l'écoulement de l'air autour et à l'intérieur du véhicule. Pour compenser ces perturbations, Aston Martin a développé un déflecteur de vent spécifique qui canalise les flux d'air vers le haut, au-dessus de l'habitacle, réduisant ainsi les turbulences ressenties par les occupants à haute vitesse.

Ce même déflecteur dirige également l'air vers la prise d'air arrière, qui a été rehaussée de 35 millimètres pour optimiser le refroidissement malgré les modifications du flux aérodynamique. Une attention aux détails qui fait toute la différence en conditions réelles d'utilisation.

Une technologie qui s'adapte en temps réel

L'électronique embarquée de la Valhalla Spider ne se contente pas de gérer la puissance du groupe motopropulseur V8. Elle ajuste automatiquement les réglages de l'aérodynamique active et du système ESP en fonction de la présence ou de l'absence du toit.

Selon Aston Martin, ces adaptations garantissent "un équilibre constant du véhicule, une stabilité optimale et une confiance totale pour le conducteur", quelle que soit la configuration choisie. Une promesse qui témoigne de l'ambition de la marque : offrir une expérience de conduite irréprochable en toutes circonstances.

Des rangements astucieux

Question pratique rarement négligeable sur ce type de véhicule : où ranger le toit et le déflecteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés ? Les ingénieurs ont intégré deux compartiments de 15 litres chacun dans les bas de caisse, permettant de loger ces éléments pliés sans sacrifier d'espace dans l'habitacle ni recourir à un bagage d'accompagnement.

Avec cette Valhalla Spider, Aston Martin confirme sa capacité à produire des supercars découvrables capables de rivaliser avec les meilleures références du segment, tout en préservant l'ADN sportif et exclusif qui fait la renommée de la marque britannique depuis des décennies.