Range Rover Sport Electric : le meilleur 4x4 électrique du marché ?

Par Sarah Wagner / 28 octobre 2026 à 06:49 · 2 min de lecture

Le Range Rover Sport Electric transforme le SUV de luxe en version électrique encore plus aboutie, alliant performances, confort et capacités tout-terrain inégalées.

Land Rover franchit une étape décisive avec le lancement du Range Rover Sport Electric, un SUV qui pourrait bien redéfinir les standards du segment des tout-terrains électriques haut de gamme.

L'excellence du Range Rover Sport portée par l'électrique

Au cours de la dernière décennie, le Range Rover Sport s'est imposé comme le porte-étendard de la marque britannique. Plus encore que son grand frère, le Range Rover classique, ce modèle incarne l'équilibre parfait entre luxe, style et polyvalence dynamique. Capable d'offrir un réel plaisir de conduite tout en se transformant en croiseur somptueux, il franchit également les obstacles les plus redoutables en tout-terrain.

Avec cette nouvelle déclinaison 100% électrique, Land Rover ne se contente pas d'électrifier son SUV : la marque en sublime les qualités intrinsèques.

Un design préservé, une expérience transformée

Le Range Rover Sport Electric partage sa carrosserie avec la version thermique, une stratégie également adoptée pour le Range Rover Electric qui arrive simultanément sur le marché. Si l'électrification du Range Rover classique semblait une évolution naturelle pour renforcer ses arguments luxe, les bénéfices pour le Sport apparaissaient moins évidents au premier abord.

Pourtant, le résultat dépasse toutes les attentes. La motorisation électrique ne représente pas une simple alternative au moteur thermique : elle révèle une version plus aboutie du véhicule.

Des performances qui transcendent le modèle

La conduite du Range Rover Sport Electric se révèle tout simplement fabuleuse. Le passage à l'électrique permet d'améliorer des aspects qui étaient déjà excellents : le comportement routier, la précision de direction et le confort de suspension progressent depuis une base déjà très élevée.

La motorisation électrique ne domine jamais l'expérience. Elle se met au service du plaisir de conduite et du confort, restant presque en retrait. Rares sont les véhicules électriques où le châssis procure autant de satisfaction, tandis que la propulsion semble presque secondaire.

Un paradoxe maîtrisé : détente et dynamisme

Ce qui impressionne particulièrement, c'est la capacité du Range Rover Sport Electric à concilier deux univers apparemment contradictoires. D'un côté, le véhicule offre un cocon de tranquillité absolue, où le conducteur se sent parfaitement détendu. De l'autre, il autorise une conduite spiritée et des progressions rapides sans le moindre compromis.

Cette dualité représente l'essence même du Range Rover Sport, mais portée à un niveau supérieur grâce à l'électrification. Le silence de fonctionnement, le couple instantané et l'absence de vibrations du moteur électrique renforcent cette impression de sérénité dynamique.

Un tout-terrain électrique sans concession

Malgré le poids supplémentaire inhérent aux batteries, le Range Rover Sport Electric conserve ses capacités légendaires en franchissement. Il franchit des obstacles et traverse des terrains qu'aucun véhicule conventionnel ne devrait pouvoir négocier, tout en offrant le raffinement d'une berline premium.

Land Rover prouve ainsi qu'électrification et capacités tout-terrain ne sont pas incompatibles. Au contraire, le contrôle précis du couple électrique peut même faciliter certaines manœuvres délicates en conditions difficiles.

Un nouveau référent sur le marché électrique premium

Avec ce Range Rover Sport Electric, Land Rover ne propose pas qu'un SUV électrique de plus. La marque britannique signe un véhicule qui pourrait bien devenir la référence du segment, combinant luxe, performances, polyvalence et capacités tout-terrain dans un ensemble parfaitement cohérent.

Pour les amateurs de conduite exigeants qui recherchent également un véhicule familial spacieux et confortable, capable d'affronter tous les terrains, ce Range Rover électrique représente une proposition unique sur le marché européen.