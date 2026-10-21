Range Rover électrique : la meilleure version jamais conçue du luxueux SUV britannique

Par Martin Rochard / 21 octobre 2026 à 21:26 · 3 min de lecture

Le Range Rover électrique surpasse ses homologues thermiques en offrant une conduite plus fluide, réactive et précise, aussi bien en ville qu'en tout-terrain.

Le Range Rover électrique vient bousculer les certitudes. Oubliez les débats sur la perte d'âme des modèles électriques : cette version zéro émission s'impose comme la déclinaison la plus aboutie du prestigieux SUV britannique, surpassant même les mythiques motorisations V8 thermiques.

Une fluidité de conduite incomparable en usage urbain

L'avantage le plus frappant du Range Rover électrique se manifeste dès les premiers mètres parcourus. Les hésitations à basse vitesse qui caractérisaient les versions à combustion ont totalement disparu. Le démarrage s'avère désormais parfaitement progressif, sans à-coups, offrant une expérience de conduite immédiatement plus sereine.

Cette amélioration va de pair avec un meilleur ressenti au niveau de la pédale de frein. Le système de freinage, mieux calibré, permet de gérer les phases d'arrêts et de redémarrages avec une aisance déconcertante. La conduite en circulation dense devient ainsi bien moins fatigante pour le conducteur.

Le mode une pédale facultatif

Contrairement à de nombreux véhicules électriques, le Range Rover électrique excelle sans recourir au mode de conduite à une pédale. En activant ce mode par une seconde pression sur le sélecteur, le conducteur perd en réalité la régularité naturelle du véhicule. La pédale de frein, grâce à sa graduation améliorée, permet un meilleur contrôle et une décélération plus progressive.

Des performances dynamiques supérieures

Au-delà de la ville, le Range Rover électrique continue d'impressionner. La réactivité aux sollicitations du conducteur se révèle supérieure sur l'ensemble de la plage de vitesses. La puissance disponible reste constante, sans la sensation d'essoufflement que peuvent connaître certaines motorisations thermiques à l'approche des limitations légales.

Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt les défauts des Range Rover à moteur thermique, qui restent d'excellents véhicules. Simplement, la motorisation électrique permet d'atteindre un niveau de précision et de réactivité supérieur, alignant parfaitement le comportement du groupe motopropulseur aux intentions du conducteur. Cette version électrique se distingue par un caractère affirmé, ce qui reste rare dans le segment des SUV zéro émission.

Un mode sonore artificiel dispensable

Le mode Dynamic active une sonorisation artificielle de conduite, inspirée des systèmes développés par certains constructeurs allemands. Cette fonction, quelque peu étrange, gagne à rester désactivée pour profiter pleinement du silence de fonctionnement naturel d'un véhicule électrique.

Une aptitude au franchissement préservée

Jaguar Land Rover n'hésite jamais à soumettre ses véhicules aux conditions les plus extrêmes lors des essais presse. Cette tradition s'est confirmée avec le Range Rover électrique, testé sur un parcours tout-terrain particulièrement exigeant, comprenant des pentes abruptes et glissantes, ainsi qu'un passage en eau profonde démontrant la capacité de gué de 90 centimètres.

Comme toujours avec la marque britannique, ces obstacles impressionnants sont franchis avec une facilité déconcertante. Les ingénieurs ont évalué la difficulté du parcours emprunté à environ sept ou huit sur une échelle de dix, confirmant le sérieux du test.

Le système Terrain Response 2 optimisé

Le Range Rover électrique embarque le même système Terrain Response 2 que les autres modèles de la gamme, avec une innovation notable : la sélection du mode court n'est plus nécessaire pour l'escalade de rochers. La motorisation électrique offre théoriquement un contrôle du couple plus précis, améliorant les capacités en franchissement.

Néanmoins, depuis le poste de conduite, l'impression générale ne diffère pas fondamentalement de celle d'un Land Rover Defender classique. Selon l'équipe technique, la principale différence de performance tout-terrain entre un Defender 110 et ce Range Rover électrique réside dans la résistance aux chocs : après un certain temps d'utilisation intensive hors route, la carrosserie du Range Rover commence à souffrir, tandis que le Defender, de par sa conception, encaisse mieux ces contraintes.

Un nouvel étalon pour le segment du luxe électrique

Le Range Rover électrique s'impose comme une référence dans le monde des SUV de luxe électriques. Sa capacité à conjuguer raffinement routier, performances dynamiques et aptitudes tout-terrain en fait un véhicule sans véritable compromis. Pour les amateurs de la marque britannique hésitant encore à franchir le pas de l'électrification, ce modèle devrait définitivement lever les dernières réticences.