Par Sarah Wagner / 16 novembre 2026 à 22:24 · 3 min de lecture

Jaguar Land Rover officialise la production de son Defender Sport électrique pour fin 2027, un modèle compact de 4,5 mètres qui viendra compléter la gamme.

Un petit Defender électrique pour 2027

Jaguar Land Rover vient de lever le voile sur le calendrier de son projet le plus attendu : le Defender Sport électrique. Lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre, le PDG PB Balaji a confirmé que la production démarrera d'ici fin 2027 dans l'usine britannique de Halewood.

Ce nouveau modèle représente bien plus qu'une simple déclinaison électrique de la gamme actuelle. Il s'agit d'un véhicule entièrement nouveau qui viendra combler l'espace laissé vacant sous le Defender 90, le plus compact des modèles actuellement proposés.

Une architecture 100% électrique adaptée au tout-terrain

Le Defender Sport reposera sur la plateforme EMA (Electrified Modular Architecture), également utilisée pour le futur Range Rover GT. Cette base technique a été spécifiquement développée pour les véhicules électriques, même si JLR l'a modifiée en 2023 pour qu'elle puisse également accueillir des groupes motopropulseurs hybrides.

Avec une longueur annoncée d'un peu plus de 4,5 mètres, ce nouveau venu conservera l'une des signatures de la marque : les quatre roues motrices. La configuration devrait s'appuyer sur un système bi-moteur, avec un moteur électrique sur chaque essieu pour assurer la motricité sans recourir à un différentiel central mécanique traditionnel.

Le défi technique de l'intégration de la batterie

Mark Cameron, directeur général des marques Defender et Discovery, a souligné que le développement du véhicule est "bien avancé". Toutefois, le nom définitif n'est pas encore officialisé : si "Defender Sport" semble privilégié, la dénomination "Defender 80" circule également, ce qui s'intégrerait logiquement dans la nomenclature actuelle (90, 110 et 130).

L'un des principaux défis techniques concerne l'intégration de la batterie sous le plancher d'un véhicule à châssis séparé conçu pour le tout-terrain. Cette configuration peut limiter le débattement des roues et l'articulation des suspensions comparé à la géométrie actuelle du Defender. Cameron a clairement indiqué que son équipe doit résoudre ce compromis avant d'apposer le badge Defender sur le véhicule.

Des essais rigoureux pour préserver l'ADN Defender

Land Rover ne fait aucune concession sur les capacités attendues d'un Defender. Le constructeur soumet actuellement le Sport électrique au même programme de tests rigoureux que les versions diesel et essence : deux cycles d'essais hivernaux et deux cycles en conditions de chaleur extrême.

"Nous devons nous assurer que tout ce que nous faisons en tant que Defender possède l'ADN de la marque : une capacité légendaire à tout affronter et à durer dans le temps", a expliqué Cameron. Son objectif est que le Defender Sport soit "leader de sa catégorie dans les attributs qui font un Defender".

Une stratégie multi-énergies pour la gamme Defender

Malgré ce virage électrique, JLR n'abandonne pas les motorisations thermiques pour le reste de la gamme. Le renouvellement complet du Defender de taille normale a d'ailleurs été repoussé au début des années 2030, permettant à l'équipe d'ingénierie de se concentrer sur ce nouveau modèle compact.

Cameron a souligné que les États-Unis restent le premier marché pour le Defender, tandis que le diesel domine encore largement au Royaume-Uni. Face à une demande client qui peine à suivre les calendriers réglementaires initialement prévus, JLR maintient sa stratégie : "Offrir le maximum de choix aussi longtemps que possible". La marque continuera donc de proposer essence et diesel "avec hybridation et autres formes de technologies intermédiaires", compte tenu du poids et de la géométrie particulière de ces véhicules.

Une course contre Mercedes et son petit Classe G

Land Rover n'est pas seul sur ce créneau prometteur du 4x4 compact électrique haut de gamme. Mercedes-Benz développe également une version plus petite de sa Classe G. Le PDG Ola Källenius a évoqué une arrivée possible avant octobre 2028, ce qui donnerait à JLR environ un an d'avance si le calendrier 2027 est respecté.

Cette course à la commercialisation illustre l'enjeu stratégique que représente ce segment pour les constructeurs premium. Le Defender Sport électrique devra convaincre une clientèle exigeante, attachée aux capacités tout-terrain légendaires de la marque, tout en répondant aux nouvelles attentes en matière d'électrification et de technologies embarquées.