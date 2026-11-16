Par Laurence Jardin / 16 novembre 2026 à 22:24 · 3 min de lecture

Maserati défend sa philosophie du design épuré avec la MCPura, privilégiant les proportions harmonieuses et l'élégance intemporelle aux lignes agressives.

Dans un monde automobile où les designers multiplient les lignes agressives et les ailettes démesurées, Maserati prend le contrepied. Le constructeur italien au Trident affirme qu'une voiture de sport n'a pas besoin d'un style extrême pour marquer les esprits. La preuve par l'exemple avec la MCPura, récemment présentée lors du salon Autostyle 2026.

L'art des proportions avant tout

Alessandro Conte, responsable du design chez Maserati, a détaillé la philosophie qui guide le développement de la famille MC. Selon lui, l'identité d'une Maserati repose d'abord sur des proportions parfaitement maîtrisées, bien avant les détails stylistiques individuels.

La MCPura hérite directement de l'ADN de la MC20, avec ses surfaces épurées et sa silhouette dictée par l'architecture à moteur central arrière. L'équilibre entre l'avant, l'habitacle et l'arrière constitue le fondement même du design. Le logo Trident surdimensionné, la calandre ovale emblématique et les lignes sculptées de la carrosserie signent immédiatement l'appartenance à la marque.

L'approche de Maserati vise à intégrer harmonieusement les éléments techniques - prises d'air, composants aérodynamiques - dans le design global, sans que la carrosserie ne ressemble à un assemblage de pièces fonctionnelles. L'élégance et la performance doivent coexister naturellement.

De l'ingénierie à l'expérience de conduite

Le processus de développement chez Maserati ne sépare jamais technique et esthétique. La monocoque en fibre de carbone et le moteur V6 Nettuno ne définissent pas seulement les performances : ils façonnent également les proportions et le design général du véhicule.

La MCPura Cielo, version découvrable, illustre parfaitement cette approche. Malgré les modifications structurelles nécessaires pour accueillir le toit ouvrant, elle conserve les mêmes éléments techniques et stylistiques fondamentaux que le coupé. Chaque étape, des premiers croquis à la modélisation numérique, puis au prototypage et à la production finale, maintient cette cohérence.

Un habitacle pensé pour le pilote

À l'intérieur, chaque choix de matériau reflète le caractère sportif tout en privilégiant le confort. L'Alcantara, par exemple, offre une respirabilité appréciable lors de conduite dynamique. L'agencement des commandes et les finitions cherchent constamment l'équilibre entre fonctionnalité, épure visuelle et raffinement luxueux.

Fuoriserie : quand le design devient personnalisation

Lancé en 2020, le programme Fuoriserie représente l'aboutissement de la philosophie de design de Maserati. Il offre aux clients une liberté considérable pour personnaliser leur véhicule selon trois axes distincts.

Les collections Corse, Futura et Unica proposent chacune une direction stylistique différente, complétées par des configurations spéciales et des créations entièrement sur mesure. Lors du salon Autostyle, plusieurs exemples impressionnants étaient exposés, notamment différentes interprétations de la MC20 Cielo et de la MCPura Cielo.

Le programme Fuoriserie Bespoke va encore plus loin, avec des créations expérimentales comme la MCPura Cielo "Less is More...?" ou des modèles commémoratifs tels que la Tributo 1926. Grâce aux variations de couleurs, matériaux et détails de design, Maserati peut conférer une personnalité radicalement différente à chaque véhicule, sans toucher à l'architecture sous-jacente.

Une identité préservée à travers les modèles

Le salon Autostyle accueillait également la GranTurismo Trofeo millésime 2027, récemment dotée d'une face avant redessinée. Bien que présentant des proportions et une architecture très différentes de la MCPura Cielo, elle partage la même philosophie de design : allier élégance, performance et style immédiatement reconnaissable.

Cette approche permet à Maserati de maintenir une cohérence visuelle forte à travers toute sa gamme, tout en offrant des véhicules aux caractères bien distincts.

L'avenir selon le Trident

Maserati peut s'appuyer sur une histoire extraordinaire, une identité solidement établie et une communauté fidèle de passionnés qui continue de soutenir la marque. Le constructeur fait néanmoins face à des choix stratégiques cruciaux pour son avenir.

Cette direction future dépendra de nombreux facteurs : stratégie industrielle, nouvelles technologies, électrification. Mais le design restera un élément fondamental de l'équation. Car pour Maserati, il ne s'agit pas seulement de produire des voitures performantes, mais de concevoir des automobiles qu'on reconnaît instantanément comme des Maserati au premier coup d'œil.

Dans une industrie automobile qui tend vers l'uniformisation, cette quête d'identité visuelle forte sans recourir aux excès stylistiques constitue un pari audacieux. Un pari que la marque italienne entend gagner en restant fidèle à ses valeurs : proportions équilibrées, élégance intemporelle et artisanat d'exception.