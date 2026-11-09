Maserati s'apprête à ressusciter deux légendes en décembre avec deux concepts révolutionnaires

Par Martin Rochard / 9 novembre 2026 à 07:03 · 3 min de lecture

Maserati dévoilera le 10 décembre deux concepts préfigurant les futures Levante et Quattroporte, cette dernière pouvant abandonner sa forme de berline traditionnelle.

Le Trident italien s'apprête à frapper un grand coup. Maserati devrait lever le voile sur deux concepts majeurs début décembre, annonçant une nouvelle ère pour la marque de Modena. Ces prototypes préfigureraient le retour de deux noms emblématiques du catalogue : la Levante et la Quattroporte.

Un double dévoilement stratégique à Modena

Selon plusieurs sources concordantes, le constructeur italien organisera une présentation exceptionnelle le 10 décembre dans son fief de Modena. L'objectif affiché : établir une nouvelle direction stylistique pour l'ensemble de la gamme Maserati. Ces révélations s'inscrivent dans la lignée des déclarations récentes de Santo Ficili, PDG de la marque, et des dirigeants de Stellantis concernant l'avenir du positionnement de Maserati sur le marché du luxe automobile.

La Levante de retour pour conquérir le segment E

Le premier concept devrait marquer le grand retour de la Levante dans l'arène des SUV de luxe. Pour rappel, ce modèle a connu une carrière en demi-teinte depuis son lancement en 2016. Confrontée à une concurrence féroce des marques allemandes premium, la Levante n'a jamais atteint les volumes de ventes espérés, conduisant à l'arrêt de sa production en 2024.

Santo Ficili a d'ores et déjà confirmé l'intention de Maserati de réinvestir le segment E des SUV. Mais attention : le nouveau modèle pourrait n'avoir que peu de points communs avec son prédécesseur. Le concept de décembre devrait justement introduire les nouvelles orientations esthétiques qui caractériseront les futurs grands modèles de la marque.

Face aux mastodontes allemands

Sur le marché européen et français, la future Levante devra s'imposer face à des références solidement établies. Le Porsche Cayenne règne en maître dans ce segment, tandis que le BMW X5 et le Mercedes-Benz GLE trustent les meilleures ventes. Maserati devra proposer une proposition de valeur convaincante pour reconquérir une clientèle exigeante.

Une Quattroporte révolutionnaire en gestation

C'est sans doute le projet le plus audacieux du duo. Plutôt que de reproduire le schéma traditionnel de la berline quatre portes qui a fait la réputation de la Quattroporte depuis des décennies, Maserati envisagerait une rupture radicale. La production de l'ancienne génération s'est achevée en 2023, laissant un vide dans la gamme.

Les propos de Santo Ficili sont sans équivoque : selon lui, la future Quattroporte "n'est pas une berline". Le dirigeant évoque plutôt une silhouette située quelque part entre le shooting brake et le crossover. Il décrit son projet comme "un véhicule très bas et imposant", suggérant une approche inédite qui pourrait bousculer les codes du luxe automobile.

Une stratégie risquée mais potentiellement payante

Cette réinvention de la Quattroporte représente un pari audacieux pour Maserati. En s'éloignant du format berline traditionnel, la marque italienne cherche visiblement à se différencier dans un segment en perte de vitesse au profit des SUV. Cette approche hybride pourrait séduire une clientèle en quête d'exclusivité et de raffinement, tout en offrant la praticité attendue par les acheteurs modernes.

Un tournant décisif pour la marque au Trident

Ces deux concepts marquent un moment charnière pour Maserati, qui cherche à redéfinir son identité dans un marché automobile en pleine mutation. La marque doit trouver sa place entre heritage et modernité, luxe traditionnel et innovation audacieuse.

Les présentations de décembre permettront d'évaluer si la direction choisie par Santo Ficili correspond aux attentes d'une clientèle premium de plus en plus difficile à conquérir. Une chose est certaine : Maserati ne mise pas sur la prudence mais sur l'audace pour reconquérir le cœur des amateurs de voitures de luxe italiennes.

Rendez-vous le 10 décembre pour découvrir si ces concepts tiendront leurs promesses et s'ils traceront effectivement la voie vers une renaissance du Trident sur les routes européennes.