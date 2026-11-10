Un SUV mystérieux surpris en phase de tests dans le désert américain

Par Sarah Wagner / 10 novembre 2026 à 11:18 · 3 min de lecture

Un SUV prototype non identifié a été photographié lors de tests extrêmes à Moab, suscitant de nombreuses spéculations sur son origine et son identité.

Le monde automobile raffole des photos espions, et celle-ci a de quoi alimenter les spéculations pendant des semaines. Un prototype de SUV particulièrement énigmatique a été photographié en pleine séance d'essais sur les pistes rocailleuses de Moab, aux États-Unis, laissant les observateurs perplexes quant à son identité réelle.

Un design atypique qui intrigue les spécialistes

Les clichés révèlent un véhicule au look inhabituel, ramassé sur lui-même, que personne ne parvient à identifier avec certitude. Sous son camouflage et ses éléments de carrosserie additionnels destinés à brouiller les pistes, le SUV présente une silhouette trapue qui évoque vaguement l'ancien Isuzu VehiCross pour certains commentateurs.

Le capot semble équipé de panneaux destinés à en masquer la forme réelle. À l'arrière, malgré les tentatives de dissimulation, on distingue ce qui pourrait être un becquet de toit et divers appendices aérodynamiques. Les proportions arrondies de la partie postérieure ajoutent au mystère de cet engin.

Les jantes, un indice déterminant ?

L'élément le plus révélateur pourrait bien être les roues. Ces jantes présentent un design très particulier qui rappelle fortement celles proposées par Ford sur le pack Bronco Sinister Bronze, avec quelques modifications stylistiques. Elles ressemblent également aux roues du Bronco Everglades, mais avec une lèvre extérieure plus épaisse.

Cette piste Ford semble d'ailleurs la plus crédible pour plusieurs observateurs avertis. L'un d'eux note des détails intrigants : l'angle d'inclinaison du pare-brise, la forme de la vitre passager et la présence de six écrous de roue pourraient indiquer qu'il s'agit du Ford Everest, un SUV actuellement commercialisé en Asie-Pacifique mais absent du marché nord-américain.

Une alternative Jeep ?

D'autres voix s'élèvent pour évoquer Jeep, les jantes présentant aussi des similitudes avec celles de la Wrangler Willys '41 Edition, bien qu'avec un rayon et une ouverture de moins. La qualité des photos et l'angle de prise de vue compliquent toutefois l'identification précise.

Des proportions hors normes pour un tout-terrain moderne

Ce qui frappe immédiatement, c'est l'apparence générale du véhicule. Les porte-à-faux avant et arrière sont extraordinairement courts, et la garde au sol semble particulièrement généreuse – deux caractéristiques typiques d'un franchisseur capable. Les passages de roues ne s'alignent pas parfaitement avec les roues, donnant un aspect quelque peu déséquilibré à l'ensemble.

Il pourrait s'agir d'une mule de développement assemblant des panneaux de carrosserie provenant de différents modèles, une pratique courante en phase de développement précoce.

Un futur SUV électrique ?

Autre observation intéressante : plusieurs indices suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un véhicule électrique. Aucune sortie d'échappement n'est visible, et le soubassement apparaît remarquablement plat, comme si une batterie y était intégrée. Cette configuration rappelle l'architecture des SUV électriques modernes.

La silhouette globale se distingue également des SUV tout-terrain thermiques actuels, avec un pare-brise plus incliné et des éléments de face avant arrondis, conférant une allure plus aérodynamique au véhicule. La porte arrière semble étonnamment étroite pour un véhicule moderne, ce qui ajoute encore au mystère.

Verdict : patience et spéculations

Sans photographies supplémentaires ou confirmation officielle, impossible de lever définitivement le voile sur l'identité de ce prototype. L'hypothèse du Ford Everest destiné au marché américain semble tenir la corde, mais d'autres surprises restent possibles. Une chose est sûre : ce véhicule ne ressemble à rien de ce qui existe actuellement sur le marché, ce qui augure d'un futur modèle potentiellement innovant dans le segment des SUV tout-terrain.

Les prochains mois devraient nous en apprendre davantage sur ce mystérieux prototype qui, pour l'instant, alimente toutes les conversations dans les cercles d'amateurs automobiles.