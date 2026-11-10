Restauration épique d'une supercar des années 80 abandonnée depuis des décennies

Un passionné britannique restaure une Nova kit car des années 80 abandonnée, avec un moteur Alfa Romeo turbo et des mois de travail sur la carrosserie.

Une relique automobile sauvée de l'oubli

Certains projets de restauration automobile défient l'entendement. C'est précisément le cas de cette Nova, une voiture en kit britannique des années 80 qui a passé plusieurs décennies à pourrir dans la végétation avant d'être rachetée il y a un an par l'équipe de Hudson Auto Films. Depuis, cette supercar artisanale fait l'objet d'une reconstruction méthodique qui révèle l'ampleur colossale du défi.

La Nova n'est pas une automobile ordinaire. Née au Royaume-Uni au début des années 70, cette création audacieuse reposait sur un châssis de Volkswagen Coccinelle et arborait une carrosserie en fibre de verre aux lignes futuristes. Sa particularité la plus spectaculaire ? Une verrière monobloc qui basculait vers l'avant, éliminant totalement le besoin de portes conventionnelles.

Un concept devenu culte à travers le monde

Le succès de ce design radical a dépassé les frontières britanniques. Des versions sous licence ont été commercialisées dans différents pays sous diverses appellations. Aux États-Unis notamment, elle a été rebaptisée Sterling, puis Sterling Sebring, avec une adaptation de la carrosserie pour répondre aux exigences du marché américain et aux réglementations locales, tout en conservant la signature visuelle de son habitacle futuriste.

La fibre de verre : un matériau résistant mais exigeant

Si la fibre de verre présente l'avantage considérable de ne jamais rouiller, elle n'est pas pour autant immortelle. Après des décennies d'abandon, la coque de cette Nova s'est révélée criblée de fissures, de déformations et de réparations anciennes qui avaient progressivement aplati les lignes autrefois acérées de la voiture.

L'équipe a entrepris un travail titanesque de restauration, utilisant du mastic de comblement pour fibre de verre sur tous les panneaux endommagés. Avec une cale à poncer de grande longueur, les restaurateurs ont identifié méthodiquement les zones hautes et basses de chaque surface, dans un processus aussi répétitif que minutieux.

Dix semaines de labeur invisible

La dernière vidéo publiée par Hudson Auto Films dévoile enfin ce que représentent concrètement ces 10 semaines de travail acharné sur la carrosserie. Un labeur essentiellement composé de ponçage répétitif, dont la majeure partie reste malheureusement invisible à l'écran. Le genre de tâche ingrate qui forge pourtant les fondations d'une restauration réussie.

L'aventure n'a pas été sans embûches. Une première tentative de réparation à l'avant s'est soldée par un échec complet : le mastic refusait de durcir, probablement à cause d'un durcisseur périmé. Résultat : plusieurs heures perdues à gratter le mélange encore mou avant de tout recommencer, s'ajoutant aux semaines déjà consacrées au remplissage et au ponçage des mêmes panneaux.

Le casse-tête de la verrière incompatible

La verrière s'est révélée être la partie la plus problématique de l'ensemble. Une Nova donneuse offrait une pièce en meilleur état visuel, mais lors de l'essai à blanc, la désillusion fut totale : le panneau présentait un décalage de 2,5 centimètres de chaque côté, avec un espace à l'arrière suffisamment large pour y glisser une main.

Tenter d'aligner la verrière donneuse d'un côté ne faisait que dérégler l'autre. Face à cette incompatibilité, l'équipe a pris la décision pragmatique de réinstaller la verrière d'origine, malgré son état plus dégradé. Ses dimensions correctes l'emportaient largement sur sa condition esthétique moins flatteuse.

Quelques victoires au milieu des difficultés

Heureusement, tous les éléments de la voiture donneuse ne se sont pas révélés aussi problématiques. Le pare-chocs arrière, bien que tordu et criblé de trous, a pu être redressé grâce à la flexibilité de sa fine fibre de verre. Une fois boulonné, il s'est aligné avec la carrosserie bien plus harmonieusement que la fameuse verrière.

Avec la plupart des panneaux désormais testés en position, l'équipe s'est attelée à combler les anciens trous laissés par la trappe à carburant et le réservoir de liquide de refroidissement. Les arêtes usées ont également été reconstruites pour retrouver des lignes plus nettes et franches, redonnant progressivement à la Nova son caractère visuel d'origine.

Encore 25 heures avant l'apprêt final

Selon les estimations de Hudson, la carrosserie nécessite encore environ 25 heures de travail avant d'être prête à recevoir l'apprêt définitif. Un chiffre qui peut sembler modeste après les 10 semaines déjà écoulées, mais qui représente néanmoins plusieurs jours de labeur minutieux supplémentaires.

Les raisons d'une longue absence

Le restaurateur a également expliqué pourquoi ce projet avait disparu des écrans pendant plusieurs semaines. "Je pense que j'ai simplement fait un burn-out", a-t-il confié, évoquant les retards de livraison des pièces pour le moteur et une décision délibérée de reporter le câblage électrique tant que la poussière de ponçage représentait un risque de contamination.

Pour éviter que le projet ne s'enlise complètement dans les interminables travaux de carrosserie, Hudson a annoncé son intention de faire progresser simultanément d'autres aspects de la construction. Une approche multipiste qui devrait maintenir la dynamique du projet.

Un moteur Alfa Romeo turbo pour la renaissance

L'une des modifications les plus spectaculaires de cette restauration concerne la motorisation. Exit le moteur de Coccinelle d'origine : place à un moteur de course Alfa Romeo turbocompressé. Un choix radical qui transformera totalement le caractère de cette voiture kit britannique, lui offrant des performances dignes de son apparence futuriste.

Objectif été 2027

Hudson s'est fixé un objectif ambitieux mais réaliste : rendre la Nova roulante d'ici l'été 2027. Un délai qui peut sembler long, mais qui reflète la réalité des restaurations complètes de véhicules rares et complexes, particulièrement lorsqu'il s'agit de carrosseries en fibre de verre nécessitant un travail artisanal de haute précision.

Cette restauration illustre parfaitement les défis uniques que posent les kit cars des années 70 et 80. Loin des restaurations de voitures de série où les pièces de rechange abondent, chaque problème nécessite une solution sur mesure, chaque panneau exige une attention individuelle. Un véritable travail d'orfèvre automobile qui passionne une communauté grandissante d'amateurs sur les plateformes vidéo.