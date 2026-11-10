Audi A8 : la fin de production annoncée, un successeur prévu avant 2030

L'Audi A8 a quitté les chaînes de production en octobre, mais la marque aux anneaux promet un successeur avant 2030 pour concurrencer la Classe S et la Série 7.

C'est une page qui se tourne pour les amateurs de grandes berlines allemandes. L'Audi A8, vaisseau amiral de la marque aux anneaux, a définitivement quitté les chaînes de production de l'usine de Neckarsulm en Allemagne mi-octobre. Après 32 années de fabrication sur ce site historique, cette icône du luxe automobile tire sa révérence, du moins temporairement.

Une histoire qui débute en 1994

L'aventure de l'A8 à Neckarsulm commence en 1994 avec la première génération baptisée D2. Cette berline révolutionne alors le segment en introduisant une construction intensive en aluminium grâce à la technologie Space Frame d'Audi. Cette innovation technique permet à la marque d'Ingolstadt de rivaliser avec les références établies que sont la Mercedes Classe S et la BMW Série 7.

Au fil des décennies, l'A8 a traversé quatre générations successives. La version actuelle, la D5, est arrivée en 2017 et a bénéficié d'un restylage à mi-carrière en 2021. Désormais, après avoir atteint la fin de son cycle naturel, la production s'est arrêtée. En Allemagne, Audi avait d'ailleurs cessé d'accepter les commandes individuelles dès février dernier.

Un adieu qui n'est pas définitif

Contrairement à ce que pourrait laisser penser cet arrêt de production, Audi n'abandonne pas le segment des berlines de luxe. Marcel Bestle, porte-parole de la ligne de modèles, a confirmé qu'un successeur verra le jour avant 2030. La marque communiquera les détails en temps voulu, mais cette annonce rassure sur les intentions d'Audi de maintenir une présence sur ce marché prestigieux.

Cette décision intervient dans un contexte difficile pour les grandes berlines. Si la Mercedes Classe S et la BMW Série 7 continuent de bien se vendre, l'A8 a connu des difficultés commerciales. La Lexus LS, autre concurrente directe, est également sur le point de disparaître du catalogue.

Le Q9 prend les commandes

En attendant le retour hypothétique de l'A8, c'est le nouveau SUV Q9 qui devient le modèle le plus prestigieux de la gamme Audi. Ce grand SUV à trois rangées de sièges, assemblé à Bratislava en Slovaquie, vient combler un manque dans la gamme. Il se positionne au-dessus du Q7 et vise les clients qui recherchent davantage d'espace et de présence routière qu'une berline traditionnelle.

Cette stratégie répond à l'évolution du marché, où les SUV gagnent constamment des parts face aux berlines. Le Q9 permet à Audi de concurrencer enfin les Mercedes GLS et BMW X7, laissant moins d'opportunités commerciales échapper à ses rivaux bavarois et souabes.

Quel avenir pour l'usine de Neckarsulm ?

L'arrêt de la production de l'A8 soulève des interrogations sur le devenir de l'usine allemande. Les capacités de production libérées serviront désormais à assembler les berlines et breaks A5, ainsi que leurs déclinaisons sportives S et RS. Une mission moins prestigieuse que la fabrication du vaisseau amiral, mais qui reflète les priorités actuelles du groupe.

Le conseil de surveillance du groupe Volkswagen a approuvé le plan Future 2030, qui reconnaît que les capacités de production européennes dépassent la demande de plus de 500 000 véhicules. Le document admet également que le groupe ne peut actuellement garantir des allocations de production compétitives pour plusieurs sites, dont Neckarsulm, entre 2031 et 2034.

Une stratégie de production durable pour les usines européennes doit être développée d'ici juin 2027. Si cela ne signifie pas forcément la fermeture de Neckarsulm, la mention explicite du site parmi ceux sans production garantie au-delà de 2030 reste préoccupante pour l'avenir de cette usine historique.

Un retour sous quelle forme ?

La future A8 pourrait adopter plusieurs configurations. Une version 100% électrique semble la plus probable, compte tenu de la transition énergétique d'Audi. Une motorisation hybride rechargeable ou même des moteurs thermiques restent toutefois envisageables, selon les orientations stratégiques que prendra la marque.

Audi introduit actuellement un nouveau langage stylistique à travers sa gamme, visible notamment avec les concepts C et Nuvolari. La future A4 électrique sera la première berline à adopter ce design inédit, donnant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un successeur de l'A8.

Pour une marque qui aspire à rivaliser avec BMW et Mercedes dans le segment premium, l'absence prolongée d'un véritable vaisseau amiral berline constituerait un handicap. Le défi pour Audi sera de proposer un modèle suffisamment attractif pour justifier sa présence sur un marché en déclin, tout en répondant aux nouvelles exigences environnementales et aux attentes d'une clientèle de plus en plus attirée par les SUV.