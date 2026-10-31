Cette Audi Quattro restomod embarque un V8 de 740 ch qui monte à 10 000 tr/min

Par Martin Rochard / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Une société britannique transforme l'Audi Quattro originale en restomod surpuissant avec le V8 4.2 litres de la RS4 atteignant 740 ch et 10 000 tr/min.

L'Audi Quattro originale, celle qui a forgé la réputation de la marque aux anneaux en matière de transmission intégrale, revit aujourd'hui sous une forme spectaculaire. La société britannique Audacious Automotive vient de dévoiler l'Audacious IV, un restomod qui marie l'élégance de l'Ur-Quattro légendaire avec la mécanique survitaminée de la RS4.

Un V8 de RS4 poussé dans ses derniers retranchements

Au cœur de cette transformation radicale bat le V8 4.2 litres de l'Audi RS4 B7, mais dans une configuration très éloignée de l'origine. Audacious Automotive propose d'entrée deux niveaux de préparation : une version atmosphérique développant 592 chevaux, et une variante suralimentée par compresseur TSS portant la puissance à 740 chevaux.

Mais c'est la troisième option en développement qui fait rêver les puristes : une version atmosphérique du V8 capable d'atteindre les 10 000 tours par minute. Si la puissance exacte n'a pas été communiquée, le préparateur britannique insiste sur la recherche d'une réponse à l'accélérateur immédiate et d'une montée en régime grisante. Cette version sera également proposée avec ou sans compresseur, portant ainsi à quatre le nombre de configurations possibles.

Des performances dignes d'une supercar moderne

Les modifications apportées au V8 restent pour l'instant confidentielles, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. L'Audacious IV revendique un 0 à 97 km/h en seulement 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 322 km/h. Des chiffres qui placent ce restomod au niveau des supercars les plus véloces du marché actuel.

Pour encaisser un tel surcroît de puissance par rapport à la RS4 d'origine, Audacious a dû renforcer considérablement la boîte manuelle à six rapports ainsi que le système de transmission intégrale Quattro. Le reste de la base technique provient directement de la RS4 B7, incluant la géométrie du châssis, les suspensions, le système de freinage et l'électronique embarquée.

L'ADN rallye préservé dans un écrin de carbone

Visuellement, l'Audacious IV reprend les lignes iconiques de l'Ur-Quattro, ce coupé compact qui a dominé les rallyes dans les années 1980. La silhouette trapue et les proportions caractéristiques sont respectées, mais modernisées avec des détails contemporains.

Sur les 50 exemplaires qui seront construits, 40 recevront une carrosserie intégralement réalisée en fibre de carbone, permettant d'optimiser le rapport poids-puissance. Les dix autres unités conserveront une finition en métal, sans doute pour satisfaire les clients recherchant une authenticité maximale.

Un habitacle entre nostalgie et modernité

L'intérieur de l'Audacious IV cultive une ambiance rétro tout en intégrant des éléments modernes issus de la RS4. Le volant et le combiné d'instruments sont directement empruntés à la berline sportive allemande, mais l'ensemble peut être entièrement personnalisé selon les désirs de chaque client. Une approche sur-mesure qui justifie en partie le tarif élevé de cette création.

Un investissement considérable pour les collectionneurs

Affichée à 350 000 livres sterling, soit environ 417 000 euros au cours actuel, l'Audacious IV représente un investissement conséquent. Mais ce tarif ne comprend pas les véhicules donneurs que l'acheteur doit lui-même fournir : une Audi Ur-Quattro et une RS4 B7. Deux modèles dont les cotes n'ont cessé de grimper ces dernières années, particulièrement pour les Ur-Quattro en bon état.

Le délai de fabrication s'étend sur trois années complètes, du début du projet jusqu'à la livraison. Une durée qui s'explique par le caractère artisanal de la transformation et les modifications en profondeur nécessaires pour créer cette fusion entre deux générations d'Audi.

Avec cette création audacieuse, Audacious Automotive rejoint le cercle très fermé des préparateurs capables de transformer des icônes automobiles en restomods ultra-performants, à l'image de ce que Singer réalise avec la Porsche 911 ou Alfaholics avec l'Alfa Romeo GTA. Pour les passionnés de la marque d'Ingolstadt, l'Audacious IV représente une opportunité unique de posséder une Quattro réinventée avec la mécanique et la fiabilité d'une sportive moderne.