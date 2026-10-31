BMW M350 : 437 chevaux et six cylindres en ligne pour la nouvelle Série 3 sportive

Par Laurence Jardin / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

La BMW M350 affiche 437 chevaux, un 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et une transmission intégrale pour concilier performances quotidiennes et efficacité hybride légère.

BMW enrichit sa gamme Série 3 avec une nouvelle déclinaison M Performance qui frappe fort : la M350. Avec 437 chevaux sous le capot, cette berline familiale repousse les limites du raisonnable tout en conservant une vocation d'utilisation quotidienne. Une équation sportive qui séduit de plus en plus d'automobilistes en quête de performances sans compromis sur le confort.

Un six-cylindres en ligne qui rappelle la grande époque BMW

Dans un monde automobile dominé par l'électrification massive, BMW fait le pari du classicisme avec un moteur thermique qui ravira les puristes. Le six-cylindres en ligne 3,0 litres TwinPower Turbo développe 437 chevaux et 580 Nm de couple, des chiffres qui placent cette M350 au niveau des sportives les plus affûtées.

Ce bloc B58 longitudinal bénéficie de toutes les technologies modernes : injection directe, quatre soupapes par cylindre et surtout un turbocompresseur à double entrée qui limite l'effet de latence. La douceur de fonctionnement reste exemplaire à tous les régimes, avec une sonorité légèrement râpeuse dans les tours supérieurs qui rappelle le caractère sportif de l'engin.

L'hybridation légère 48V au service de l'efficacité

BMW n'a pas oublié les contraintes environnementales actuelles. La M350 intègre un système d'hybridation légère 48V qui assiste le moteur thermique lors des phases d'accélération. Cette technologie permet de réduire le délai de réponse à bas régime, le temps que le turbocompresseur monte en pression.

Résultat : une réactivité immédiate dès les premiers tours de roue et une consommation contenue pour une voiture de cette puissance. Les chiffres officiels oscillent entre 6,4 et 7,6 litres aux 100 km en cycle mixte, avec la possibilité de faire encore mieux sur parcours autoroutier stabilisé.

Une boîte automatique huit rapports optimisée

La transmission automatique à huit rapports mérite une mention particulière. Dans un contexte où certains constructeurs proposent jusqu'à dix vitesses, BMW fait le choix de l'efficacité avec cette boîte éprouvée. Son calibrage privilégie les rapports élevés pour minimiser la consommation du six-cylindres.

Lors des accélérations douces, par exemple en sortie d'agglomération vers une route nationale, la transmission maintient un rapport long tant que le conducteur ne sollicite pas franchement l'accélérateur. Une gestion intelligente qui contribue à l'étonnante sobriété de l'ensemble.

Des performances dignes d'une sportive pure

Sur le papier, les chiffres impressionnent. Le 0 à 100 km/h est expédié en seulement 4,1 secondes, tandis que la vitesse maximale est bridée électroniquement à 250 km/h. Des performances qui placent cette berline familiale au niveau de certaines GT italiennes, tout en conservant quatre vraies places et un coffre généreux.

La transmission intégrale xDrive fait partie de l'équipement de série, une nécessité pour gérer efficacement les 437 chevaux disponibles. Ce système garantit la motricité en toutes circonstances et autorise des départs canon sans patinage excessif, même sur revêtement humide.

Le positionnement M Performance : le meilleur des deux mondes ?

BMW distingue clairement ses M Performance de ses vraies M. La M350 se veut moins radicale qu'une M3, plus confortable au quotidien et plus polyvalente. Les suspensions sont calibrées pour offrir "des niveaux élevés de confort en usage quotidien et sur longs trajets", tout en préservant un comportement routier sportif.

Cette approche séduit une clientèle qui refuse de choisir entre performance et praticité. La M350 peut accompagner son propriétaire sur l'autoroute en mode grand tourisme confortable, puis se transformer en redoutable machine sur route sinueuse le week-end venu.

Un retour aux fondamentaux qui questionne

À l'heure où la puissance électrique devient la norme et où certaines berlines familiales dépassent les 500 ou 600 chevaux, BMW fait un pari audacieux. Celui de proposer une mécanique thermique classique, certes assistée par l'hybridation légère, mais qui reste fidèle à l'ADN de la marque.

Ce choix technique pourrait sembler rétrograde, mais l'expérience au volant prouve que les fondamentaux d'une bonne sportive restent inchangés : un moteur expressif, une transmission efficace et un équilibre châssis-moteur maîtrisé. Des qualités que les chiffres bruts de puissance ne suffisent pas à garantir.

La BMW M350 s'inscrit dans la continuité d'une lignée prestigieuse de sportives utilisables au quotidien. Elle prouve qu'il reste encore de la place pour des mécaniques thermiques bien pensées, même dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant. Une approche qui devrait séduire les amateurs de conduite tout en respectant les exigences d'efficacité modernes.