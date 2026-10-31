BMW i3 électrique 2025 : la berline haut de gamme qui défie Tesla ?
Par Sarah Wagner · 3 min de lecture
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BMW réinvente sa berline électrique avec la Neue Klasse
BMW frappe fort avec la nouvelle génération de sa berline électrique i3, deuxième modèle à adopter la plateforme révolutionnaire Neue Klasse après le SUV iX3 primé. Cette architecture 100% électrique marque un tournant stratégique pour le constructeur bavarois, qui mise désormais sur une approche où le plaisir de conduite reste au cœur du projet malgré la transition électrique.
La version i3 50 présentée ici représente le fer de lance de la gamme avec ses performances impressionnantes : 462 chevaux et 645 Nm de couple, de quoi rivaliser avec les meilleures berlines sportives du marché, qu'elles soient électriques ou thermiques. Cette puissance provient d'une configuration à quatre roues motrices combinant deux moteurs électriques de technologies différentes.
Une architecture électrique pensée pour l'efficacité
BMW a opté pour une solution technique sophistiquée avec un moteur synchrone à excitation séparée de 322 chevaux à l'arrière et un moteur asynchrone de 165 chevaux à l'avant. Ces deux unités ne délivrent jamais leur puissance maximale simultanément, une stratégie qui permet d'optimiser la gestion thermique et l'autonomie.
L'élément central de cette nouvelle plateforme reste la batterie géante de 108,7 kWh (capacité nette) logée sous le plancher. Contrairement aux approches traditionnelles, cette batterie ne se contente pas d'être un simple composant : elle fait partie intégrante de la structure du véhicule, sa partie supérieure constituant le plancher de l'habitacle. Cette intégration permet de rigidifier l'ensemble tout en optimisant l'espace disponible.
Des suspensions adaptées à l'électrique
Pour supporter le poids supplémentaire de la batterie, BMW a retenu des jambes de force MacPherson à l'avant et une suspension multibras à cinq bras à l'arrière. Si les amortisseurs sont pour l'instant passifs, le constructeur annonce déjà qu'une option d'amortisseurs adaptatifs sera bientôt disponible pour améliorer encore le confort et le comportement dynamique.
Des dimensions maîtrisées malgré la batterie
L'un des défis majeurs des voitures électriques reste de contenir l'augmentation de dimensions liée à l'intégration des batteries. BMW s'en sort remarquablement bien : avec 4 760 mm de longueur, 1 865 mm de largeur et 1 480 mm de hauteur, la i3 électrique n'est que 5 mm plus courte et 15 mm plus large que la Série 3 thermique.
Encore plus impressionnant, elle ne prend que 25 mm en hauteur malgré la batterie sous le plancher. L'empattement généreux de 2 897 mm promet un espace intérieur confortable, particulièrement aux places arrière.
Une aérodynamique soignée pour l'autonomie
Avec un coefficient de traînée (Cx) de 0,21, la nouvelle i3 se montre plus aérodynamique que son équivalent thermique. Mike Reichelt, responsable du projet Neue Klasse, a expliqué que ce chiffre aurait pu être encore meilleur avec un pavillon plus fuyant.
Toutefois, BMW a fait le choix de privilégier l'habitabilité avec un espace généreux à la tête des passagers arrière, tout en conservant une silhouette reconnaissable proche de la Série 3 traditionnelle. Un compromis intelligent qui devrait séduire les familles sans sacrifier l'efficacité énergétique.
Un positionnement stratégique sur le marché français
Sur le marché français très concurrentiel des berlines électriques premium, cette BMW i3 Neue Klasse arrive avec de sérieux arguments face à la Tesla Model 3 Performance, la Polestar 2 ou encore la future Mercedes EQE. Son positionnement haut de gamme avec 462 chevaux en fait une rivale directe des versions les plus sportives de ses concurrentes.
BMW a toutefois prévu des versions moins puissantes et plus accessibles qui suivront, permettant d'élargir la clientèle au-delà des seuls passionnés de performances. Cette stratégie progressive devrait permettre au constructeur de couvrir l'ensemble des segments du marché des berlines électriques premium.
Questions fréquentes
Quelle est la puissance de la nouvelle BMW i3 électrique ?
La version i3 50 développe 462 chevaux et 645 Nm de couple grâce à deux moteurs électriques. Le moteur arrière produit 322 chevaux tandis que celui à l'avant délivre 165 chevaux, sans fonctionner simultanément à leur puissance maximale.
Quelle est la capacité de la batterie de la BMW i3 Neue Klasse ?
Elle embarque une batterie de 108,7 kWh (capacité nette) intégrée dans le châssis. Cette batterie constitue un élément structurel du véhicule, avec sa partie supérieure formant le plancher de l'habitacle.
Quelles sont les dimensions de la nouvelle BMW i3 électrique ?
Elle mesure 4 760 mm de long, 1 865 mm de large et 1 480 mm de haut, avec un empattement de 2 897 mm. Par rapport à la Série 3 thermique, elle est 5 mm plus courte, 15 mm plus large et seulement 25 mm plus haute malgré la batterie sous le plancher.
Quelle technologie de motorisation utilise BMW sur ce modèle ?
BMW utilise deux types de moteurs : un moteur synchrone à excitation séparée à l'arrière et un moteur asynchrone à l'avant. Cette combinaison optimise l'efficacité énergétique et les performances en fonction des conditions de conduite.
D'autres versions de la BMW i3 seront-elles proposées ?
Oui, BMW prévoit de commercialiser ultérieurement des versions moins puissantes et plus abordables de la i3 Neue Klasse. La version i3 50 de 462 chevaux représente le haut de gamme de la gamme.