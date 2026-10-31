BMW i3 électrique 2025 : la berline haut de gamme qui défie Tesla ?

Par Sarah Wagner / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

La nouvelle BMW i3 Neue Klasse débarque avec 462 chevaux, quatre roues motrices et une autonomie exceptionnelle grâce à sa batterie de 108,7 kWh.

BMW réinvente sa berline électrique avec la Neue Klasse

BMW frappe fort avec la nouvelle génération de sa berline électrique i3, deuxième modèle à adopter la plateforme révolutionnaire Neue Klasse après le SUV iX3 primé. Cette architecture 100% électrique marque un tournant stratégique pour le constructeur bavarois, qui mise désormais sur une approche où le plaisir de conduite reste au cœur du projet malgré la transition électrique.

La version i3 50 présentée ici représente le fer de lance de la gamme avec ses performances impressionnantes : 462 chevaux et 645 Nm de couple, de quoi rivaliser avec les meilleures berlines sportives du marché, qu'elles soient électriques ou thermiques. Cette puissance provient d'une configuration à quatre roues motrices combinant deux moteurs électriques de technologies différentes.

Une architecture électrique pensée pour l'efficacité

BMW a opté pour une solution technique sophistiquée avec un moteur synchrone à excitation séparée de 322 chevaux à l'arrière et un moteur asynchrone de 165 chevaux à l'avant. Ces deux unités ne délivrent jamais leur puissance maximale simultanément, une stratégie qui permet d'optimiser la gestion thermique et l'autonomie.

L'élément central de cette nouvelle plateforme reste la batterie géante de 108,7 kWh (capacité nette) logée sous le plancher. Contrairement aux approches traditionnelles, cette batterie ne se contente pas d'être un simple composant : elle fait partie intégrante de la structure du véhicule, sa partie supérieure constituant le plancher de l'habitacle. Cette intégration permet de rigidifier l'ensemble tout en optimisant l'espace disponible.

Des suspensions adaptées à l'électrique

Pour supporter le poids supplémentaire de la batterie, BMW a retenu des jambes de force MacPherson à l'avant et une suspension multibras à cinq bras à l'arrière. Si les amortisseurs sont pour l'instant passifs, le constructeur annonce déjà qu'une option d'amortisseurs adaptatifs sera bientôt disponible pour améliorer encore le confort et le comportement dynamique.

Des dimensions maîtrisées malgré la batterie

L'un des défis majeurs des voitures électriques reste de contenir l'augmentation de dimensions liée à l'intégration des batteries. BMW s'en sort remarquablement bien : avec 4 760 mm de longueur, 1 865 mm de largeur et 1 480 mm de hauteur, la i3 électrique n'est que 5 mm plus courte et 15 mm plus large que la Série 3 thermique.

Encore plus impressionnant, elle ne prend que 25 mm en hauteur malgré la batterie sous le plancher. L'empattement généreux de 2 897 mm promet un espace intérieur confortable, particulièrement aux places arrière.

Une aérodynamique soignée pour l'autonomie

Avec un coefficient de traînée (Cx) de 0,21, la nouvelle i3 se montre plus aérodynamique que son équivalent thermique. Mike Reichelt, responsable du projet Neue Klasse, a expliqué que ce chiffre aurait pu être encore meilleur avec un pavillon plus fuyant.

Toutefois, BMW a fait le choix de privilégier l'habitabilité avec un espace généreux à la tête des passagers arrière, tout en conservant une silhouette reconnaissable proche de la Série 3 traditionnelle. Un compromis intelligent qui devrait séduire les familles sans sacrifier l'efficacité énergétique.

Un positionnement stratégique sur le marché français

Sur le marché français très concurrentiel des berlines électriques premium, cette BMW i3 Neue Klasse arrive avec de sérieux arguments face à la Tesla Model 3 Performance, la Polestar 2 ou encore la future Mercedes EQE. Son positionnement haut de gamme avec 462 chevaux en fait une rivale directe des versions les plus sportives de ses concurrentes.

BMW a toutefois prévu des versions moins puissantes et plus accessibles qui suivront, permettant d'élargir la clientèle au-delà des seuls passionnés de performances. Cette stratégie progressive devrait permettre au constructeur de couvrir l'ensemble des segments du marché des berlines électriques premium.