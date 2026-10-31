L'Audi RS5 métamorphosée en monstre de 709 chevaux par Abt Sportsline

Par Laurence Jardin / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Le préparateur allemand Abt transforme l'Audi RS5 en bête de 709 chevaux avec une édition limitée à 130 exemplaires au tarif stratosphérique.

Le préparateur allemand Abt Sportsline vient de dévoiler sa dernière création basée sur l'Audi RS5 hybride rechargeable. Baptisée RS5-R, cette version survitaminée pousse la sportivité à un niveau encore jamais atteint sur ce modèle, avec une puissance totale de 709 chevaux.

Une puissance portée à 709 chevaux

L'Audi RS5 de série, déjà musclée avec ses 630 chevaux issus de la combinaison d'un V6 biturbo et d'un moteur électrique, passe entre les mains expertes d'Abt Sportsline. Le préparateur allemand applique sa reprogrammation Power S qui transforme radicalement les performances.

Le bloc thermique voit sa puissance grimper de 443 à 583 chevaux, tandis que le couple passe d'environ 600 à 680 Nm sur le moteur essence seul. En comptabilisant l'apport du moteur électrique, la puissance totale atteint 709 chevaux et le couple culmine à environ 904 Nm. Des chiffres impressionnants qui devraient améliorer sensiblement le chrono du 0 à 100 km/h, même si Abt n'a pas communiqué de temps officiel.

Un break Avant particulièrement réussi

Si la RS5-R existe en version berline et break Avant, Abt met clairement en avant la version familiale comme la plus spectaculaire des deux. Le break bénéficie notamment d'un aileron arrière exclusif équipé de lames aérodynamiques que la berline ne reçoit pas.

L'ensemble du kit carrosserie comprend un spoiler avant agressif avec des lames, des ailes avant louvoyées, des coques de rétroviseurs et des bas de caisse. Tous ces éléments sont proposés en fibre de carbone, au choix en finition brillante ou mate. Une option Carbon Camouflage est également disponible moyennant un supplément de 3 000 €.

Un tarif stratosphérique réservé aux collectionneurs

La conversion Abt n'est pas à la portée de toutes les bourses. Le kit démarre à 62 000 € pour la berline et 65 000 € pour le break Avant, uniquement pour les pièces. À cela s'ajoutent les frais d'installation, de peinture et le contrôle technique obligatoire en Allemagne, soit un minimum de 7 600 € supplémentaires pour l'Avant.

Au final, avec une Audi RS5 de base bien équipée, la facture totale dépasse allègrement les 180 000 € sur le marché allemand, ce qui représente environ 200 000 € selon les configurations. Un investissement considérable pour une exclusivité limitée à 130 exemplaires dans le monde.

Un habitacle exclusif et numéroté

L'intérieur n'est pas en reste pour justifier ce positionnement premium. Chaque RS5-R reçoit des badges et des seuils de porte gravés "1 of 130" qui rappellent le caractère limité de la série. La planche de bord et les encadrements des sièges sont habillés de microfibres spécifiques, renforçant l'aspect exclusif de cette préparation.

Une version encore plus radicale en préparation

Pour ceux qui trouveraient 709 chevaux insuffisants, Abt a déjà prévu la suite. Le préparateur a confirmé l'arrivée d'une seconde vague d'améliorations au deuxième trimestre 2027. Cette évolution inclura un système d'échappement en titane développé en partenariat avec le spécialiste slovène Akrapovič.

Plus spectaculaire encore, une reprogrammation supplémentaire permettra de franchir le cap symbolique des 800 chevaux. Une course à la puissance qui semble ne jamais s'arrêter chez les préparateurs allemands, même à l'ère de l'hybridation. Les tarifs de ce nouveau package n'ont pas encore été dévoilés, mais ils s'annoncent à la hauteur des performances promises.

Avec cette RS5-R, Abt Sportsline confirme son statut de référence dans la préparation des modèles Audi sportifs, après les succès rencontrés avec les RS6, RS Q8 et RS7. Les commandes sont déjà ouvertes pour les 130 chanceux qui pourront s'offrir cette bombe familiale au carbone.