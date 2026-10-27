Audi va produire ses plus gros SUV aux États-Unis dès 2030

Par Laurence Jardin / 27 octobre 2026 à 15:51 · 3 min de lecture

Audi investit 4 milliards de dollars dans une usine en Géorgie pour produire les Q7, Q8 et Q9, et créer 4 500 emplois dès le début des années 2030.

Audi franchit une étape majeure dans sa stratégie industrielle américaine avec l'annonce d'un investissement colossal de 4 milliards de dollars pour construire une usine dédiée à ses SUV premium en Géorgie. Le PDG Gernot Döllner a révélé que cette nouvelle infrastructure produira les modèles Q7, Q8 et Q9, trois piliers de la gamme SUV haut de gamme de la marque aux quatre anneaux.

Une usine géante pour conquérir le marché américain

Située près de Macon en Géorgie, cette future usine affichera une capacité de production impressionnante pouvant atteindre 200 000 véhicules par an. Le projet devrait générer environ 4 500 emplois directs, marquant l'engagement d'Audi envers le marché nord-américain. La construction est programmée pour débuter en 2027, avec un démarrage de la production prévu au début des années 2030.

L'investissement reste toutefois soumis à l'approbation des comités compétents du groupe Volkswagen, même si Döllner se montre confiant quant à l'obtention du feu vert d'ici la fin de l'année 2025.

Le Q9 pour défier les mastodontes allemands

Le choix des modèles n'est pas anodin. Les États-Unis représentent un marché crucial pour les SUV premium, où Audi affronte directement ses rivaux allemands BMW et Mercedes, ainsi que les constructeurs américains comme Cadillac et Lincoln. Le Q9, tout nouveau modèle d'Audi, vise particulièrement les SUV pleine grandeur établis comme le BMW X7 et le Mercedes GLS.

Cette arrivée tardive sur le segment des très gros SUV de luxe témoigne de l'ambition d'Audi de renforcer sa position au sommet de la hiérarchie. Le Q9 a déjà été dévoilé pour le millésime 2027 et devrait connaître un restylage de mi-carrière d'ici le lancement de la production américaine.

Des modèles actuellement produits en Europe

En attendant l'ouverture de l'usine géorgienne, tous ces modèles continuent d'être assemblés à Bratislava, en Slovaquie. Cette situation expose actuellement Audi aux fluctuations tarifaires et aux droits de douane sur les véhicules importés, problématique qui pèse sur les finances du groupe Volkswagen.

Le Q8, dont la survie pour une deuxième génération n'était pas acquise, bénéficiera également de cette production locale. Döllner a confirmé qu'une nouvelle mouture sera dévoilée "dans un futur proche", un changement de cap décidé par la nouvelle direction d'Audi.

Motorisations thermiques et hybrides au programme

Contrairement à la tendance actuelle vers l'électrification, l'usine de Géorgie ne produira aucun SUV 100% électrique. Les Q7, Q8 et Q9 américains disposeront de moteurs thermiques essence et de versions hybrides rechargeables. Sans surprise, le moteur V6 diesel disponible en Europe n'a aucune chance de traverser l'Atlantique après le scandale du Dieselgate.

Une stratégie industrielle réfléchie

Audi a envisagé plusieurs options avant de décider de construire sa propre usine. La direction a notamment étudié la possibilité d'utiliser l'usine Volkswagen de Chattanooga dans le Tennessee ou celle de Scout Motors à Blythewood en Caroline du Sud, avant de finalement opter pour une installation entièrement dédiée à la marque.

Environ la moitié de la production sera destinée au marché américain, le reste étant exporté. Cette approche permettra à Audi de contourner les barrières douanières sur les véhicules finis importés, même si l'avantage réel dépendra des chaînes d'approvisionnement et des règles commerciales en vigueur lors de l'ouverture de l'usine.

Et les modèles plus petits ?

Les SUV compacts et intermédiaires continueront d'être importés dans un premier temps. Le Q5 restera produit au Mexique dans l'usine de San José Chiapa, tandis que le Q3 continuera d'arriver de l'usine hongroise de Győr, du moins pendant la phase initiale de l'usine géorgienne. Cette précision laisse entrevoir une éventuelle extension future de la production américaine au Q3, bien que rien ne soit encore finalisé.

Cette nouvelle infrastructure marque une évolution stratégique majeure pour Audi, qui cherche à développer sa présence en Amérique du Nord tout en réduisant sa vulnérabilité face aux tensions commerciales internationales. Dans un contexte où la production locale devient un avantage concurrentiel de plus en plus précieux, Audi rejoint ainsi ses concurrents allemands qui disposent déjà de sites de production aux États-Unis.